Έκθεση της KPMG Enterprise: Το 2018 ξεκίνησε δυνατά για την αγορά Venture Capital

Το πρώτο τρίμηνο του 2018 ξεκίνησε πολύ δυναμικά, πραγματοποιώντας επενδύσεις US$ 49,3 δις μέσω 2.661 επιχειρηματικών συμφωνιών –επίπεδα που αγγίζουν το παγκόσμιο τριμηνιαίο ρεκόρ σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της KPMG Enterprise Venture Pulse Q1 2018 σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις VC.

Οι αυξημένες επενδύσεις στην Ασία σε συνδυασμό με τις επενδύσεις-ρεκόρ των US$ 29,4 δισ. στην Αμερική –τα US$ 28,2 δισ. εκ των οποίων μόνο στις ΗΠΑ – έδωσαν μεγάλη ώθηση στην αγορά VC.

Παρότι ο όγκος των επιχειρηματικών συμφωνιών συνέχισε την πτωτική του πορεία το πρώτο τρίμηνο, το μέσο ύψος των συμφωνιών παγκοσμίως συνέχισε να αυξάνεται στις συμφωνίες όλων των σταδίων ωρίμανσης, αγγίζοντας τα US$ 1,3 εκατ. στο στάδιο των angels και seed, τα US$ 7,7 εκατ. για τα πρώιμα στάδια και US$ 15 εκατ. για τα μετέπειτα στάδια.

"Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων εξακολουθούν να επενδύουν χρήματα σε εταιρείες που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ωριμότητας, εν μέρει λόγω του αριθμού των ώριμων unicorns που παραμένουν εκτός χρηματιστηρίου", επισημαίνει ο Brian Hughes, National Co-Lead Partner της KPMG Venture Capital Practice και Partner της KPMG στις ΗΠΑ. Συμπληρώνει, "μετά τις δυναμικές δημόσιες εγγραφές των Dropbox και Zscaler αυτό το τρίμηνο και την αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων για δημόσια εγγραφή, είναι πιθανό να δούμε αντιστροφή της τάσης τα αμέσως επόμενα τρίμηνα με αναζωπύρωση της κινητικότητας στις συμφωνίες αρχικών σταδίων".

Κύρια σημεία για το πρώτο τρίμηνο του 2018

— Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα US$ 49,3 δισ., σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017 που ήταν US$ 46 δισ., καταγράφοντας ισχυρή άνοδο χάρη σε πέντε συμφωνίες-μαμούθ άνω του US$ 1 δισ.

— Ο αριθμός των παγκόσμιων συμφωνιών VC υποχώρησε για τέταρτο συνεχές τρίμηνο στις 2.661, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (3.286). Ο αριθμός των συμφωνιών VC έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από το υψηλό των 5.480 συμφωνιών το πρώτο τρίμηνο του 2015.

— Στην Αμερική σημειώθηκε νέο ρεκόρ επενδύσεων VC καθώς αντλήθηκαν US$ 29,4 δισ. μέσω 1.782 συμφωνιών, ενώ στην Ασία αντλήθηκαν US$ 14,6 δισ. μέσω 317 συμφωνιών και στην Ευρώπη US$ 5,2 δισ. μέσω 548 συμφωνιών.

— Καταγραφή ρεκόρ το ποσοστό των εταιρικών συμμετοχών στις παγκόσμιες συμφωνίες VC για δεύτερο συνεχές τρίμηνο όπου ανήλθε στο 21%, από 18,5% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

— Οι νέοι και οι παλιοί unicorns (εταιρείες με αποτίμηση άνω του US$ 1 δισ.) προσέλκυσαν μέσω 32 συμφωνιών σημαντικό ύψος κεφαλαίων που άγγιξε τα US$ 14 δισ.

— Στα τέλη του πρώτο τριμήνου του 2018, δύο unicorns εισήχθησαν στο χρηματιστήριο: η εταιρεία υπηρεσιών ασφάλειας cloud Zscaler και η εταιρεία υπηρεσιών αποθήκευσης σε cloud Dropbox. Και οι δύο εταιρείες έχουν δει θετικά αποτελέσματα έως σήμερα. Με τη Spotify να έχει προγραμματίσει την απευθείας δημόσια εγγραφή της τον Απρίλιο και τη Bρετανική διαδικτυακή εταιρεία δανειοδοτήσεων Funding Circle να σχεδιάζει επίσης τη δημόσια εγγραφή της εντός του έτους, φαίνεται πως ανοίγει η αγορά των δημόσιων εγγραφών (ΙΡΟ).

Ο ανταγωνισμός των διαδικτυακών εταιρειών ταξί χτυπά "κόκκινο"

Ο κλάδος των διαδικτυακών εταιρειών ταξί προσέλκυσε τεράστιο όγκο επενδύσεων VC το προηγούμενο τρίμηνο "κλείνοντας" τις τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου, και συγκεκριμένα: Η εταιρεία Grab με έδρα τη Σιγκαπούρη άντλησε US$ 2,5 δισ., η αμερικανική Lyft άντλησε US$ 1,7 δισ., η GO-JEK με έδρα την Ινδονησία άντλησε US$ 1,5 δισ. και η αμερικανική Uber άντλησε US$ 1,25 δισ. Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Faraday Future με US$ 1,5 δισ.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν ρεκόρ επενδύσεων VC

Οι ΗΠΑ σημείωσαν ρεκόρ επενδύσεων VC, αντλώντας επενδύσεις US$ 28,2 δισ. μέσω 1.693 συμφωνιών. Στις ΗΠΑ, εκτός από τρεις συμφωνίες-μαμούθ άνω του US$ 1 δισ., επιτεύχθηκε μεγάλος αριθμός συμφωνιών άνω των US$ 100 εκατ. που οδήγησαν τις επενδύσεις VC σε νέα υψηλά. Εκτός από τις μεταφορές και τα αυτόνομα οχήματα, μεγάλος νικητής αυτό το τρίμηνο στις ΗΠΑ ήταν και η βιοτεχνολογία, καθώς τρεις εταιρείες του κλάδου άντλησαν σημαντικά κεφάλαια: η Moderna Therapeutics (US$ 500 εκατ.), η Harmony Biosciences (US$ 295 εκατ.) και η Viela Bio (US$ 282 εκατ.).

Στην υπόλοιπη αμερικανική ήπειρο, ο Καναδάς κατέγραψε το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο ιστορικά στις επενδύσεις VC, αντλώντας US$ 800 εκατ. μέσω 72 συμφωνιών, μεταξύ της οποίας και η επένδυση US$ 219 εκατ. στον παραγωγό εναλλακτικών καυσίμων Enerkem. Στη Βραζιλία σημειώθηκε επίσης σημαντική δραστηριότητα VC, με τη Nubank να αντλεί US$ 150 εκατ. κερδίζοντας τον "τίτλο" του unicorn.

Οι επενδύσεις VC παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τις ιστορικές τάσεις

Στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις VC αξίας US$ 5,2 δισ. Παρότι σε τριμηνιαίο επίπεδο σημειώθηκε πτώση, το πρώτο τρίμηνο ήταν το τέταρτο καλύτερο τρίμηνο ιστορικά στην περιοχή. Ο αριθμός των ευρωπαϊκών συμφωνιών VC συνέχισε να καταγράφει σημαντική πτώση, καθώς έκλεισαν 548 λιγότερες συμφωνίες σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η ισχυρή δραστηριότητα που σημειώθηκε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου συνέβαλε στη διατήρηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων VC σε υψηλά επίπεδα, με την Ιρλανδία να ενισχύει την τάση καταγράφοντας σημαντική τριμηνιαία αύξηση των επενδύσεων κατά US$ 162 εκατ. Η Γερμανία σημείωσε το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο όσον αφορά στις επενδύσεις VC, αγγίζοντας τα US$ 1,5 δισ. με πρωταγωνιστή την Auto1 Group που άντλησε US$ 560 εκατ. Ταυτόχρονα η Γαλλία πέτυχε νέο υψηλό αντλώντας επενδύσεις VC ύψους US$ 767 εκατ., εδραιώνοντας τη θέση της ως ηγέτης καινοτομίας στην Ευρώπη. Και η Ισπανία παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις στο τρίμηνο, αντλώντας ώθηση κυρίως από τις επενδύσεις US$ 160 εκατ. που άντλησε η Cabify.

Οι συμφωνίες-μαμούθ συνέχισαν να διαμορφώνουν την ασιατική αγορά

Οι ασιατικές εταιρείες συνέχισαν να κλείνουν μεγάλες συμφωνίες, με δύο συμφωνίες-μαμούθ άνω του ΕΥΡΩ 1 δισ. να πραγματοποιούνται εκτός της Κίνας: η Grab στη Σιγκαπούρη άντλησε US$ 2,5 δισ. στον τελευταίο κύκλο χρηματοδοτήσεων (Series G), ενώ η GO-JEK στην Ινδονησία έκλεισε συμφωνία US$ 1,5 δισ. στον προηγούμενο κύκλο (Series E). Παρότι οι επενδύσεις VC στην Κίνα κατέγραψαν σημαντική πτώση σε τριμηνιαία βάση, επιτεύχθηκε ένας υγιής αριθμός συμφωνιών-μαμούθ άνω των US$ 100 εκατ., ενώ αυξήθηκε και ο αριθμός των συμφωνιών. Η αγορά επενδύσεων VC στην Ινδία έκανε μια δυναμική αρχή, καταγράφοντας σημαντική ανάκαμψη στις επενδύσεις. Ο πιο ελκυστικός κλάδος για επενδύσεις αυτό το τρίμηνο ήταν τα τρόφιμα και τα είδη παντοπωλείου, με την εταιρεία- unicorn Zomato να αντλεί US$ 200 εκατ. και την BigBasket US$ 300 εκατ.

Ισχυρές προοπτικές για το υπόλοιπο 2018

Η παγκόσμια δραστηριότητα VC αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της καθώς διανύουμε το δεύτερο τρίμηνο του 2018, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), τα αυτόνομα οχήματα και την τεχνολογία υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο δημόσιων εγγραφών τα αμέσως επόμενα τρίμηνα, καθώς και αναζωπύρωση της δραστηριότητας στις συμφωνίες πρώιμου σταδίου.

"Το ΑΙ θα εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τους επενδυτές VC σε όλες τις περιοχές, λόγω της ευρείας εφαρμογής της σε όλους τους τομείς και τους κλάδους", εκτιμά ο Νίκος Δημάκος, Partner της KPMG στην Ελλάδα. "Ειδικά στον κλάδο της Υγείας, το ΑΙ παρέχει τη δυνατότητα για εδραίωση ενός εντελώς νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών Υγείας, αν και βραχυπρόθεσμα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως μηχανισμός πλαισίωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών για διεύρυνση της εμβέλειας του ιατρικού προσωπικού", καταλήγει.