Φεύγουν οι 120 δόσεις που μένουν

Του Γιώργου Κουμπαράκη

Δεκέμβριος 2017, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη της σε στο "Έθνος της Κυριακής", δήλωνε μεταξύ άλλων πως, "η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, μετά και τη συμφωνία με τους θεσμούς."

Ιανουάριος 2019, η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη της στην τηλεόραση του "ALPHA” αναφέρει μεταξύ άλλων πως "το αμέσως επόμενο διάστημα προχωράμε σε ένα σχήμα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που θα ανακουφίσει ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες. Το σχήμα θα περιλαμβάνει κούρεμα βασικής οφειλής, γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων, και έως 120 δόσεις."

Λίγες ώρες πριν, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο " Enhanced Surveillance Report – Greece, February 2019", αναρτάται η έκθεση αυξημένης μεταμνημονιακής εποπτείας για τη χώρας μας, στην σελίδα 34 της οποίας αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής: "The government has informed the European institutions that they do not intend to proceed in the near future with revisions to instalment schemes for tax debt and social security debt, as they need to undertake further technical analysis and reflection. It is important to avoid creating fiscal risks or undermining the payment culture, and to respect the core objectives of the reforms carried out as part of the ESM programme."



(Πηγή: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip099_en.pdf)



Το επίμαχο σημείο της έκθεσης αφορά στο ότι, "η κυβέρνηση έχει ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον σε αναθεωρήσεις των ρυθμίσεων σε δόσεις για χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς απαιτείται περαιτέρω τεχνική ανάλυση και εξέταση."



Με λίγα λόγια, σύμφωνα με το ως άνω σημείο της έκθεσης η ελληνική κυβέρνηση ενημέρωσε τους θεσμούς πως δεν πρόκειται να προχωρήσει "στο εγγύς μέλλον" σε αλλαγές στις υφιστάμενες ρυθμίσεις χρεών, "καθώς απαιτείται περαιτέρω τεχνική ανάλυση και εξέταση", ενώ όλο αυτό το διάστημα η αρμόδια υπουργός και στελέχη της σημερινής κυβέρνησης διέδιδαν μετά βεβαιότητας πως το θέμα είναι κλεισμένο και είναι θέμα χρόνου να γίνει πράξη.



Η ανάγκη ερμηνείας του παραπάνω, προκαλεί σειρά ερωτημάτων και εύλογων αποριών, όπως για παράδειγμα:



"Μήπως πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση ωμής κοροϊδίας για πολιτικούς σκοπούς, ως προ ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα;"



"Μήπως πρόκειται για μια ακόμη περίπτωση διφωνίας της σημερινής κυβέρνησης για κρίσιμα, σχετικά με τον Έλληνα φορολογούμενο, ζητήματα", ή μήπως απλά πρόκειται για την εισαγωγή ενός νέου κεφαλαίου στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που απαντάει στο όνομα "Φεύγουν οι 120 δόσεις που μένουν";



Σε κάθε περίπτωση όταν οι μεταρρυθμίσεις και οι αποκρατικοποιήσεις που έχεις δεσμευθεί, ως κυβέρνηση, ότι θα κάνεις δεν υλοποιούνται, όταν οι αξιολογήσεις καθυστερούν να κλείσουν και οι δόσεις καθυστερούν να έρθουν, το παραπάνω γεγονός αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι ενός παζλ, το οποίο σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, μας δείχνει την μεγάλη εικόνα. Και αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, ότι αυτή δεν είναι όπως κάποιοι θέλουν να μας την παρουσιάσουν ή όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι!



* Ο κ. Γιώργος Κουμπαράκης είναι π. Αντιπρόεδρος ΤΑΥΤΕΚΩ, Σύμβουλος/ Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ