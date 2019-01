Πάλι το 2019 θα ζήσουν οι πολιτικοί καλά και οι πολίτες... χειρότερα;

Του Στέλιου Ορφανάκη

Speak the truth

even if your body and voice shakes!

"Μια φορά κι έναν καιρό" σε μια μνημειώδη διαδήλωση, Αύγουστο του 1936, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ μίλησε μπροστά σε 250.000 άτομα για το όνειρό του "I have a dream"!!

Το όνειρο του καθενός "νέου" ή παλιού πολιτικού, το "πάρσιμο" της εξουσίας, καταλήγει σε εφιάλτη για τον Έλληνα ψηφοφόρο, αφού μ’ ένα μαγικό αλλά επαναλαμβανόμενο τρόπο, όλοι οι έχοντες και κατέχοντες την εξουσία συνεχίζουν να παλεύουν μόνο για τα δικά τους όνειρα (δύναμη, εξουσία, χρήμα) κι όχι για όλους αυτούς, τους έρμους, που τους πίστεψαν και τους ψήφισαν!!!

Τώρα θα μου πείτε: "Μα καλά, τόσοι πολιτικοί "ηγέτες” πέρασαν από τη χώρα, μόνο το όνειρο της καρέκλας και ό,τι αυτή συνεπάγεται είχαν;". Για να είμαι ειλικρινής και λαμβάνοντας υπόψη τι έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα, αλλά και που βρισκόμαστε σήμερα εν συγκρίσει με το που βρίσκονται άλλες χώρες της Ευρώπης, που ήταν μέτρο σύγκρισης για εμάς, προκύπτει αβίαστα ότι το μόνο όνειρο που είχαν οι πολιτικοί "ηγέτες” στην Ελλάδα, ήταν αυτό της καρέκλας.

"Και συνεχίζω το παραμύθι"... Αν αύριο, όλοι εσείς που "με διαβάζετε" τώρα, καταφέρνατε να γνωρίσετε από κοντά έναν τυπικό Έλληνα πολιτικό και να βλέπατε πως περνάει την καθημερινότητά του "δουλεύοντας" τον κόσμο, τότε θα είχατε και αποδείξεις ότι το μόνο που τον νοιάζει δεν είναι, δυστυχώς, ούτε η οικονομική κρίση, που φυσικά ο ίδιος με 7.000 ευρώ μισθό και άλλα τόσα ευρώ σε παροχές, δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε η φτώχεια, ούτε η ανεργία των νέων ούτε... ούτε...!

Το μόνο με το οποίο ασχολείται η πλειονότητα των υποψήφιων πολιτικών είναι η εκλογή τους ή η επανεκλογή τους! Αυτό είναι το μεγαλύτερο, κρισιμότερο και ίσως το μόνο πρόβλημα που πραγματικά τους απασχολεί. Το ίδιο και η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση! Το μόνο που τη νοιάζει είναι να συνεχίσει να κυβερνά. Και η αντιπολίτευση έναν στόχο έχει...! Να ανέβει αυτή στην εξουσία και να αρχίσει να κυβερνά, φυσικά για το δικό της καλό. Και η πικρή αλήθεια είναι ότι δεν το κρύβουν, το κάνουν φανερά και το δείχνουν και στους ψηφοφόρους τους!

Μα παντού κακούς Δράκους έχει αυτό το παραμύθι; Μάλλον... γιατί αν εμφανιστεί, είτε τυχαία, είτε ως μεμονωμένη εξαίρεση, για να επιβεβαιωθεί ο κανόνας, κάποιος που θα πει την Αλήθεια, κάποιος που θα λειτουργήσει διαφορετικά, που θα ρίξει ένα βότσαλο και κουνήσει τα νερά της λίμνης που έχει βαλτώσει, είτε θα "τιμωρηθεί" από τους ψηφοφόρους, είτε θα θεωρηθεί γραφικός.

Και κάπου εδώ θα αναρωτηθείτε, μα αφού κι εσύ πολιτικό στέλεχος είσαι, άρα και το δικό σου όνειρο θα είναι μια καρέκλα στη γέφυρα του πλοίου ή στην Α θέση του πλάι σε άλλους βουλευτές! Ευτυχώς όχι, το όνειρό μου δεν είναι μια τέτοια καρέκλα, ούτε η διεκδίκησή της με τους όρους που τις διεκδικούν μέχρι σήμερα "νέοι" και παλιοί πολιτικοί, που το πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί για να κάνει τη μερική αναπαλαίωσή του. Άλλωστε και το σημερινό μου άρθρο δεν το κρύβει. Γατί να το κρύψω άλλωστε;

Δεν πρέπει να είναι όνειρο για κανέναν φυσιολογικό άνθρωπο να λες ναι σε όλα, ναι στο να ξοδέψεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνεις εκλογικό αγώνα με αυτή την επικρατούσα πολιτική νοοτροπία, ναι στο να στήσεις μηχανισμούς για να σε εκθειάζουν, ώστε να σε ψηφίσουν οι μοιραίοι άβουλοι και βιαστικοί ψηφοφόροι, ναι στο να κάνεις λυκοσυμμαχίες, ναι στο να κλείσεις πριν τις εκλογές το μάτι στους αγρότες, στους καθηγητές, στους οδοκαθαριστές, στους εφοριακούς, στους τραπεζικούς, στους ένστολους και μετά τις εκλογές να κλείσεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου. Τουλάχιστον δεν είναι δικό μου όνειρο.

Παρόλα αυτά, εάν ποτέ βρεθώ σε κάποιο μέλλοντα χρόνο να διεκδικώ μια τέτοια καρέκλα, θα είναι με τους δικούς μου όρους. Συγκεκριμένα, δεν θα τη διεκδικήσω με την αρρωστημένη πολιτική νοοτροπία, που δίνει βάρος και χρόνο μόνο στη βιτρίνα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να τρέξω από πανηγύρι σε γάμο ή βάφτιση και πάλι από την αρχή και να πιάσω πρώτη θέση σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση για μια καλή φωτογραφία. Επίσης δεν με ενδιαφέρει να τρέξω από σταθμό σε σταθμό με "φιλικές" έως χαζές ερωτήσεις και "αγαπησιάρικες" απαντήσεις ή να πω την ατάκα μου.

Όλα αυτά και πολλά άλλα γραφικότερα τα κάνουν καλά οι πολιτικοί που ψηφίζει ο κόσμος μέχρι σήμερα και οι "νέοι" στη φάτσα πολιτικοί, που συχνά - πυκνά το πολιτικό σύστημα εμφανίζει και που για σιγουριά ακολουθούν τον δρόμο που χάραξαν οι παλιοί. Μια βόλτα στις σελίδες τους, ή στις γλυκανάλατες συνεντεύξεις τους ή στις στημένες και όλο άγχος φωτογραφήσεις τους ή στα στοχευμένα προς άγρα ψήφων άρθρα τους θα σας πείσει.

Φυσικά το όνειρο δεν σταματά μόνο στον τρόπο διεκδίκησης της καρέκλας. Η συνέχεια του ονείρου για τη χώρα μας είναι να φθάσουμε στο σημείο όπου δεν θα διοικείται από πολιτικούς "νέους" ή παλιούς με την πολιτική νοοτροπία που μας αφήνει πίσω, αλλά να διοικείται η Ελλάδα από κανονικούς καθημερινούς ανθρώπους που έχουν την κοινή λογική και δίνουν χρόνο πρώτα στη λύση των προβλημάτων των πολιτών και της χώρας και όχι των δικών τους προβλημάτων ή των "δικών" τους ανθρώπων.

Κι όλα αυτά τα γράφω δημόσια ως πολιτικό στέλεχος, που αρνείται να σκέφτεται πρώτα ως πολιτικός της κοπής που ξέρουμε, αλλά προτιμά να σκέφτεται κυρίως ως πολίτης που αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να είμαστε χωρισμένοι σε "μικρο-ομάδες" με μικροσυμφέροντα, με ευθύνη των πολιτικών πρώτα, αλλά και πρόθυμους ή σιωπηλούς συνεργάτες εμάς τους πολίτες.

That’s my dream και πιστεύω πολλών άλλων που ονειρευόμαστε ακόμη μια άλλη πολύ - πολύ καλύτερη Ελλάδα ή ακόμη και μια άλλη καλύτερη για όλη τη χώρα Νέα Δημοκρατία!

"Και έζησαν αυτοί, οι πολιτικοί, καλά και μεις οι πολίτες…χειρότερα."

Υ.Γ. Όταν απέστειλα (02/01/2019) στο Capital.gr το συγκεκριμένο άρθρο κυριαρχούσε το πνεύμα των εορτών. Σας εύχομαι το 2019 να σας δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσετε την πραγματοποίηση των ονείρων σας. Στους δε πολιτικούς δίνω ευχή και κατάρα να ψάχνουν την αλήθεια, να λένε πάντα την αλήθεια ακόμη κι αν το σώμα και η φωνή τους τρέμει. (Speak the truth even if your body and voice shakes!)

Καλή χρονιά με υγεία και τύχη να έχουμε!

* Ο κ. Στέλιος Ορφανάκης έχει εργαστεί μεταξύ άλλων θέσεων ως Επενδυτικός Σύμβουλος στην Ιδιωτική Τραπεζική (Alpha Private Bank – Όμιλος ALPHA BANK) ενώ τώρα εργάζεται ως Καθηγητής (M.Sc) Φυσικών και Θετικών Επιστημών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές, έχει εξειδικευθεί στην Τραπεζική Διοίκηση και σε Παράγωγα Προϊόντα ενώ το 2017