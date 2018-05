Μοσκοβισί και Σεντένο χαιρετίζουν την τεχνική συμφωνία με Ελλάδα

"Η σημερινή συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού στην Αθήνα είναι εξαιρετικά νέα πριν ενόψει της συνεδρίασης του Eurogroup την επόμενη Πέμπτη”, αναφέρει ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί σε δήλωσή του. "Συγχαίρω τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς για τη σκληρή δουλειά τους και την ομαλή συνεργασία τους", σημειώνει ο ίδιος προσθέτοντας ότι "η επιτυχής ολοκλήρωση της τέταρτης και της τελικής αξιολόγησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για όλα τα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας του χρέους".

Συνεχίζοντας, ο Π. Μοσκοβισί χαιρέτισε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν εγκαίρως για το Eurogroup της 21ης Ιουνίου όλες τις δράσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής της εβδομάδας.

"Μετά από τόσα πολλά δύσκολα χρόνια, προσπάθειες και θυσίες, η Ελλάδα είναι επιτέλους στην τελική ευθεία. Πρέπει όλοι να εργαστούμε εντατικά τις προσεχείς εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε μια συνολική συμφωνία που θα θέσει την Ελλάδα σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο", καταλήγει η δήλωση του Π. Μοσκοβισί.

Σεντένο: "Καλά νέα για την Αθήνα"

Τα "καλά νέα" της επίτευξης συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών χαιρέτισε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup,Μάριο Σεντένο.

"Καλά νέα για την Αθήνα. Η Ελλαδα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμφώνησαν στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Ένα βήμα πιο κοντα σε μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Αναμένω τις συζητήσεις στο Eurogroup της Πέμπτης", γράφει ο Μ. Σεντένο στο μήνυμά του στο Twitter.

Good news f/ #Athens. #Greece & the European institutions @ESM_Press , @EU_Commission & @ecb agreed the package of reforms to complete the 4th/final review. One step closer to a successful ESM program conclusion. Looking forward to our discussions in the #Eurogroup on Thursday pic.twitter.com/NZO3XYQDSk