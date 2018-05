Ν. Καραμούζης: Πώς θα πειστούν οι αγορές για την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής

Μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, πρότεινε στο πλαίσιο σειράς ρηξικέλευθων προτάσεων που θα μπορούσαν να πείσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Πρόεδρος της ΕΕΤ τόνισε ότι παρά την πρόοδο, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι μπροστά μας. "Βγήκαμε από την εντατική, αλλά η αποθεραπεία δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι η ανάκαμψη παραμένει αναιμική, το τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις και το κόστος χρήματος υψηλό, οι φορολογικές επιβαρύνσεις δυσβάσταχτες, η επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς πνοή, και η πρόσβαση στις αγορές με δυσκολίες και υψηλό σχετικά κόστος".

Οι ρηξικέλευθες ιδέες, τροφή για συζήτηση, που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΤ, θα μπορούσαν να πείσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής, συνίστανται στα εξής:

1. Μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, αξιοποίηση της μεθόδου των παραχωρήσεων (π.χ. μεγάλα έργα υποδομών), αναθέσεων σε εξωτερικούς παρόχους σημαντικών επιλεγμένων κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. τομέας υγείας) και λειτουργειών του δημοσίου (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι), ευρεία αξιοποίηση των ΣΔΙΤ στις επενδύσεις κοινωνικών υποδομών και τα μικρά περιφερειακά έργα.

2. Υιοθέτηση του μοντέλου της Κύπρου για μη κατοίκους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους έγκρισης εταιρικής φορολογικής έδρας, έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, απόκτησης status μονίμου φορολογικού κατοίκου, διαχείρισης προσωπικής και εταιρικής περιουσίας (εισαγωγή του θεσμού των Trusts), διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων.

Στόχος η μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο.

3. Κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές και υποχρεωτική πληρωμή μισθοδοσιών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος. Υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές πάνω από € 100 χωρίς χρεώσεις, με επιβάρυνση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών.

4. Επιλογή 50 περιοχών της χώρας στις οποίες θα προ-αδειοδοτηθούν επιχειρηματικές ζώνες με προκαθορισμένους όρους δόμησης και χρήσης γης και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις διαθέσιμες, στρατηγική – all in one permit, για εμβληματικά projects και με δεσμευτικούς χρόνους με ρήτρες για έγκριση.



5. Υπέρ-αποσβέσεις 200% για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων και υπέρ-εκπτώσεις για έξοδα R&D και ανάπτυξη ξένων αγορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

6. Γενναία φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης (διατηρείται η εγκριθείσα μείωση του αφορολόγητου ορίου), πάταξη της φοροδιαφυγής (περιορισμό πληρωμών με μετρητά), χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές με παράλληλη απλοποίηση του συστήματος, με καθιέρωση δύο ή τριών κατά το μέγιστο φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων, μετατροπή σταδιακά του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοπητικό, χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για προσόδους από μερίσματα, τόκους, ενοίκια και κέρδη από δραστηριότητες start-ups, venture capital, καινοτόμων πρωτοβουλιών, επενδύσεων σε βιώσιμες εταιρείες υπό αναδιάρθρωση και για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

7. Δημιουργία ενός ουσιαστικού one stop shop για σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις, end to end service in one place.

Ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε σε σειρά αρνητικών δεδομένων που κρατούν δέσμια τη χώρα και τις παραγωγικές της δυνάμεις και τις αγορές επιφυλακτικές. Ειδικότερα αναφέρθηκε:

- στο μεγάλο και μη βιώσιμο δημόσιο χρέος και την υποχρέωση δημιουργίας μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια,

- στο προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα,

- στο δυσλειτουργικό ασταθές, άδικο και αντιαναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο και οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές,

- στην αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία και την απονομή δικαιοσύνης και στην αστάθεια του νομικού και θεσμικού πλαισίου,

- στην αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την πολυνομία, την κακονομία, την έλλειψη φιλικότητας προς το επιχειρείν και τις ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, τη γραφειοκρατία, την υποεπένδυση σε σύγχρονες υποδομές, τις ισοπεδωτικές λογικές στις αμοιβές και τις αξιολογήσεις,

- στο σημαντικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων € 95δις, τη σχετική στενότητα ρευστότητας και τα υψηλά επιτόκια,

- στην πρωτοφανή κατάρρευση των ιδιωτικών επενδύσεων,

- στο υψηλό μη μισθολογικό κόστος παραγωγής: φόροι, κόστος ενέργειας, ασφαλιστικές εισφορές,

- στο χαμηλό βαθμό διαχρονικής αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής και εμπιστοσύνης των αγορών, "τα οποία έχουν τρωθεί από την πρότερη ασυνεπή συμπεριφορά μας, παράλληλα με τον προβληματισμό των αγορών για το αν πραγματικά έχουμε τελικά διδαχτεί από την κρίση, τα αίτια και τις συνέπειές της".

- στην αντιστοιχία αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα,

- στο χαμηλό ποσοστό δαπανών για R&D, χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ.

"Η κάθε μία από τις παραπάνω προκλήσεις, πρέπει να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειών και χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του που θα συνθέσουν ένα νέο, δεσμευτικό και πειστικό παραγωγικό σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης, προϊόν ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων", είπε ο κ. Καραμούζης. Όπως τόνισε, ο βασικός πυλώνας εξόδου από την κρίση και την επιστροφή στην ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να είναι ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας, που παρά τις ενίοτε δυσλειτουργίες, δημιουργεί απασχόληση, εισοδήματα, φορολογικά έσοδα, κέρδη και μερίσματα.

"Απαιτείται να συνδυάσουμε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων (κάποιοι εκτιμούν € 100 δις), με παράλληλη σημαντική αύξηση της οικονομικής εξωστρέφειας. Άρα, χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια σημαντική ώθηση των επενδύσεων, κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων που κατέρρευσαν στη διάρκεια της κρίσης, από 21,1% του ΑΕΠ το 2007 σε 8,5% το 2016 ή στο 1/3 σε απόλυτους αριθμούς.

Επιπροσθέτως, χωρίς τη μαζική προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων και επενδύσεων, που παρά τη βελτίωση παραμένουν στο 2% του ΑΕΠ το 2017, δεν μπορούμε να καλύψουμε το τεράστιο αποταμιευτικό κενό που αντιμετωπίζει η χώρα μετά την κατάρρευση της εγχώριας αποταμίευσης και τη στενότητα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες", πρόσθεσε.

Πρότεινε δε, ως χώρα, να θέσουμε φιλόδοξους στόχους για την επόμενη πενταετία προκειμένου:

- οι επενδύσεις να φτάσουν ως ποσοστό του ΑΕΠ πάνω από 20%,

- οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πάνω από 40% του ΑΕΠ, και

- οι εισροές ξένων κεφαλαίων πάνω από 5% του ΑΕΠ ετησίως.