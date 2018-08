Ο Αλέξης Οδυσσέας, οι  Braveheart επενδυτές, ο Ηρακλής και η Ζήνα...

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Την ώρα που ο Αλέξης ως άλλος Οδυσσέας έβρισκε την Ιθάκη του, οι ξένοι επενδυτές μόλις και μετά βίας συγκρατούνται από τις εντολές του Braveheart να μην εξαπολύσουν επίθεση στη χώρα...

Όχι δεν έπαθα ηλίαση... Ούτε με χτύπησε κανένα ποτό κατακούτελα. Απλά αναφέρω τα... συμβάντα των τελευταίων ημερών. Την ενημέρωση που έχουμε από τον πρωθυπουργό μέχρι επίσημα φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα. Όλα και όλοι έχουν επιστρατευτεί στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει ότι πλέον περνάμε από το καθαρτήριο στον Παράδεισο. Ότι μας περιμένουν λαμπρές ημέρες δόξας. Ότι έτσι όπως θα πάνε τα πράγματα σε λίγο θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια.

Και για να το εμπεδώσουμε εμείς οι αγράμματοι και μη ορθά σκεπτόμενοι ιθαγενείς. Επιστρατεύτηκαν όλες οι προσλαμβάνουσες του κυβερνητικού επιτελείου και των συμβούλων του πρωθυπουργού. Αρχικά από την "Οδύσσεια” που την διάβασαν –όσοι δεν την θυμούνταν από το σχολείο– ενδεχομένως οι παλαιότεροι εξ αυτών στα κλασσικά εικονογραφημένα αλλά μάλλον θα την έμαθαν οι περισσότεροι από τη γνωστή τηλεταινία του 1997 με τον Αρμάν Ασάντε. Τόσες επαναλήψεις έχει παίξει άλλωστε η τηλεόραση...

Αλλά επειδή δεν έφτανε αυτό επιστρατεύτηκε το Χόλιγουντ και ο επικός "Braveheart” με τον Μελ Γκίμπσον. Ειδικότερα η σκηνή όπου οι Σκώτοι εφάρμοσαν μία πολεμική τακτική έναντι των επιτιθέμενων Άγγλων ιππέων, κρατώντας μέχρι την τελευταία στιγμή "την υπομονή και τη δίψα τους για επίθεση" όπως διαβάζουμε σε σχετικό πρωτοσέλιδο επίσημου κρατικού φορέα. Έτσι, πληροφορηθήκαμε, περιμένουν και οι διεθνείς επενδυτές "κολλημένοι στα monitors των Χρηματιστηρίων όπου ετοιμάζουν με προσοχή τις επενδυτικές επιλογές για το Σεπτέμβριο"...

Ήμαρτον Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου... Είναι πραγματικά στιγμές που δεν μπορείς να σχολιάσεις τίποτε. Σε ξεπερνά η πραγματικότητα. Το μόνο που ίσως μπορείς να κάνεις, είναι να προσπαθήσεις να συνεισφέρεις μία δύο ιδέες κομμένες και ραμμένες στη λογική και τις προσλαμβάνουσες των συνομιλητών σου. Για παράδειγμα θα μπορούσε κάποιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος να παραδειγματιστεί από το... "this is Sparta”, του επικού κόμικ "300" που έγινε και μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία, Ιδιαίτερα εκεί που ο Λεωνίδας απαντά στους Πέρσες... "come and take them”, δηλαδή "Μολών λαβέ" αγγλιστί... για την περίπτωση που οποιασδήποτε εταίρος, θεσμός, Ταμείο ή οτιδήποτε άλλο, απαιτήσει στη συνέχεια την υλοποίηση ψηφισμένων μεταρρυθμίσεων και νόμων.

Αλλά πολύ καλές επιλογές θα μπορούσαν να είναι η "Ζήνα" που σημείωσε μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, ή ο "Ηρακλής", με ανάλογη τηλεθέαση. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα κυβερνητικά στελέχη έχουν γαλουχηθεί με τα αρχαία ιδεώδη των δύο ηρώων. Το παράδειγμά τους θα μπορούσε να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή. Πώς λέει και το τραγούδι; "First we take Manhattan, then we take Berlin”...

Α και για να μην το λησμονήσω, μία συμβουλή προς τον κ. Τσακαλώτο που είναι και ο υπουργός – πρόσωπο των ημερών. Φάνηκε ότι ψιλοενοχλήθηκε που ο κ. Τσίπρας κράτησε όλο το credit από το... success story της εξόδου από το Μνημόνιο για τον εαυτό του στο διάγγελμα της Ιθάκης και φρόντισε να απαντήσει ότι ο Οδυσσέας νίκησε τους μνηστήρες με τη βοήθεια των δικών του ανθρώπων. Να του θυμίσω λοιπόν ότι ναι μεν αυτό ισχύει για τους μνηστήρες, αλλά στο ταξίδι της επιστροφής ο Οδυσσέας ουσιαστικά... "θυσίασε" τους δικούς του ανθρώπους. Ας το έχει αυτό κατά νου...

