Εφικτός ο στόχος για έσοδα €2 δισ. από ιδιωτικοποιήσεις το 2018

Εφικτή μοιάζει φέτος, για πρώτη φορά, από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, η επίτευξη του στόχου για τα έσοδα από την αξιοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικοποιήσεις. Όπως αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, επτά διαγωνισμοί βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για την επίτευξη του φετινού στόχου για εισπράξεις της τάξης των 2 δισ. ευρώ.

Αυτό κατέστη εφικτό μετά τη διαφαινόμενη θετική κατάληξη, εντός της φετινής χρήσης, της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε ένα τίμημα στην περιοχή του 1,1 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανόν τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ να υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το sMoU, ο στόχος των εσόδων για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι 2 δισ. ευρώ για το 2018 και 1 δισ. ευρώ για το 2019.

Στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς αναμένεται να εκκινήσουν και άλλα έργα αξιοποίησης. Από τις αρχές του χρόνου έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ άλλοι είναι πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά, έχει εισπραχθεί το τίμημα για το 5% του ΟΤΕ (284 εκατ. ευρώ), για το 67% του ΟΛΘ (231,9 εκατ. ευρώ) και από διάφορα ακίνητα (ενδεικτικά πάνω από 8,8 εκατ. ευρώ μόνο από το eAuction VIII), όπως έχουν εισπραχθεί και 166 εκατ. ευρώ από την ανανέωση των αδειών χρήσης ραδιοφάσματος.

Παράλληλα, έχουν προχωρήσει διαγωνισμοί με τη λήψη δεσμευτικών προσφορών για άλλα έργα όπως η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ (251,28 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από τα συνολικά 535 εκατ. ευρώ) και η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ (με προσφορά 22 εκατ. ευρώ σε έναν διαγωνισμό που χρονίζει από το 2013).

Στη δεύτερη φάση για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έχουν μπει οι διαγωνισμοί για την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου, της μαρίνας Χίου και της Εγνατίας Οδού (έχουν προεπιλεγεί οι επενδυτές που μπορούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές και για τα τρία). Επίσης, το Ταμείο έχει ήδη δρομολογήσει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στα ΕΛΠΕ (έχοντας λάβει εκδήλωση ενδιαφέροντος από 5 επενδυτικά σχήματα), είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου κλπ.

Σημειώνεται ότι με βάση το sMoU, στόχος των εσόδων για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι 1 δισ. ευρώ για το 2019, με το ΤΑΙΠΕΔ να έχει αναδειχθεί ως "Global FDI Program of the Year" για το 2018 από το περιοδικό The European.