Brexit: The show must go on

Του Ανδρέα Τσιλογιάννη

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοινώνει στον βρετανικό λαό πως πέρα από το ήπιο "Σχέδιο Τσέκερς" δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμία άλλη συμφωνία για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τερέζα Μέι, γνωρίζει καλά πως ο πολιτικός χρόνος της πρωθυπουργίας σύντομα τελειώνει, μένουν μόνο λίγες μέρες για την επόμενη έκτακτη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το Brexit.

Στην πρόσφατη, μόλις μια μέρα πριν από το διάγγελμα της Βρετανίδας πρωθυπουργού προς τους Βρετανούς πολίτες, άτυπη σύνοδο του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, οι 27 ηγέτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν να πραγματοποιηθεί στις 17 με 18 Νοεμβρίου και όχι στις 13 Νοεμβρίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, μια ειδική - έκτακτη σύνοδος, με μοναδικό θέμα συζήτησης την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ευρωοικογένεια η οποία θα επιτευχθεί μέσω, εάν υπάρξει, κοινής διακήρυξης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε.

To be or not to be?

Βρισκόμαστε μεταξύ 1602 και 1603, όταν ο φημισμένος Άγγλος συγγραφέας Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει στο απαιτητικό θεατρόφιλο κοινό της συντηρητικής κοινωνίας του Λονδίνου, το θεατρικό έργο με τίτλο "The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke", σε ελεύθερη μετάφραση, "Η τραγική ιστορία του Άμλετ, Πρίγκιπα της Δανιμαρκίας".

Ο Άμλετ πραγματεύεται την ιστορία ενός πρίγκιπα γιου του νεκρού βασιλιά της Δανίας, ο οποίος προσπαθεί με τρόπο "πραξικοπηματικό" ν` αρπάξει τον θρόνο δολοφονώντας τον θείο του, Βασιλιά της Δανίας.

Ο θείος του Άμλετ έχει διαδεχθεί στον δανέζικο θρόνο τον νεκρό αδερφό του, τον οποίο έχει δολοφονήσει και αμέσως παντρεύεται τη γυναίκα του αδελφού του και μητέρα του πρίγκιπα Άμλετ, επίδοξου βασιλιά της Δανιμαρκίας.

Το βρετανικό κοινό της υψηλής λονδρέζικης κοινωνίας μένει κατάπληκτο από το έργο του Σαίξπηρ, το οποίο αφήνει για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνίας το βρετανικό δίλημμα "to be or not to be" , που μεταφράζεται στα ελληνικά ως να "ζει κανείς ή να μη ζει", "ή σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση" να "γίνει ή να μη γίνει"...

...Το Βrexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο σε επτά μήνες από σήμερα, συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και όταν τα βρετανικά ρολόγια χτυπήσουν ακριβώς 23:00', θα εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει το διάταγμα που έχει υπογράψει η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και επικυρώσει η Βασίλισσα Ελισάβετ Α'.

Κοινό μυστικό στις διαπραγματεύσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες η επίτευξη της μη συμφωνίας και η απενεργοποίηση του Brexit, -με τρόπο πραξικοπηματικό, σαιξπηρικό μιλώντας με βρετανικούς όρους-, είτε μέσω νέου δημοψηφίσματος, είτε νέων βρετανικών εκλογών.

Το "σχέδιο Τσέκερς"

Το σχέδιο "Τσέκερς", προτεινόμενο από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι που πραγματεύεται την ήπια βρετανική έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποκτήσει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους στις τάξεις της συντηρητικής πτέρυγας των Τόρις.

Ταυτόχρονα, το σχέδιο του ήπιου Brexit, αποτελεί πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Μεγάλη Βρετανία με αποτέλεσμα να οδηγεί τους Βρετανούς ευρωσκεπτικιστές στον απόλυτο διχασμό.

Υπέρμαχοι του "σχεδίου Τσέκερς" είναι η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και η πλειοψηφία των Βρετανών υπουργών και βουλευτών του κόμματος των Τόρις, η οποία όμως δεν κρίνεται αρκετή ώστε να επιβληθεί της πτέρυγας των σκληρών ευρωσκεπτικιστών των που επιθυμούν την καθαρή έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετος, ως προς το σχέδιο στο απαιτητικό θεατρόφιλο κοινό της συντηρητικής κοινωνίας του Λονδίνου, της ήπιας εξόδου και υπέρμαχος του καθαρού Brexit εμφανίζεται ο Μπόρις Τζόνσον, μέχρι προσφάτως υπουργός των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και εκ των βασικών πρωτεργατών του Brexit.

Ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται να ηγείται μιας ομάδας 80 βουλευτών των Τόρις, οι οποίοι βρίσκονται απέναντι στα σχέδια της Tερέζα Μέι και επιθυμούν την καθαρή έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς ψήφισε η πλειοψηφία του βρετανικού λαού στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016.

Ο Μπόρις Τζόνσον στη βρετανική "Mail on Sunday"

O Μπόρις Τζόνσον, ο εξωστρεφής πρώην δήμαρχος του Λονδίνου, νυν ευρωσκεπτικιστής και φανατικός θιασώτης του Brexit, αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο στη βρετανική εφημερίδα "Mail on Sunday" με τίτλο "Λονδίνο, πορεία προς τις Βρυξέλλες με μια δεξαμενή που φέρει τη λευκή σημαία", πως το "σχέδιο Τσέκερς" που έχει εκπονήσει η αντίζηλος και συντηρητική Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι για την ήπια έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, είναι σαν το "γιλέκο αυτοκτονίας".

Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στη Βρετανίδα πρωθυπουργό, καθώς θεωρεί, πως η μέχρι πρόσφατα συνοδοιπόρος, εκχωρεί το Βρετανικό Σύνταγμα σ` ένα Γάλλο διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για το Brexit.

Ο αμφιλεγόμενος, ως προς την προσωπικότητα, υπερσυντηρητικός Βρετανός ευρωσκεπτικιστής Μπόρις Τζόνσον, παρουσιάζει το "σχέδιο Τσέκερς" ως δείγμα βρετανικό εξευτελισμού, με στοιχεία πολιτικού εκβιασμού, ζητώντας μια καθαρή βρετανική έξοδο, χωρίς την υποταγή των Βρετανών ευρωσκεπτικιστών στις ορέξεις του "κομπλεξικού" Γάλλου διαπραγματευτή.

Ο Γάλλος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ

Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ βοηθάει στην αναβίωση, έστω και σε μικρή κλίμακα, της αιώνιας γαλλοβρετανικής κόντρας, τάσσεται ανοιχτά κατά του Μπόρις Τζόνσον και των Βρετανών ευρωσκεπτικιστών.

Ορμώμενος από τη βρετανική επιθυμία της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνει μικρά περιθώρια ως προς την ανθοφορία ενός ενιαίου κειμένου των δυο πλευρών, σε κάθε ευκαιρία κατηγορεί τους Βρετανούς, λέγοντας πως πάσχουν από την αιώνια "βρετανική βούληση", η οποία δεν επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο την κατανόηση θεμάτων πέρα της βρετανικής ακτής της Μάγχης.

Η επιστροφή των Βρετανών "Europhiles"

Οι προοδευτικοί βρετανικοί κύκλοι αλλά και οι μετανιωμένοι ψηφοφόροι του Brexit, περιμένουν την επιστροφή του "Κινήματος των "Remainers", των θιασωτών της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύουν, ακράδαντα, πως σχεδόν δύο χρόνια και δύο μήνες μετά από το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου του 2016 όπου επικρατεί το Brexit, η βρετανική κοινή γνώμη έχει αλλάξει, με την πλειοψηφία της βρετανικής κοινωνίας να τάσσεται, πλέον, υπέρ της παραμονής της "Γηραιάς Αλβιώνας" στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Οι Βρετανοί "Europhiles" βλέποντας τους ευρωσκεπτικιστές να έχουν διασπαστεί, θεωρούν πως είτε με νέες πρόωρες εκλογές και μέσω μιας ενδεχόμενης επικράτησης των Εργατικών του Τζέρεμι Κόρμπιν, είτε ενός νέου δημοψηφίσματος, μπορεί να σωθεί η παρτίδα και η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει, έστω και την ύστατη ώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μεγάλη Βρετανία σε κατάσταση ακινησίας

Οι Βρετανοί αναλυτές θεωρούν πως η πατρίδα τους βρίσκεται σε μια εμφανή κατάσταση ακινησίας, η οποία είναι διακριτή από το σύνολο του βρετανικού λαού.

Η βρετανική κοινή γνώμη, έχει αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα, πως η ιδεολογική προσέγγιση της διαμάχης των οπαδών του Brexit και της παραμονής στην Ε.Ε έχει αραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου.

Το δεδομένο αυτό αντιλαμβάνεται και ο 47άχρονος Σάντικ Χαν, δήμαρχος του Λονδίνου, πακιστανικής καταγωγής και στέλεχος των Εργατικών, ο οποίος ζητάει νέο δημοψήφισμα για το Brexit.

Από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι και σήμερα, η επιστροφή των Βρετανών "Europhiles" αλλά και των λιγότερο ευρωσκεπτικιστών από όλες τις πτέρυγες της Βουλής των Κοινοτήτων, ήταν αργή, αλλά σταθερή.

Το Brexit, ακόμα και για την πλειοψηφία των "σκληρών" ευρωσκεπτικιστών, δεν είναι μια επιλογή, αλλά, πλέον, θεωρείται μια κατάσταση ζωής, η οποία κληρονομήθηκε στη βρετανική κοινή γνώμη μετά από το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου του 2016.

Στη Μεγάλη Βρετανία, σίγουρα, θα είχε λήξει η όποια συζήτηση για το Brexit, αν στο δημοψήφισμα είχε επικρατήσει, έστω και οριακά, η παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν γινόταν ένα νέο δημοψήφισμα ακόμα και την ύστατη ώρα της ενεργοποίησης της εξόδου.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, διακόσιες μέρες πριν από το Brexit, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, κυρίως, βρίσκονται πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το χειρότερο;

Τα σχέδια διαπραγμάτευσης του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες περιλαμβάνουν ακόμα και πολιτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν πραξικοπηματικά ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας του βρετανικού λαού, η οποία την 23η Ιουνίου του 2016 επιλέγει, έστω και οριακά, το Brexit.

Σε περίπτωση που στη σύνοδο της 13ης Νοεμβρίου προκριθεί το "σχέδιο Τσέκερς" της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζας Μέι, το οποίο πραγματεύεται την ήπια έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγκυροι αναλυτές θεωρούν πως το Brexit δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ, με τους Βρετανούς να εισέρχονται σε μια βαθιά ενδεχομένως πολιτειακή κρίση, η οποία μπορεί να φέρει τους Τόρις αντιμέτωπους με ένα κυβερνητικό πραξικόπημα.

Εσείς τι πιστεύετε;

Θα έχουμε το Σάββατο 30 Μαρτίου την ενεργοποίηση του Brexit και την Μεγάλη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Θα επικρατήσει το σενάριο της μη εξόδου και το Brexit θα μπαίνει αθόρυβα, ως μια κακή παρένθεση ενός ακόμα κακόγουστου βρετανικού αστείου, στο χρονοντούλαπο της ευρωπαϊκής ιστορίας;

Tα Χόμπιτς

Τα βρετανικά Χόμπιτς, από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου του 2019 θα έχουν αρκετή δουλειά, ώστε να φέρουν σε πέρας τις γνωστές τους αλχημείες, ώστε η Μεγάλη Βρετανία να φθάσει σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτή περιλαμβάνει την ήπια έξοδο, είτε το καθαρό Brexit.

The Show must go on

Ο μεγάλος Βρετανός τραγουδιστής και showman Freddy Mercury, αρχηγός του θρυλικού ποπ συγκροτήματος των Queen, παρουσιάζει το 1991 στην παγκόσμια μουσική σκηνή το τελευταίο άλμπουμ με τίτλο "Innuendo", στο οποίο περιλαμβάνεται το "The Show must go on".

Το διαχρονικό, τελευταίο τραγούδι των Queen, αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την κρίση στις σχέσεις Λονδίνου - Βρυξέλλες, εξαιτίας της , προς το παρόν, μη συμφωνίας για την καθαρή επίτευξη του Brexit, όπως άλλωστε ψηφίζει η οριακή πλειοψηφία του βρετανικού λαού στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου του 2016.

Ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά θα συμβεί την εντεκάτη βραδινή ώρα της Παρασκευής 29 Μαρτίου του 2019, όταν θα φθάσει η ώρα ενεργοποίησης του Brexit, σύμφωνα πάντα με την διάταξη που πέρασε στη Βουλή των Κοινοτήτων η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και έχει επικυρώσει η βασίλισσα Ελισάβετ.

...Το be or not to be?

Αν ο Άμλετ του Σαίξπηρ "ζούσε" σήμερα, σε τυχόν ερώτηση η οποία θ` αφορούσε την τραγική ιστορία του Brexit, σίγουρα, θα απευθυνόταν στο σαιξπηρικό κοινό τραγουδώντας με τρόπο λυρικό το "The show must go on".

Μένουν λιγότερο από 200 μέρες για να μάθουμε την αρνητική ή θετική κατάληξη, της πιο απίθανης και ανατρεπτικής, ενδεχομένως και της πιο τραγικής ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To Βrexit...

Ο κ. Ανδρέας Τσιλογιάννης είναι δημοσιογράφος - πολιτικός αναλυτής.

