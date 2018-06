Βίντεο της Κομισιόν για την Ελλάδα και το τέλος του τρίτου μνημονίου

Με βίντεο το οποίο ανήρτησε στον λογαριασμό της τον σχετικό με τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις στο Twitter, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος θα μπορέσει να βγει στις αγορές.

"Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα", σημειώνει στην έναρξη του βίντεο η Κομισιόν, παρουσιάζοντας εικόνες από την Ελλάδα και στοιχεία για τις εξελίξεις στη χώρα και στα οικονομικά της μεγέθη.

"Μετά από 8 χρόνια προγραμμάτων, η Ελλάδα είναι στο δρόμο της ανάκαμψης, της ανάπτυξης, ενώ δουλειές επιστρέφουν και η Ελλάδα θα μπορέσει σύντομα να σταθεί πάλι στα δυο της πόδια. Σήμερα, το #Eurogroup αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο", αναφέρεται στο tweet στο οποίο αναρτάται το βίντεο.

Στο περιεχόμενο του βίντεο υπάρχει η παραδοχή ότι οι Έλληνες πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια, ωστόσο πλέον, σύμφωνα με το "αφήγημα" της Επιτροπής, μπορούν να δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών τους.

"Η οικονομία βρίσκεται σε σωστή τροχιά", γράφουν οι δημιουργοί του βίντεο που δεν παραλείπουν να υπενθυμίσουν ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά τη λήξη του προγράμματος.

