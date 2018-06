O ILO δικαιώνει τον ΣΕΒ για την υποχρεωτική διαιτησία

Με χθεσινή της απόφαση (Τετάρτη 6/6/2018) η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) - ILO και ειδικότερα η Επιτροπή Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων Εργασίας της ΔΟΕ (Committee on the Application of Standards) εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τις θέσεις της κυβέρνησης για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας.

Την κάλεσε παράλληλα να εξασφαλίσει, εντός των νομικών ορίων που θέτει η σχετική απόφαση του ΣτΕ, ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις –δηλαδή στις περιπτώσεις "ουσιωδών υπηρεσιών" και στις περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η "κοινωνική ειρήνη".

Η Επιτροπή εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία της σχετικά με την παράλειψη της κυβέρνησης να αποστείλει έγκαιρα την απαντητική Έκθεση προς τις συστάσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, που συνήλθε τον Νοέμβριο 2017. Όπως σημειώνεται και λαμβάνοντας υπ' όψη τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και τη συζήτηση που ακολούθησε στη Γενεύη, η κυβέρνηση καλείται να εξασφαλίσει ότι:

- Η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία ως μέσο αποφυγής των ελευθέρων και εθελοντικών συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, και ότι

- Οι δημόσιες αρχές απέχουν από πράξεις παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα για ελεύθερες και εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις ή εμποδίζουν την νόμιμη άσκησή τους.

Η κυβέρνηση καλείται επιπλέον να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, τους κλάδους που αφορούν και τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις, να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με καταγγελίες για αντι-συνδικαλιστική διάκριση και οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί, να επωφεληθεί της τεχνικής βοήθειας της ΔΟΕ για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως και να υποβάλει Έκθεση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συστάσεων, πριν από την επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2018.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Κανόνων Εργασίας της ΔΟΕ κατέληξε στα παραπάνω συμπεράσματα, σε συνέχεια παρέμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), του ΣΕΒ, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εργοδοτικών Οργανώσεων, που υποστηρίζουν ότι το σύστημα της υποχρεωτικής διαιτησίας στην Ελλάδα παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια θέση έχει υποστηρίξει και η νομική γνώμη του Ινστιτούτου των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, κατά την οποία η ύπαρξη και η λειτουργία της Ελληνικής υποχρεωτικής διαιτησίας δεν παραβιάζει μόνον τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ως προς το δικαίωμα για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.