Ντόναλντ Τραμπ, σ' ευχαριστούμε

Του Ανδρέα Τσιλογιάννη

Αεροδρόμιο Μακεδονία, Δεκαπενταύγουστος 2018

Ανήμερα της Παναγιάς έρχεται το θαύμα, καθώς έπειτα από αιφνίδια εντολή του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απελευθερώνονται οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί, ο ανθυπολοχαγός Άγγελος Μητρετώδης και ο λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης, μετά από 167 μέρες παράνομης κράτησης, χωρίς κατηγορητήριο, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης.

Τα ξημερώματα του φετινού Δεκαπενταύγουστου, το πρωθυπουργικό αεροπλάνο έχει μόλις προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, το οποίο με εντολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα έχει παραλάβει από την Τουρκία τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς.

Το ιστορικό της απελευθέρωσης

Ο Σουλτάνος Ερντογάν, από το απόγευμα της Παρασκευής 10 Αυγούστου βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ, εξαιτίας της απόφασης του Αμερικανού προέδρου κ. Ντόναλντ Τραμπ να διπλασιάσει τους δασμούς στις τουρκικές εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η τουρκική οικονομία κινείται στα όρια της κατάρρευσης, βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία, ισοδύναμη της νύχτας του τουρκικού πραξικοπήματος της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2016.

Ο 45ος Αμερικανός Πρόεδρος κ. Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση στην Τουρκία, καθώς πέρα από τον διπλασιασμό στους δασμούς στις τουρκικές εισαγωγές, ζητάει, επιτακτικά από τον Σουλτάνο Ερντογάν με τελεσίγραφα τα οποία δεν γίνονται δεκτά από την τουρκική πλευρά και την απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Το άρθρο Ερντογάν στους ΝΥ Τimes προπομπός της απελευθέρωσης

Το Σάββατο 11 Αυγούστου, φιλοξενείται άρθρο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους New York Times, στο οποίο αποτυπώνεται η άποψη του Τούρκου ηγέτη σχετικά με την κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Το άρθρο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους Times της Νέας Υόρκης έχει τίτλο: "Πώς η Τουρκία βλέπει την κρίση με τις ΗΠΑ", με υπότιτλο: "Οι μονομερείς πράξεις εναντίον της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπονομεύσουν τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αναγκάσουν την Τουρκία να αναζητήσει άλλους φίλους και συμμάχους".

Ο Σουλτάνος Ερντογάν, στο άρθρο που δημοσιεύουν οι New York Times, αναφέρει, γνωστοποιεί και υπενθυμίζει στους Αμερικανούς:

* τους ισχυρούς, κατά το παρελθόν, συμμαχικούς δεσμούς των δυο χωρών, οι οποίοι έχουν κλονιστεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ, δεν καταδίκασαν παραδειγματικά το πραξικόπημα της Παρασκευής 15ης Ιουλίου 2016, δηλαδή την επίθεση στην εκλεγμένη ηγεσία της Τουρκίας, καθώς αρνούνται την έκδοση του εμπνευστή του πραξικοπήματος ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν στην Τουρκία, όπως επιθυμεί και έχει ζητήσει επανειλημμένα η τουρκική κυβέρνηση,

* την αντίθεσή του, ως προς την αποφυλάκιση και την έκδοση στις ΗΠΑ του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, σημειώνοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα ενδώσει στην αμερικανική απόπειρα εξαναγκασμού παρέμβασης στη δικαστική διαδικασία, η οποία δεν είναι σύμφωνη, όπως επιθυμούν οι Η.Π.Α, με το Σύνταγμα και τις κοινές δημοκρατικές αξίες της Τουρκίας.

Το μήνυμα του Σουλτάνου Ερντογάν στην ελληνική πλευρά

Ο Σουλτάνος Ερντογάν, στο άρθρο του περασμένου Σαββάτου στους NY Times, στέλνει μήνυμα και στην ελληνική πλευρά, καθώς αναφέρεται και στη σημασία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, όταν το καλοκαίρι του 1974, η τουρκική κυβέρνηση εισήλθε στην Κύπρο για να αποτρέψει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τη σφαγή των Τούρκων από τους Ελληνοκύπριους, παρά τις τότε αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αποκρυπτογράφησης για τη συγκεκριμένη παράγραφο, διαπιστώνουμε πως ο Σουλτάνος αφενός χρησιμοποιεί την πάγια μέθοδο της οθωμανικής διπλωματίας, προκαλώντας τον εχθρό με τη χρήση του οθωμανικού μαστιγίου, αφετέρου φωτογραφίζει την πρόθεση ως προς την άμεση αποφυλάκιση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών.

Για την Τουρκία, αν δεν υπήρχε τη δεδομένη χρονική στιγμή η συνεχής αμερικανική πίεση, η οποία οδηγεί την τουρκική οικονομία στο χείλος της καταστροφής, δεν θα υπήρχε ζήτημα της αποφυλάκισης των δυο Ελλήνων στρατιωτικών στην παρούσα φάση.

Ο άγνωστος και καθοριστικός ρόλος της ομογένειας της Αμερικής για την απελευθέρωση των δυο στρατιωτικών μας

Ο 45ος Αμερικανός Πρόεδρος κ. Ντόναλντ Τραμπ, όλο αυτό το διάστημα της παράνομης κράτησης των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, είχε πλήρη και καθημερινή επίγνωση της υπόθεσης από επιφανή στελέχη της ελληνικής ομογένειας της Αμερικής.

Στην αμερικανική κυβέρνηση, "Chief of protocol to the United States Department of State", δηλαδή, ο επικεφαλής του πρωτοκόλλου της αμερικανικής διπλωματίας, είναι ο κ. Μιχάλης Καρλούτσος, επιφανές στέλεχος της ομογένειας. Ο υψηλόβαθμος ομογενής αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, διαχειρίζεται, από τη θέση του επικεφαλής του πρωτοκόλλου του State Department, το πρωτόκολλο της ομοσπονδιακής εκτελεστικής υπηρεσίας των Η.Π.Α με αποκλειστική αρμοδιότητα τις διεθνείς σχέσεις του κράτους με άλλες χώρες, σε πλήρη ισοδυναμία με τα υπουργεία των Εξωτερικών των, ανά τον κόσμο, χωρών.

Σημαντικός, επίσης, ο ρόλος που διαδραματίζει η Αρχιεπισκοπή της Βορείου Αμερικής

Προσωπικές και οι παρεμβάσεις του Αρχιεπισκόπου Γέρων Αμερικής κ.κ. Δημήτριου, οι οποίες βοηθούν στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της ομογένειας και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων συνθηκών στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, ώστε να έρθει, ανήμερα της Παναγιάς, η χαρμόσυνη είδηση της απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Υστερόγραφο

Για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, τώρα αξίζει και πρέπει να ειπωθεί, μέσα από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, αυστηρά δια στόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 45ο Αμερικανό Πρόεδρο κ. Ντόναλντ Τραμπ, στην αμερικανική κυβέρνηση αλλά και στην Ομογένεια ως προς τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν ώστε να φθάσουμε στο ευτυχές γεγονός της απελευθέρωσης.

Ο σημαντικός ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Να είστε σίγουροι, πως αν δεν υπήρχε η κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά και η άσκηση της προσωπικής πίεσης του 45ου Αμερικανού Προέδρου κ. Ντόναλτ Τραμπ στον Σουλτάνο Ερντογάν, οι δυο στρατιωτικοί μας, θα ήταν ακόμα στο μπουντρούμι των φυλακών υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, με άγνωστο, όχι μόνο τον χρόνο αποφυλάκισης αλλά και αυτόν της παραμονής.

Εν κατακλείδι

Το εξπρές του μεσονυχτίου για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς, τον ανθυπολοχαγό Άγγελο Μητρετώδη και τον λοχία Δημήτρη Κούκλατζη, τελειώνει ανήμερα της Παναγιάς όταν το πρωθυπουργικό αεροπλάνο με επιβάτες τους ίδιους, προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Άξιο αναφοράς το φρόνημα και η υπομονή που έδειξαν οι Έλληνες στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια της παράνομης κράτησης στις φυλακές της Αδριανούπολης καθώς και το ήθος των οικογενειών τους.

Ο ήχος της σιωπής. Η διπλωματία επικράτησε ακόμα μια φορά στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα. Αλήθεια, μέχρι πότε, θα βγαίνει νικήτρια η σιωπηλή διπλωματία;

Ο κ. Ανδρέας Τσιλογιάννης είναι δημοσιογράφος - πολιτικός αναλυτής.

@mail: Andreas.tsilogiannis@gmail.com

Twitter: TsiloyannisAnd

Facebook: Andreas Tsiloyannis