Σοβαρευτείτε γιατί χανόμαστε...

"(Kim Jong Un) speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same.” - Donald Trump



Αυτός που γίνεται δικτάτορας και δεν σκοτώνει του Βρούτο ή αυτός που θεμελιώνει δημοκρατία και δεν σκοτώνει τους επιγόνους του Βρούτου θα κυβερνήσει πολύ λίγο.

Νίκολο Μακιαβέλι ( Διατριβές πάνω στη πρώτη δεκάδα του Τίτου Λίβιου)

Την περασμένη εβδομάδα ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής από το βήμα του Κοινοβουλίου προέτρεψε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να συλλάβουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών.

Την Παρασκευή που πέρασε ο Εισαγγελέας απέδωσε στον βουλευτή το κακουργηματικού βαθμού αδίκημα των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας.

Ο Εισαγγελέας ολοκλήρωσε τάχιστα την έρευνα που του ανατέθηκε από τον Άρειο Πάγο, μετά τις παρεμβάσεις των υπουργών Άμυνας όσο και του υπουργού Δικαιοσύνης που ζήτησε έρευνα για το θέμα.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η τιμωρία για εκείνον που προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες εσχάτης προδοσίας τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη, ενώ ο νόμος προβλέπει ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη για όσους διαπράττουν εσχάτη προδοσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα που αφορά τη δίωξη σε βάρος του κ. Μπαρμπαρούση (περί ου ο λόγος): "Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 περί εσχάτης προδοσίας" τιμωρείται με κάθειρξη.

Ας σοβαρευτούμε...

Αν κοιτάξει κάποιος τα καταστατικά και τις κατά καιρούς δηλώσεις δεκάδων βουλευτών και πολλών κοινοβουλευτικών και μη κομμάτων και οργανώσεων θα ανακαλύψει δεκάδες προτάσεις, εδάφια και προτροπές οι οποίες καλούν σε ανατροπή του πολιτεύματος με κάθε τρόπο και μέσο και στην αντικατάσταση των δημοκρατικών θεσμών που εκφράζουν τη βούληση της πλειοψηφίας...

Επίσης την περασμένη εβδομάδα η ίδια δικαιοσύνη υπέκυπτε στις απαιτήσεις για χαλάρωση των ορίων της τιμωρίας του αρχιεκτελεστή μιας "επαναστατικής” οργάνωσης η οποία στο όνομα της ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος εκτελούσε όποιον θεωρούσε πολιτικό αντίπαλο ή εμπόδιο στα σχέδιά της...

Η υπόθεση Μπαρμπαρούση όπως και πολλών άλλων εντός και εκτός Κοινοβουλίου άπτεται περισσότερο της αρμοδιότητας Ψυχιάτρου παρά Ειδικού Δικαστηρίου.

Ενδεχομένως, της αρμοδιότητας ειδικού δικαστηρίου για προσπάθεια αλλοίωσης του πολιτεύματος και της λαϊκής βούλησης άπτονται κάποιες κατά καιρούς πληροφορίες και καταγγελίες για σχέδια κατάληψης του Εθνικού Νομισματοκοπείου, για παρουσία, απειλές και παρεμβάσεις υπουργών σε συσκέψεις και διαδικασίες εισαγγελέων αλλά και για εκβιασμούς μέσω του τύπου με ροζ σκάνδαλα ανωτάτων δικαστικών για συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις...

Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος αν με ανησυχεί η επίδειξη ισχύος και παραφροσύνης από τα πολιτικά άκρα και η γοητεία αυτών των φαινομένων σε μια διευρυνόμενη μερίδα της κοινής γνώμης. Βεβαίως και με ανησυχεί όπως και η αδιαφορία και ανοσία που δείχνει μια αυξανόμενη μερίδα της κοινωνίας σε εγκληματικές και βίαιες ιδεολογίες όπως ο ναζισμός και ο κομμουνισμός και τις πολιτικές πρακτικές που τις συνοδεύουν...

Η υπόθεση Μπαρμπαρούση, το γεγονός δηλαδή να φτάσει κάποιος από το βήμα της Βουλής να ζητεί την κατάργηση της Βουλής αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της βαριάς ψυχικής, διανοητικής και πολιτικής νόσου της περιόδου που διανύουμε...

Μιας περιόδου χωρίς πολιτικές και ηθικές σταθερές οι οποίες να οδηγούν σε κάποιον κοινό πολιτικό τόπο. Όταν μια κοινωνία χάνει την κοινή λογική και τον κοινό τόπο, το μόνο πιθανό επακόλουθο είναι ο κατακερματισμός και ο αλληλοσπαραγμός μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών φατριών... και εν τέλει το χάος.

Κατ’ αυτήν την έννοια πιο πολύ με ανησυχεί το "ξεχείλωμα” των θεσμών που πραγματοποιεί η παρούσα κυβέρνηση περισσότερο από τις προηγούμενες... όπως το περιέγραψα παραπάνω με τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη αλλά και την προαγωγή των "μπαχαλάκηδων” ως ταγμάτων ασφαλείας ενός παρακμιακού καθεστώτος μετά την ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς επί 3-4 δεκαετίες.

Πιο πολύ ανησυχώ για το τέρας που μπορεί να κυοφορήσουν οι πιέσεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών (PES) και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) προς Γεννηματά και Μητσοτάκη προκειμένου να υποχωρήσουν στη λύση που πιέζουν τη χώρα να δεχτεί για το Μακεδονικό, παρακάμπτοντας (τη λανθασμένη κατά την γνώμη μου) βούληση της παραληρηματικής πλειοψηφίας.

Πιο πολύ με ανησυχούν οι διαπληκτισμοί του Προέδρου Τραμπ με τους δυτικούς συμμάχους και ηγέτες των δημοκρατιών του Ελεύθερου Κόσμου και ο θαυμασμός και οι φιλικές διαθέσεις που αυτός δείχνει για την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο διακυβέρνησης ολιγαρχικών καθεστώτων όπως η Ρωσία και η Κίνα και στυγνών αιμοσταγών δικτατοριών όπως η Β. Κορέα.

Την εβδομάδα που πέρασε π.χ. ο πρόεδρος Τραμπ αναφερόμενος στον αιμοσταγή δικτάτορα της Β. Κορέας ανέφερε πως: "Όταν αυτός ομιλεί ο λαός του σηκώνεται και τον ακούει. Θέλω και ο λαός μου να κάνει το ίδιο...”. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός να γνωρίζει πως οι εκδηλώσεις "λατρείας” προς τους δικτάτορες της Β. Κορέας είναι αποτέλεσμα τρόμου και βίας παρά αγάπης.

Αυτό αποτελεί μια ανησυχητική εξέλιξη που ενδεχομένως αποδειχτεί καταστροφική για την ανθρωπότητα, όπως ακριβώς θα είχε αποδειχτεί καταστροφικό αν είχε δηλώσει κάτι ανάλογο ο Τσώρτσιλ για τον Χίτλερ ή τον Στάλιν...

Αν όλα αυτά συνθέτουν τη ζοφερή μεγάλη εικόνα μιας διεθνούς και εθνικής πραγματικότητας, η άνοδος του επιτοκίου του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου πάνω από τη μερισματική απόδοση της S&P 500 για πρώτη φορά μετά το 2008 μοιάζει με σπινθήρα που είναι θέμα χρόνου να πυροδοτήσει ένα επόμενο κραχ στις αγορές και τις οικονομίες. Ένα κραχ που απειλεί να μετασχηματίσει τον χορό μερικών "τεράτων” σε μαζικό πάρτι των ζόμπι του παρελθόντος από τα μπουντρούμια της ιστορίας...

