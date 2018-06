Αισιόδοξος για συμφωνία στο Eurogroup ο Σεντένο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:20

"Θα φθάσουμε σήμερα σε μια συμφωνία για την Ελλάδα, είμαι αισιόδοξος" δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (EMS) λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του Eurogroup εξέφρασε την πεποίθηση του ότι "θα βρούμε ένα πακέτο για το χρέος", ενώ εξέφρασε και την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων από την πλευρά της Ελλάδας.

"Ενημερωθήκαμε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει και τα 88 προαπαιτούμενα. Αυτό είναι καταπληκτικό και δείχνει τη δέσμευση των ελληνικών αρχών στην επιτυχία του προγράμματος", ανέφερε ο Σεντένο, ενώ πρόσθεσε ότι το σημερινό Eurogroup "μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα φάση για την Ελλάδα".

"Θα σηματοδοτήσει επίσης μια νέα εποχή για το ευρώ. Προωθούμε την ατζέντα για την ενίσχυση της Ευρωζώνης και θα αποφασίσουμε σήμερα ένα πακέτο για την ενίσχυση της συνοχής μας. Σε όλα αυτά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα παίξει σημαντικό ρόλο", ανέφερε.

Σήμερα είναι μια τέλεια μέρα για να γιορτάσουμε την επέτειο των 20 ετών του Eurogroup, πρόσθεσε.

