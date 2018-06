"Πάγο" στη συμφωνία για το χρέος από τον Peter Spiegel των FT

"Γειώνει" τη συμφωνία για το ελληνικό χρέος που υπεγράφη στο χθεσινό Eurogroup, ο Peter Spiegel, διευθυντής των Financial Times, με αναρτήσεις του στο twitter.

Ο γνωστός δημοσιογράφος των FT που έχει παρακολουθήσει "στενά" την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης από την αρχή της, συμβουλεύει την Αθήνα και τις Βρυξέλλες να μην "αυτό-συγχαίρονται".

Όπως επισημαίνει σε ένα του tweet, "είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι όταν (το Νοέμβριο του 2012) το Eurogroup είχε υποσχεθεί σημαντική ελάφρυνση χρέους η οποία θα οδηγούσε το ελληνικό χρέος σε ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το 110% του ΑΕΠ μέχρι το 2022. Αξίζει να το θυμηθούμε αυτό μετά την αυτό-αποθέωση που λαμβάνει χώρα σήμερα το πρωί σε Αθήνα και Βρυξέλλες".

I'm old enough to remember when (November 2012) #eurogroup vowed sufficient debt relief to get #Greece to "substantially lower than 110%" debt/GDP by 2022. Worth remembering with all the self-congratulation in #Athens and #Brussels going on this morning. https://t.co/ydEIFwDkdn pic.twitter.com/esi40fYzW1