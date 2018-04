Εμπορικός πόλεμος + Συρία + Sell in May = go away;

Του Στέλιου Ορφανάκη

Διάβασα στο CNBC έναν αναλυτή να λέει: "Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χορεύουν. Αλλά νομίζω ότι μετά από τη διψήφια πτώση αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Θα έλεγα πως έχουμε το σήμα ότι η μουσική μπάντα είναι σχεδόν έτοιμη να πάει σπίτι της." Ο αναλυτής μέσα από αυτό το μήνυμα σε απλή γλώσσα μάς είπε ότι: Οι συμμετέχοντες στο χρηματιστήριο -και ιδιαίτερα η μαρίδα, δηλαδή οι μικροεπενδυτές- είναι μέσα στην τρελή χαρά. Αυτό αποτελεί σημάδι για το έξυπνο χρήμα, δηλαδή τα μεγάλα πορτοφόλια, τους πλούσιους και τους πετυχημένους, για να πουλήσουν.

Αυτόματα μου ήρθε στο μυαλό ο Βρετανός τραπεζίτης και 1ος Βαρόνος της οικογένειας Ρότσιλντ, ο Νέιθαν Ρότσιλντ (Nathan Mayer Rothschild) – έζησε από το 1840 έως το 1915–, και δύο γνωμικά που έχει πει και έχουν μείνει στην ιστορία των αγορών. Το πρώτο λέει ότι: "Το μυστικό της κερδοσκοπίας είναι να αγοράζεις όταν το αίμα κυλάει στους δρόμους" και το δεύτερο: "Αγοράστε όταν ακούσετε τα κανόνια. Πουλήστε όταν ακούτε τις τρομπέτες." Με βάση τα γνωμικά, είναι ξεκάθαρο ότι ακούει τρομπέτες ο προαναφερθείς αναλυτής! Βέβαια αυτός είναι ένας αναλυτής, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το κλίμα ειδήσεων στην αγορά των Η.Π.Α είναι τέτοιο σαν να ηχούν τρομπέτες ή σαν να ακούγονται κανόνια.

Πιάνοντας το νήμα από την αρχή, η πτώση του δείκτη Dow - Jones Industrial 30 ξεκίνησε πριν από δυόμισι μήνες από τα υψηλά των 26.616,7 μονάδων και έφθασε μέχρι τις 23.360,3 μονάδες, μια πτώση που μεταφράζεται σε 12,23%. Λογικά για να τραγουδάει ο κόσμος και να είναι ανέμελος –όπως ισχυρίζεται ο αναλυτής– είτε για να αγοράζει μετοχές, είτε να μην πουλάει, θα πρέπει να πιστεύει ότι η αγορά έχει πολύ πάνω ακόμα. Όμως, επειδή ο πολύς κόσμος διαμορφώνει εικόνα από τα νέα, για να έχει θετική ψυχολογία θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ καλές ειδήσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι αγορές και η οικονομία ανεβαίνουν κυρίως με θετική ψυχολογία και προσδοκία. Για να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις!

Η πτώση που ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου του 2018 ήταν μια πτώση που γρήγορα πιάστηκε από τις μεγάλες επενδυτικές εταιρίες, η οποίες και την διαφήμισαν. Αν κι εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Οι περισσότερες επενδυτικές εταιρείες, με κορυφαία τη Goldman Sachs, από την πρώτη μέρα που βγήκε ο Πρόεδρος Trump στην εξουσία μιλούσαν για το "Trumpdoom" δηλαδή την καταστροφή που θα φέρει ο Trump. Παρόλα αυτά από τις 18.589 μονάδες που ήταν ο δείκτης την ημέρα που εκλέχτηκε ο Trump, έφθασε σχεδόν ένα χρόνο μετά στις 26.616 μονάδες! Όχι απλώς δεν έπεσε, αλλά ανέβηκε και μάλιστα πολύ!!!

Κι ενώ η πτώση από τα τέλη Ιανουαρίου του 2018 είχε ξεκινήσει, άρχισαν όλοι στις ειδήσεις να λένε ότι άρχισε να ξεφουσκώνει το "Trumpballoon". Και δεν έφθαναν τα ΜΜΕ που ούτως ή αλλιώς είναι εχθρικά στον Πρόεδρο, ήρθε ακόμα και ο ίδιος ο Trump να βοηθήσει την πτώση και τους άσπονδους φίλους του. Πως; Στην αρχή ασχολήθηκε με τον ελέω θεού μονάρχη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερο κόκκινο κουμπί στο γραφείο του για τα πυρηνικά, στη συνέχεια ασχολήθηκε με κακές κατά τη γνώμη του πρακτικές συγκεκριμένων πολύ μεγάλων εταιρειών π.χ. Amazon. Αμέσως μετά ο Trump πήρε το όπλο του και ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και το τελευταίο (;) του κτύπημα ήταν να πάρει την απόφαση να βομβαρδίσει με έξυπνους πυραύλους τη Συρία και πιθανές Ρωσικές εγκαταστάσεις, κάνοντας τον κόσμο να μιλάει για αρχή του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε ένα κτύπημα 60 λεπτών στη Συρία με πάνω από 100 πυραύλους. Τώρα πείτε μου εσείς φίλοι μου, πώς να μη χορεύει ο κάθε απλός Αμερικανός πολίτης που έχει μετοχές από "χαρά" με τόσα "καλά" νέα που του έχουν πέσει μαζεμένα!

Δεν έφθαναν όλα τα παραπάνω νέα, έρχεται να προστεθεί κι ένα άλλο γεγονός! Σε μερικές μέρες έρχεται ο Μάιος κι ενώ στην Ελλάδα λέμε: "ο Μάιος μας έρχεται, εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή", στις Η.Π.Α οι επενδυτές έχουν ένα άλλο ρητό για τον Μάιο: Sell in May and go away (Πούλα τον Μάιο και φύγε μακριά). Μάλιστα αυτό, όσο κι αν έχει να κάνει με εποχικότητα, φαίνεται ότι δουλεύει στις Η.Π.Α, την Ιαπωνία και τις ευρωπαϊκές αγορές. Αν και με δεδομένο ότι η πτώση των Αμερικάνικων αγορών ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου, φαίνεται ότι κάποιοι φέτος βιάστηκαν και δεν περίμεναν τον Μάιο για να πουλήσουν.

Πραγματικά αν ήμουν αγοραστής, με βάση μόνο τις ειδήσεις στις Η.Π.Α, θα είχα πάρει τα βουνά! Άλλωστε το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, που παραθέτω παρακάτω, του δείκτη μεταβλητότητας – φόβου (VIX) πριν το ξεκίνημα της πτώσης είχε μια μέση τιμή 11, σήμερα έχει μια μέση τιμή 20, ενώ είχε φθάσει και μέχρι το 37! Ο χρηματοοικονομικός αυτός δείκτης μας δείχνει τις προσδοκίες των επενδυτών για τις επόμενες 30 ημέρες και αυξάνεται όταν οι επενδυτές ανησυχούν για τη μελλοντική μεταβλητότητα. Εδώ να σημειώσω ότι μεγάλες τιμές του δείκτη δεν σημαίνει ότι η αγορά θα κινηθεί καθοδικά, αλλά σημαίνει μεγάλες διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.





Αφήνοντας τις ειδήσεις στην ησυχία τους, ας δούμε λίγο πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο διάγραμμα τιμών του δείκτη Dow - Jones Industrial 30. Από το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 που παραθέτω παρακάτω προκύπτει ότι το πρώτο κύμα της πτώσης δημιούργησε ένα εύρος διακύμανσης μεταξύ των 23.360,3 μονάδων και των 26.616,7 μονάδων (κόκκινη περιοχή στο διάγραμμα). Ο δείκτης βρίσκεται (κλείσιμο 13/4/2018) στις 24.360 μονάδες μόλις 4,2% πάνω από το κάτω όριο των 23.360,3 μονάδων. Ταυτόχρονα ο δείκτης βρίσκεται μόλις 0,6% πάνω από τις 24.217 μονάδες. Η περιοχή των 24.217 μονάδων είναι κρίσιμη στήριξη για τις επόμενες μέρες. Μάλιστα όταν πριν 16 συνεδριάσεις βρέθηκε κάτω από αυτή την περιοχή τιμών, μόνο σε 5 από τις 16 συνεδριάσεις κατάφερε κλείσιμο πάνω από αυτή. Οι αγοραστές δεν πρέπει να τη χάσουν. Κατά τη γνώμη μου οι τιμές έχουν πάντα δίκιο διότι διαμορφώνονται από το χρήμα. Επίσης πάντα δίκιο κατά τη γνώμη μου έχουν οι αγοραστές. Ο αγοραστής που πληρώνει δίνει την αξία, όχι ο πωλητής.





Συνοψίζοντας αν οι αγοραστές στις Η.Π.Α αγοράζουν με βάση το πόσο καλά είναι τα νέα, τότε σίγουρα θα έχουν τρομάξει, οπότε οι τιμές δύσκολα θα κινηθούν υψηλότερα. Αν όμως ακολουθήσουν τις συμβουλές του Νέιθαν Ρότσιλντ, τότε οι τιμές θα μπορούσαν και να οδηγηθούν πολύ υψηλότερα. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για το τι θα κάνει ο καθένας από εμάς, που ασχολείται με τις αγορές, είναι ο ίδιος αποκλειστικά κι όχι κάποιος αναλυτής ή ο Νέιθαν Ρότσιλντ ή εγώ που σας έγραψα την προσωπική μου γνώμη.

* Ο κ. Στέλιος Ορφανάκης είναι Καθηγητής (M.Sc) Φυσικών και Θετικών Επιστημών στη Δημόσια Εκπαίδευση, έχει εξειδικευθεί στην Τραπεζική Διοίκηση και σε Παράγωγα Προϊόντα, έχει εργαστεί και ως Επενδυτικός Σύμβουλος στην Ιδιωτική Τραπεζική (Alpha Private Bank – Όμιλος ALPHA BANK). Συμμετέχει στις επιτροπές: I) Οικονομίας & Ανάπτυξης και II) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας.