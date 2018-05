Πώς ο Σωτήρης Μπερσίμης του ΕΟΠΥΥ πήρε το "Best Manager Award"

Ακούγεται απρόσμενο όμως για το 2018 το βραβείο "Best Manager Award" απονέμεται από τον οργανισμό European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS) στον ΕΟΠΥΥ. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που τη διάκριση κερδίζει Έλληνας και εξίσου η πρώτη φορά που το βραβείο δίνεται σε manager δημόσιου οργανισμού, δηλαδή στο διοικητή του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη.

Το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS) είναι ανεξάρτητος Οργανισμός, με έδρα στο Άμστερνταμ και σκοπό την προαγωγή της χρήσης στατιστικών μεθόδων προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε managers επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών οι οποίοι επιτυγχάνουν στόχους κάνοντας ευρεία χρήση στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων (ενδεικτικά τα προηγούμενα βραβεία έλαβαν managers από εταιρείες όπως: Kraft Foods, Coca-Cola, Bosch, General Motors, Novo Nordisk, Janssen Pharmaceutical, EDF Group France, κ.α)

Πράγματι ο ΕΟΠΥΥ έχει μειώσει τους τελευταίους μήνες τα χρέη του προς τις επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ανέρχονταν το Μάρτιο σε 485 εκατ. ευρώ από 1,7 δισ. στις αρχές του 2016), όμως το μεγάλο "αγκάθι” για την αγορά της Υγείας παραμένει. Η ύπαρξη πλαφόν υπό τη μορφή κλειστών προϋπολογισμών στις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ (για φάρμακα, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, οπτικά κ.ά) έχει μετατοπίσει όλες τις υπερβάσεις που σημειώνονται στις επιχειρήσεις. Τα ποσά της υπέρβασης, σύμφωνα με το μηχανισμό της αυτόματης επιστροφής του claw back, παρακρατούνται από τις επιχειρήσεις, χωρίς ο ΕΟΠΥΥ να πληρώνει τίποτα παραπάνω από το κονδύλι που έχει προϋπολογίσει. Ενδεικτικά, μόνο για τη χρονιά που πέρασε, το "καπέλο” για τις κλινικές και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν 110 εκατ. ευρώ και για τις φαρμακευτικές 487 εκατ.

Ο ΕΟΠΥΥ, ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του το 2012, και έχοντας "κληρονομήσει” όλες τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν σε αυτόν, βρέθηκε αντιμέτωπος με υπέρογκα χρέη: ξεκίνησε με οφειλές ύψους 2,2 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις της Υγείας (ιατρούς, φαρμακευτικές, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα), έφτασε στα τέλη του 2012 σε ρεκόρ χρεών με 2,7 δισ. ανεξόφλητες υποχρεώσεις, για να συνεχίσει να χρωστά σταθερά πάνω από 1,2 δισ. τα χρόνια που ακολούθησαν. Το Δεκέμβριο του 2016 οι οφειλές άγγιζαν τα 1,28 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις της αγοράς να κρούουν όλο αυτό το διάστημα τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Μεταξύ των σημείων που αξιολογήθηκαν από τον οργανισμό European Network for Business and Industry Statistics, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΟΠΥΥ, ήταν ο έλεγχος και τελική εκκαθάριση δαπανών υγείας των παρόχων με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας, η χρήση στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων, αλλά και η απομείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού το 2016. Η "ενίσχυση” από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς των ιδιωτικό τομέα, που προήλθε από τα πακέτα δόσεων, μείωσε τις οφειλές στο μισό δισ. στα τέλη του 2017, ενώ όπως αναφέρουν πηγές από τον ΕΟΠΥΥ, η μείωση επετεύχθη και από τις παρεμβάσεις για ταχύτερη εξόφληση των επιχειρήσεων, ώστε να μην δημιουργούνται νέα χρέη. Όπως άλλωστε είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο Capital.gr ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σ. Μπερσίμης (επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση στα τέλη του 2015), ο Οργανισμός έπρεπε να μειώσει σημαντικά τις οφειλές του.

Μπορεί έτσι ο ΕΟΠΥΥ να έχει μειώσει τα χρέη του και να έχει βελτιώσει τις ροές των πληρωμών, αλλά το "χαράτσι” στις επιχειρήσεις ώστε να μην ξεφεύγουν οι δαπάνες θα έχει συνέχεια. Το μέτρο του claw back, δηλαδή της αναγκαστικής επιστροφής από τις επιχειρήσεις και ιδιώτες παρόχους της Υγείας της διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με τους κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων, έχει επεκταθεί μέχρι το 2021, όπως ορίζεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Οι επιχειρήσεις από τον χώρο της Υγείας, παρά τις διαρκείς πιέσεις για αύξηση των κλειστών ορίων στις δαπάνες, λαμβάνουν αρνητική απάντηση και προς το παρόν η άνοδος του προϋπολογισμού δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

