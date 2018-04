Eurogroup υπό τη σκιά καθυστερήσεων στην αξιολόγηση και παραδοχής Τσακαλώτου για επιτροπεία

Της Δήμητρας Καδδά

Συνεδριάζει σήμερα το πρωί το άτυπο Eurogroup στην Σόφια της Βουλγαρίας, έχοντας ως βασικό θέμα το ελληνικό ζήτημα. Λαμβάνει χώρα στον απόηχο της επίσκεψης Γιούνκερ στην Αθήνα (με συστάσεις για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων), αλλά και της παραδοχής του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου (σ.σ. που επιβεβαιώθηκε και από τον κ. Ρέγκλινγκ) ότι η Ελλάδα θα τύχει αυστηρότερης εποπτείας την μετά μνημονίου εποχή από ό,τι τα υπόλοιπα "PIGS", με αξιολογήσεις ακόμη και κάθε 3 μήνες -μία παραδοχή η οποία προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις.

Η παραδοχή Τσακαλώτου είναι μόνο η κορυφή του "παγόβουνου" των πιέσεων που ξεδιπλώθηκαν ενόψει της σημερινής συνόδου και δείχνουν τις αποστάσεις που παραμένουν ανάμεσα στους δανειστές. Η θέση της Γερμανίας (όπως αυτή έχει αποτυπωθεί πλέον εγγράφως σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Γερμανικό Τύπο) παραμένει πιστή στην "γραμμή Σόιμπλε" για αυστηρή εποπτεία και για "φρένο" στις παρεμβάσεις στο χρέος. Παράλληλα το ΔΝΤ επιμένει στη θέση του για εμπροσθοβαρή εφαρμογή της περικοπής του αφορολογήτου.

Πέρα όμως από τα μέτωπα στις θέσεις των δανειστών, σήμερα ξεδιπλώνονται και οι ελληνικές "υποχρεώσεις". Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ καλείται να πείσει τους δανειστές για την επάρκεια της προόδου στην 4η αξιολόγηση, αλλά και για την πληρότητα του ελληνικού σχεδίου της επόμενης ημέρας. Και τούτο υπό το "βάρος" των ενστάσεων που φέρεται να διατηρούν οι θεσμοί και για τα δύο πεδία.

Καθυστερεί η Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται πολύ χαμηλή πρόοδος αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της 4ης αξιολόγησης με τον χρόνο να τελειώνει, αφού επιχειρείται τεχνική συμφωνία μέσα στο Μάιο. Επίσης, αναφορικά με το εθνικό σχέδιο της επόμενης ημέρας (που θα πρέπει να παρουσιάσει σήμερα ο ΥΠΟΙΚ στους ομολόγους του), οι θεσμοί συνεχίζουν να έχουν κάποιες παρατηρήσεις: δίνουν έμφαση στο να γίνει πιο λεπτομερές το σχέδιο αναφορικά με το πώς θα εξηγείται ο κάθε στόχος που θέτει η κυβέρνηση μέσα από μία σειρά από δράσεις/υποδράσεις/χρονοδιάγραμμα που θα το κάνουν πιο συγκεκριμένο.

Η ατζέντα του Eurogroup



Η Ελλάδα είναι -με βάση την επίσημη ατζέντα- το τελευταίο θέμα της σημερινής συνόδου της Σόφιας. Επισημαίνεται ότι το Eurogroup "θα ενημερωθεί από τα θεσμικά όργανα για την πρόοδο της τέταρτης επικαιροποίησης του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα και για βασικά θέματα σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο Έλληνας υπουργός θα παρουσιάσει επίσης τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική". Αναφέρεται επίσης ότι το Eurogroup έχει ξεκινήσει "τις τεχνικές εργασίες σχετικά με τον μηχανισμό προσαρμογής του χρέους ανάλογα με το ΑΕΠ ως μέρος των πιθανών μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων στο χρέος, αλλά και του μεταμνημονιακού πλαισίου".

Σύμφωνα με το Ελληνικό ΥΠΟΙΚ το πρωί θα προηγηθεί ομιλία του κ. Τσακαλώτου σε συζήτηση με θέμα: "Deepening the EMU: What next", στο πλαίσιο του Εurofi High Level Seminar το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με την βουλγαρική προεδρία.

Η ρήση Τσακαλώτου και η … επιβεβαίωση Ρέγκλινγκ

Ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας χθες στη βρετανική εφημερίδα Financial Times, ανέφερε για τη συχνότητα των αξιολογήσεων την μετά μνημονίου εποχή ότι "πιθανόν να είναι τρεις ή τέσσερις επισκέψεις αντί για δύο" στα άλλα κράτη που είχαν μνημόνια.

Ουσιαστικά ο ΥΠΟΙΚ παραδέχθηκε ότι και τη μετά μνημονίου εποχή θα συνεχίζονται οι αξιολογήσεις που προβλέπονται από τους όρους του Προγράμματος, δηλαδή 4 το χρόνο (σ.σ. αν και στην πράξη ποτέ δεν έγιναν τόσο συχνά στην Ελλάδα λόγω των μακρόσυρτων διαπραγματεύσεων). Σημειώνεται ότι εδώ και καιρό βρίσκεται ξεκάθαρα στο τραπέζι των συζητήσεων ως μία από τις εκδοχές της "καθαρής" εξόδου που όμως δεν είναι και τόσο... καθαρή η "ενισχυμένη επιτήρηση", η οποία βασίζεται στον Κανονισμό 472/2013 (δημοσιονομικό σύμφωνο). Όπως έγραφε προ ημερών το Capital.gr η "ενισχυμένη επιτήρηση" περιλαμβάνει όρους και ρήτρες παρακολούθησης πολύ πιο αυξημένες από αυτές που τυγχάνουν τα κράτη που έχουν βγει από τα δεσμά του Μνημονίου, μεταξύ των οποίων τακτικές αποστολές προόδου με 3μηνες εκθέσεις αναφοράς.

Μάλιστα, στο ίδιο μήκος κινήθηκαν χθες και δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ. Μιλώντας στο CNBC, ο Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η Ελλάδα θα μπορεί να έχει μια καθαρή έξοδο τον Αύγουστο και να επιστρέψει στις αγορές", αλλά οι Θεσμοί ενδέχεται να επισκέπτονται την Αθήνα πιο συχνά από ό,τι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. "Εάν η Ελλάδα επιθυμεί πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους τότε αυτή η επιτήρηση θα είναι ενισχυμένη. Θα είναι μάλλον λίγο πιο σφιχτή και πιο περιεκτική από αυτή που εφαρμόζουμε σε άλλες χώρες", εξήγησε ο Ρέγκλινγκ.

Η στάση της Γερμανίας

Προπαρασκευαστικά έγγραφα της γερμανικής πλευράς τα οποία επικαλείται η Handelsblatt ξεδίπλωσαν τη στάση του γερμανικού ΥΠΟΙΚ. "Ο μηχανισμός (ελάφρυνσης) θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και να διατηρηθεί μόνο εάν η Ελλάδα, επί τη βάσει μίας τακτικής αξιολόγησης, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της μετά τη λήξη του προγράμματος, όπως αυτές προκύπτουν από την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων δημοσιονομικής σταθερότητας" αναφέρει το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με την Handelsblatt. Αναφέρουν επίσης ότι η Κομισιόν σε εμπιστευτικό έγγραφό της, αποφεύγει να δεσμευθεί οριστικά. Αναφέρει μεν ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα η Αθήνα θα τα βγάλει πέρα χωρίς προληπτική γραμμή πίστωσης του ESM, αλλά εκτιμά ότι οριστική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνον στο τέλος του προγράμματος".

Η θέση Γιούνκερ

"Σας ξορκίζω να συνεχίσετε τις προσπάθειες" και να μην αφήσετε να πάνε χαμένα τα αποτελέσματα όσα έγιναν, ανέφερε χθες ο Πρόεδρος της Κομισιόν. Επισήμανε ότι η 20η Αυγούστου "σηματοδοτεί η έναρξη της νέας εποχής με όλες τις υποχρεώσεις που ένα κυρίαρχο κράτος έχει απέναντι στις ευρωζώνη" επισημαίνοντας ότι μετά "θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις που αποφασίστηκαν και να εφαρμοσθούν οι πολιτικές για να υπάρξει διαρκής ανάπτυξη Θα πρέπει να αρθούν και να θεραπευτούν όλες οι παθογένειες που τόσο κόστισαν" είπε.

Ως σημεία αιχμής ανέφερε τις τράπεζες, το κράτος και την πάταξη της διαφθοράς και ως αντάλλαγμα, επισήμανε ότι "θα πρέπει οι εταίροι να τηρήσουν τις υποσχέσεις για το χρέος. Το ίδιο ισχύει για όλη την Ευρώπη. "Αλληλεγγύη και Υπευθυνότητα είναι οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος" επισήμανε.