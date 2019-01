Θα τους πάρει μαζί του ο Μαδούρο…

Του Κώστα Στούπα

Μπορεί ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να ψαρεύουν στα θολά νερά της σοσιαλδημοκρατίας, αφελείς κατά βάθος, όμως, παραμένουν θαυμαστές του Τσάβες και του Μαδούρο, των δικτατόρων της Βενεζουέλας στην οποία έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο.

Ο Τσάβες και ο Μαδούρο μέσα σε μια 20ετία έχουν καταφέρει να καταστήσουν μια χώρα με τεράστια αποθέματα πετρελαίου να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για την καθημερινή επιβίωση του πληθυσμού της.

Ο πληθωρισμός στη Βενεζουέλα είναι πάνω από 800.000% και αυτό σημαίνει πως το νόμισμα δεν έχει καμιά αξία. Σημαίνει πως η τιμή ενός αυγού και μιας φέτας ψωμιού ανεβαίνουν κάθε λεπτό της ώρας.

Με το μισθό ενός μήνα κάποιος δεν μπορεί να αγοράσει ούτε τα τρόφιμα μιας μέρας.

Αρκετοί θεωρούν πως ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταδικάζουν το δικτάτορα Μαδούρο (όπως όλες οι δημοκρατικές χώρες) που κατά τακτά διαστήματα αιματοκυλίζει το λαό που εξεγείρεται γιατί τους "κρατάει" με κάποια εκατομμύρια Ευρώ με τα οποία έχει εξαγοράσει την υποστήριξη από αριστερά κόμματα της Ευρώπης.

Εκτός από αυτόν τον λόγο η πραγματικότητα είναι πως θαυμάζουν το μοντέλο Τσάβες Μαδούρο.

Ο Τσάβες και ο Μαδούρο κατά καιρούς προβαίνουν με τυμπανοκρουσίες σε γενναίες αυξήσεις των μισθών ακόμη και κατά 50 και 100%.

Σε μια οικονομία με υπερπληθωρισμό αυτό όμως μοιάζει με κακόγουστο αστείο. Πριν λίγα χρόνια, μάλιστα, σε μια κίνηση γενναιοφροσύνης είχαν διατάξει να καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων τον Οκτώβριο προκειμένου να επωφεληθούν τα λίγα ψίχουλα αγοραστικής δύναμης που θα άρπαζε ο πληθωρισμός.

Το μοντέλο της καταστροφής

Το 95% των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας προέρχονται από τις πωλήσεις πετρελαίου. Με τα έσοδα αυτά το κράτος εξασφαλίζει την επιβίωση σε ένα μειοψηφικό τμήμα του πληθυσμού το οποίο τους υποστηρίζει καθώς τρομοκρατείται βλέποντας την τύχη των υπολοίπων.

Ο Μαδούρο ελέγχοντας τη δικαιοσύνη το 2017 όταν ο λαός εξέλεξε με μεγάλη πλειοψηφία μια Βουλή που υπερίσχυαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακύρωσε τις εξουσίες του κοινοβουλίου. Τότε έλαβε χώρα η τελική φάση του πραξικοπήματος και αποτελεί όνειδος για τη Δύση ο συμβιβασμός με αυτή την κατάσταση. Οι προεδρικές εκλογές του 2018 έγιναν με τους ηγέτες και τα στελέχη της αντιπολίτευσης και ήταν εκλογές βίας και νοθείας.

Πριν από λίγες μέρες η Εθνοσυνέλευση δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών και όρισε άλλον ως προσωρινό πρόεδρο. Το καθεστώς Μαδούρο με τη στήριξη Ρωσίας, Κίνας που έχουν επενδύσει στη χώρα αλλά και Ερντογάν, Τσίπρα χαρακτηρίζει τη λαϊκή εξέγερση σαν πραξικόπημα, όπως κάνουν παντού οι δικτατορίες. Η καταδίκη του καθεστώτος Μαδούρο από ΗΠΑ και Ε.Ε. (πλην Ελλάδας) κάνουν τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για το δικτάτορα και αυτό γιατί ο κύριος όγκος των εξαγωγών (πετρελαίου και ορυκτών) κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ και τις γειτονικές χώρες της Λατινικής Αμερικής οι περισσότερες από τις οποίες είναι εναντίον του.

Αν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. εφαρμόσουν εμπάργκο το καθεστώς δεν θα μπορεί να ταΐσει ούτε τους πραιτοριανούς που το υπερασπίζονται.

Η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία είναι πολύ μακριά για να μπορέσουν να απορροφήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου με τις οποίες το καθεστώς συντηρείται στην εξουσία.

Το 2015 όταν οι οικονομικά αναλφάβητοι που μας κυβερνούν έστελναν τον ξάδερφο του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει πετρέλαιο και τρόφιμα από τη Βενεζουέλα είχαμε αναλύσει επαρκώς γιατί αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί με βάση το κόστος μεταφοράς.

Η πορεία προς την κατάρρευση…

Η οικονομία της Βενεζουέλας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εξόρυξη μέρους των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και την εξαγωγή τους.

Κάθε φορά που η τιμή του πετρελαίου μειωνόταν η χώρα βρισκόταν στα κατάσταση διατροφικού λιμού. Τα τελευταία χρόνια η κρατικοποίηση της βιομηχανίας εξόρυξης μείωσε δραστικά την παραγωγή και κατά συνέπεια μειώθηκαν και τα έσοδα.

Οι Τσάβες και Μαδούρο προκειμένου να διατηρήσουν την εύνοια του λαού κατά τακτά διαστήματα αποφάσιζαν με διατάγματα αυξήσεις μισθών στους εργαζόμενους πάνω από τις δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Η οικονομία άρχισε να διαλύεται αργά αλλά σταθερά και οι επενδυτές απέφευγαν τη χώρα ενώ οι τιμές ανέβαιναν.

Μια περίοδο μάλιστα ο οικονομικά αναλφάβητος Μαδούρο απαγόρευσε τις αυξήσεις τιμών στέλνοντας το στρατό να εποπτεύει τα σούπερ μάρκετ. Όπως είναι φυσικό τα ράφια άρχισαν να αδειάζουν και εμφανίστηκαν οι πρώτες ελλείψεις.

Περί τα 2 εκατ. κατοίκων έχουν εγκαταλείψει τη χώρα οι περισσότεροι περνώντας τα σύνορα με τα πόδια.

Η Βενεζουέλα αποτελεί το παράδειγμα πώς μια πλούσια χώρα κάτω από διεφθαρμένη και λαϊκίστικη κυβέρνηση μπορεί να γίνει πάμπτωχη.

Ο Μαδούρο της Ελλάδας...

Ο κ. Τσίπρας προχθές ανακοίνωσε πανηγυρικά την αύξηση του κατώτερου μισθού από τα 586 ευρώ στα 650 ευρώ. Τούτο εκτός από είναι και υποκριτικό και αποσκοπεί μόνο στην πρόκληση πρόσκαιρων εντυπώσεων.

Η ίδια κυβέρνηση έχει ψηφίσει τη μείωση του αφορολόγητου από τα 8.600 ευρώ στα 5.600 περίπου. Τούτο σημαίνει πως κάποιος που θα κερδίσει περί τα 650 ευρώ από τη μια απόφαση θα χάσει από την άλλη περισσότερα.



Οι μισθοί μιας χώρας τόσο οι κατώτεροι, όσο και οι μέσοι και οι ανώτεροι εξαρτώνται κυρίως από την προσέλκυση επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας πάει από το κακό στο χειρότερο. Η Ελλάδα από άποψη ανταγωνιστικότητας το 2018 με βαθμολογία 62,1 κατέλαβε την 57η θέση, χαμηλότερα από την 53η θέση που είχε καταλάβει τον προηγούμενο χρόνο.

Όταν η ανταγωνιστικότητα επιδεινώνεται και η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις σημαίνει πως κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και είτε θα προχωρήσουν σε απολύσεις είτε θα βάλουν λουκέτο. Τα λουκέτα σημαίνουν αύξηση της ανεργίας και η αύξηση της ανεργίας θα φέρει μειώσεις μισθών σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που ήταν.

Ο ακαθόριστος σχηματισμός παγίων που είναι ένας δείκτης που μετράει τις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα το 2018 μειώθηκε επίσης. Το άθροισμα των 20 δισ. Ευρώ το χρόνο που φτάνει ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίων είναι χαμηλότερος από τα 30 δισ. Ευρώ το χρόνο που υπολογίζονται οι αποσβέσεις παλαιών παγίων. Αυτό σημαίνει πως στη χώρα δεν γίνονται επενδύσεις. Οι λίγες που γίνονται δεν επαρκούν να αναπληρώσουν τις αποσβέσεις.

Αυτός ακριβώς είναι δρόμος που οδήγησε στην καταστροφή της Βενεζουέλας. Στη Βενεζουέλα περί τα 2 εκατ. σε σύνολο πληθυσμού 30 εκατ. περίπου έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια την έχουν εγκαταλείψει περί τις 500 χιλ. κυρίως υψηλής ειδίκευσης και μόρφωσης. Μετά την επόμενη κρίση θα την εγκαταλείψουν και οι ανειδίκευτοι προκειμένου να αναζητήσουν ένα κομμάτι ψωμί, όπως έκαναν οι ανατολικοί μετά την κατάρρευση της σοβιετίας και στην Ελλάδα.

