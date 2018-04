Σκληρή στάση Βερολίνου για τη μεταμνημονιακή εποπτεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:11

Της Δήμητρας Καδδά



Χωρίς δηλώσεις και επίσημες τοποθετήσεις έχει προαναγγελθεί ότι θα λάβει χώρα η σημερινή πρώτη κατ ιδίαν συνάντηση του Έλληνα ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γερμανού ομολόγου του Όλαφ Σολτς. Έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα Βερολίνου και από ελληνικής πλευράς αυτό που αναμένεται/επιχειρείται είναι να ξεδιπλωθούν οι προθέσεις του γερμανικού άξονα για το χρέος, το "γαλλικό κλειδί" και για την επόμενη μέρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.

Οι πρώτες πληροφορίες πάντως που φτάνουν από τα κράτη του "Βορρά" κάνουν λόγο για διατήρηση του βασικού κορμού των προθέσεων της Γερμανίας αλλά και των υπολοίπων κρατών του "άξονα" περί σύνδεσης των παρεμβάσεων στο χρέος (που θα εξελιχθούν τμηματικά τα επόμενα χρόνια), όχι μόνο με το λεγόμενο "γαλλικό κλειδί" (δηλαδή με την πορεία του ΑΕΠ η πρόταση για την οποία ξεδιπλώθηκε σε μία πρώτη της εκδοχή προ ημερών από δημοσίευμα της Handelsblatt), αλλά και από μία νέα γενιά προαπαιτούμενων ή αλλιώς "αιρεσιμοτήτων". Δηλαδή ζητείται να μην είναι αυτόματη η ενεργοποίηση του μηχανισμού, αλλά να εξαρτάται από το αν οι ελληνικές κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να υλοποιούν τα προαπαιτούμενα τα επόμενα χρόνια...

Λιτή πάντως ήταν η τοποθέτηση του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για το σημερινό γεγονός. Αλλά και από την πλευρά του γερμανικού ΥΠΟΙΚ χθες το μόνο που ειπώθηκε είναι ότι η συνάντηση θα έχει χαρακτήρα επίσκεψης γνωριμίας, όπως και άλλες συναντήσεις που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Η θέση της Γερμανίας είναι όμως κομβική και αναφορικά με τις πιέσεις που μπορεί - αν το επιθυμεί - να ασκήσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (και στην απαίτηση που προς το παρόν φέρεται να διατηρεί αναφορικά με την εμπροσθοβαρή εφαρμογή του μειωμένου αφορολογήτου από το 2019 χωρίς καν την ενεργοποίηση των αντιμέτρων).



To EWG και η έκτακτη συνεδρίαση του Washington Group παρουσία Πόλ Τόμσεν

Οι θέσεις του ΔΝΤ αναμένεται να ξεδιπλωθούν "δημοσίως" τις επόμενες μέρες, είτε με την ανακοίνωση των νέων εκθέσεών του για την παγκόσμια οικονομία (ίσως περιέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για το ΑΕΠ, τα πλεονάσματα και το χρέος), είτε στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου στην Ουάσιγκτον που θα κορυφωθεί στις 22 Απριλίου.

Ακολουθεί στις 27 Απριλίου το Eurogroup στη Σόφια, στο οποίο οι δανειστές της Ελλάδος θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πιο πολλά από τα ανοιχτά μέτωπα της διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανός ο στόχος της συνολικής συμφωνίας έως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου ή έστω (με κάποια καθυστέρηση) να βρεθεί η συνολική λύση λίγες μέρες αργότερα στην επόμενη Σύνοδο του Eurogroup της 12ης Ιουλίου.

Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε πάντως το πρώτο βήμα. Διενεργήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του περίφημου Washington Group, παρουσία Πόλ Τόμσεν στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την "τακτική" σύνοδο του EuroWorking Group στο οποίο μετείχε η ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι το Washington Group είναι ένα άτυπο όργανο στο οποίο μετέχουν οι εκπρόσωποι των 4 θεσμών και των "μεγάλων" κρατών μελών. Ενδεχομένως να συνέλθει εκ νέου στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ. Στόχος ήταν η "αποτύπωση" των θέσεων του ΔΝΤ, της Γερμανίας και των υπολοίπων δανειστών.

Ωστόσο πέρα από τη μάχη "γιγάντων" για το χρέος, το γαλλικό κλειδί και το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπάρχει και η ελληνική "ευθύνη". Δηλαδή το κατά πόσον η κυβέρνηση θα μπορέσει εγκαίρως να κάνει το δικό της μερίδιο, δηλαδή να ολοκληρώσει τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, αλλά και να παρουσιάσει ένα Εθνικό Σχέδιο για την επόμενη μέρα το οποίο θα θεωρηθεί επαρκές από τους δανειστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χθεσινό EWG (που έγινε παρουσία του Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργού Γιώργου Χουλιαράκη) η ελληνική πλευρά κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις αναφορικά με την πορεία εφαρμογής των 88 προαπαιτούμενων και τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί εφικτή η επιτάχυνση μέσα στις επόμενες ημέρες/ εβδομάδες ούτως ώστε να υπάρξει τεχνική συμφωνία (Staff Level Agreement) μέσα στο Μάιο (ή έστω τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου) και να μην "χαθούν” τα παραπάνω μεγάλα πολιτικά ορόσημα. Oι θεσμοί προγραμματίζουν να έρθουν για αυτό το σκοπό στην Αθήνα σε επίπεδο επικεφαλής στις αρχές Μαΐου, ενώ σε επίπεδο κλιμακίων δεν αποκλείεται να έρθει νωρίτερα, από τις 23 Απριλίου.

Αναφορικά με το εθνικό σχέδιο ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες διευκρινίσεις για διάφορα σημεία του στα οποία οι θεσμοί αρχίζουν και καταγράφουν τους "αστερίσκους" τους και ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Η ελληνική πλευρά φιλοδοξεί η "Growth strategy for the future of Greece", όπως φέρεται να ονομάζεται προς το παρόν η ελληνική πρόταση, να αποτελέσει το "Made in Greece" σχέδιο της επόμενης μέρας και οι στόχοι που αυτό θα περιέχει να συνιστούν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις για την μετά μνημονίου εποχή.

Μένει να φανεί όμως πώς θα συνδεθεί αυτό το σχέδιο (σ.σ. που δεν θεωρείται ακόμη επαρκές και από τους θεσμούς) με τις απαιτήσεις της Γερμανίας και τις παρεμβάσεις στο χρέος (οι οποίες όπως έχει προαναγγελθεί και από τους θεσμούς θα συνεπάγονται αυστηρότερη εποπτεία). Αλλά μένει να φανεί και πως το σχέδιο αυτό ενδεχομένως θα επιβαρυνθεί από αστοχίες της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή από την πιθανή αδυναμία της να ολοκληρώσει εγκαίρως κάποια από τα 88 προαπαιτούμενα.

Το σχέδιο δεν έχει καταστεί ακόμα δημόσιο από την κυβέρνηση. Έτσι, μένει να φανεί επίσης και το αν θα το ανακοινώσει στο ελληνικό κοινό πριν την επίσημη παρουσίασή του στις 27 Απριλίου στο Eurogroup της Σόφιας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αποτελείται από ένα βασικό κορμό 50 - 70 σελίδων, αλλά και από παραρτήματα τα οποία θα οριστικοποιούν τις ελληνικές πρωτοβουλίες.

Τι αναφέρει το ΥΠΟΙΚ για το EWG

Πηγές του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν για τη χθεσινή συνεδρίαση του Euroworking Group ότι "ήταν μία παραγωγική συζήτηση".

Αναφέρουν ότι εστιάστηκε σε τρία θέματα: στην αναπτυξιακή στρατηγική, στο γαλλικό μηχανισμό σύνδεσης του χρέους με την οικονομική μεγέθυνση και στην "μετά- προγραμματική εποπτεία" όπως ορίζουν την μετά-μνημονίου επιτήρηση.

Οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι "η συζήτηση θα συνεχιστεί".