Συνάντηση Τσίπρα με τον επικεφαλής της Deutsche Telekom, με φόντο την επένδυση των 2 δισ.

Με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός στο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Δημήτρη Λιάκου, και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυβέρνηση, κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ ενημέρωσαν σχετικά με την απόφαση του ομίλου να επενδύσει 2 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην ελληνική οικονομία για την ανάπτυξη τεχνολογικών δικτύων οπτικών ινών για οικιακή χρήση (fiber to the home) και 5G, ώστε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να αποκτήσει συνδέσεις ταχύτητας 1 Gigabit.

Η επένδυση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Δηλώσεις Παππά και Höttges μετά τη συνάντηση:

Ν. Παππάς: "Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μία πάρα πολύ δημιουργική συνάντηση με τη διοίκηση της Deutsche Telekom. Με τους ανθρώπους, οι οποίοι μας ανακοίνωσαν ότι η εταιρία θα κάνει δύο δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις μέσα στην επόμενη τετραετία για να συνδεθούν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με οπτικές ίνες στο σπίτι, που σημαίνει ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν συνδεσιμότητα μέχρι και 1 GB.

Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Τα θετικά σημάδια πυκνώνουν και ειδικά για αυτού του τύπου την τεράστια επένδυση, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι βάζει την Ελλάδα στην εποχή των νέων τεχνολογιών.

Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πυκνώσουν και θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και στις καταπληκτικές και εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε αυτές τις υποδομές".

T. Höttges: "Είναι σπουδαίο ότι η Deutsche Telekom επενδύει στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ υπερήφανη για τη διοίκηση μας στην Ελλάδα με τον ΟΤΕ και για όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Η Deutsche Telekom έχει προβεί σε ογκώδεις επενδύσεις στη χώρα. Σε πρώτη φάση φτιάξαμε το καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τώρα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη δικτύου Fiber To The Home (FTTH). Η κοινωνία των Gigabit έχει ανάγκη από την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών παντού και τώρα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η τεχνολογία Fiber To The Curb λειτουργεί ήδη και αποφασίσουμε να επενδύσουμε ώστε το 25% του πληθυσμού της χώρας να αποκτήσει FTTH μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτήν την απόφαση συζητήσαμε σήμερα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πράγμα που αποδεικνύει ότι η δέσμευσή μας για την Ελλάδα είναι δεδομένη. Ακόμη ένα δείγμα του καλού κλίματος που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η δέσμευσή μας να αγοράσουμε ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 5% του ΟΤΕ. Επομένως, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, εδώ στην Ελλάδα, ώστε να οικοδομήσουμε την κοινωνία των gigabit ως Deutsche Telekom".