Έρχεται τροπολογία για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη στο δημόσιο

Της Μαρίας Νταλιάνη

Απολογητικός ως προς την διάταξη για το 50+1 για κήρυξη απεργίας εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στην πρεμιέρα της επεξεργασίας του πολυνομοσχεδίου-μαμούθ στις αρμόδιες Επιτροπές στην Βουλή, με το οποίο κλείνει η γ' αξιολόγηση. "Αυτό το χάσαμε" παραδέχτηκε, ενώ την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι η κυβέρνηση "έχει ήδη αφήγημα για έξοδο από την κρίση το 2018" τονίζοντας "youhaven t seen anything yet! (δεν έχετε δει τίποτα ακόμα).

Στα εργασιακά εμφανίστηκε ιδιαίτερα απολογητικός, παρ’ότι υποστήριξε ιδιαίτερα το πολυνομοσχέδιο.

"Είχαμε 3 πυλώνες στα εργασιακά: συλλογικές συμβάσεις, απολύσεις και συνδικαλιστικό νόμο. Μόνο αυτό πέρασε από το ΔΝΤ . Δεν είναι θετικό αλλά πέρασε. Το χάσαμε. Και είχαμε και την βοήθεια των ευρωπαϊκών θεσμών" τόνισε. Και συνέχισε:

Να δούμε πόσο βάρος έχει αυτό το μέτρο. Δεν μου φαίνεται καταστροφικό. Αλλά πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση. Πως ενεργοποιείς τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Να δούμε γιατί οι εργαζόμενοι δεν είναι ενεργοποιημένοι. Δεν είναι θεμιτό το μέτρο αλλά να μην μεγιστοποιήσουμε το πρόβλημα. Να πούμε ‘κάθε εμπόδιο σε καλό’ και να δούμε τι άλλα εμπόδια έχουμε.

"Αυτή η κυβέρνηση λύνει προβλήματα που χρονίζουν το έχει καταλάβει όλη η κοινωνία και στο εξωτερικό. Προβλήματα που λιμνάζουν που δεν τα πιάνατε γιατί ήταν δύσκολα και τα λύνουμε" υποστήριξε.

Για επίδομα παιδιού

Για τα επιδόματα και τις περικοπές στους τρίτεκνους και πολύτεκνους είπε: Λέτε για υπογεννητικότητα και κάνετε δύο λάθη: Αντί να έχουμε μέσο όρο 2,2 έχουμε 1,3 παιδιά. Είναι προφανές ότι η μεγάλη ανάγκη είναι όσοι κάνουν 1 παιδί να κάνουν 2. Αυτοί που κάνουν 3 και 4 είναι πολύ λίγοι. Να πάμε από 1 στα 2.

Δεν πιστεύω ούτε εγώ αυτό που είπα. Για να το καταφέρουμε αυτό θέλουμε κι άλλα πράγματα. Όμως καταφέραμε να δώσουμε 316 εκ από την επισκόπηση δαπανών να το δώσουμε για το παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ούτε σημαίνει αναδιανομή φτώχειας ούτε ότι το κάνουμε για δημογραφικούς λόγους. Το κάνουμε για το Παιδί. Να έχει αυτή η χώρα πολιτική για το παιδί.

Για πλειστηριασμούς

Ανέφερε ότι θα έρθει τροπολογία για να διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ είναι η αρμόδια αρχή για την διενέργεια πλειστηριασμών για λογαριασμό του δημοσίου. "Αυτά που ακούτε για τα 500 ευρώ κλπ δεν ισχύουν", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος. "Η ΑΑΔΕ έχει κριτήρια και τα ίδια παραμένουν. Αυτό που έκανε πριν με φυσική παρουσία θα το κάνει ηλεκτρονικά".