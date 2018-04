Ρουμελιώτικο Φαρ Ουέστ, κύριε Υπουργέ !

Του Δημήτρη Αντωνόπουλου

Διαβάζοντας για το περιστατικό με τον 88χρονο που χρησιμοποίησε το όπλο του για να αποκρούσει τους ληστές που μπήκαν σπίτι του, ανατρίχιασα στην ιδέα του τι θα συμβεί στο άμεσο, πιθανότατα, μέλλον, όταν πολλοί αγρότες "πάρουν το νόμο στα χέρια τους” σχετικά με τους κλεμμένους μετασχηματιστές.



Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.



Εδώ και 6 ή 7 χρόνια σπείρες λυμαίνονται πανελλαδικά τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ (ΔΕΔΗΕ για την ακρίβεια) που είναι εγκατεστημένοι στα χωράφια. Το βράδυ, μέσα στην ερημιά και το σκοτάδι, αφαιρούν από τις κολώνες, με κίνδυνο της ζωής τους ομολογουμένως, τους μετασχηματιστές που δίνουν ρεύμα στα αντλιοστάσιά μας. Όταν πέσει κάτω αυτό το θηρίο, το ανοίγουν και αφαιρούν μόνο το χαλκό ο οποίος προφανώς αξίζει αρκετά χρήματα (έχουν ακουστεί νούμερα αλλά δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν και για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται). Στον τόπο του εγκλήματος παραμένουν σπασμένοι μονωτήρες, το κέλυφος, βίδες και ένα σκούρο υγρό το οποίο μοιάζει με λάδι και είναι σίγουρα επιβαρυντικό για το έδαφος. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι μετασχηματιστές είναι εγκατεστημένοι μέσα στα χωράφια και τα υπολείμματα αυτά επιβαρύνουν άμεσα το έδαφος και φυσικά τα καλλιεργούμενα προϊόντα.

Ελλείψει μετασχηματιστών φυσικά δεν υπάρχει ρεύμα, όχι μόνο για άντληση νερού, που είναι η πιο κρίσιμη εργασία στο σύνολο σχεδόν των καλλιεργειών, αλλά για καμία απολύτως χρήση. Προφανώς η "αναποδιά” είναι μεγάλη. Και τον μεν χειμώνα το θέμα αντιμετωπίζεται με κάποιο κόστος σε χρήμα και χρόνο. Το καλοκαίρι με την άντληση όμως τι γίνεται;

Σκεφτείτε, ότι υπάρχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που το ετήσιο εισόδημά τους κρέμεται κυριολεκτικά στις κολώνες της ΔΕΗ! Καλλιεργεί κάποιος 150 στρέμματα ποτιστικές καλλιέργειες, προσδοκώντας να βγάλει τα προς το ζην για ολόκληρη τη χρονιά. Εάν δεν έχει ρεύμα να ποτίσει, ο άνθρωπος αυτός έχει καταστραφεί! Το δίκαννο λοιπόν φαντάζει ως η μόνη λύση.

Πολλοί αγρότες φυλάνε τους μετασχηματιστές τους κάθε βράδυ με φυσική παρουσία. Άλλοι εκ περιτροπής, άλλοι μαζεύονται 5 ή 6 και απασχολούν ένα φύλακα, άλλοι αναθέτουν σε υδρονομείς που ξέρουν την περιοχή, άλλοι μαθαίνω προσέλαβαν εταιρεία σεκιούριτι. Μέσα όμως στην απεραντοσύνη του κάμπου και το σκοτάδι τα αποτελέσματα είναι αβέβαια. Και το χειρότερο, ο ερασιτεχνικός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Αυτό όμως μπορούν να κάνουν κι αυτό κάνουν.

Το γεγονός ότι την μια ημέρα τοποθετείται νέος μετασχηματιστής στη θέση του κλεμμένου και το ίδιο βράδυ αφαιρείται, έχει τροφοδοτήσει φήμες και διαδόσεις που δεν γράφονται γιατί υπάρχει και εισαγγελέας! Όταν όμως τα τελευταία 3 χρόνια μετασχηματιστής μεγάλης σχετικά ισχύος, άρα και μεγάλης αξίας, έχει κλαπεί 8 φορές τι να υποθέσει κανείς; Ότι γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά;



Σημασία έχει ότι περιουσίες καταστρέφονται και άνθρωποι οδηγούνται σε απόγνωση. Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, η ύπαρξη επεισοδίων αντίστοιχων του 88χρονου είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Στη δικιά μας συντροφιά, που φυλάμε τους 3 μετασχηματιστές που μας αφορούν, υπάρχουν ένας θερμόαιμος και ένας πολύ θερμόαιμος. Ο φύλακάς μας, έχει εντολή να μας πάρει τηλέφωνο εάν συμβεί ή υποψιαστεί κάτι. Σκεφτείτε να πάρει έναν από τους δύο, στις 3 η ώρα το πρωί, κι αυτός χωρίς να το πολυσκεφθεί μέσα στον ύπνο του, να πάρει όχι καραμπίνα αλλά ένα σκαλιστήρι και να πάει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Να τους συναντήσει στον αγροτικό δρόμο, άγνωστοι αυτοί και να αρχίσουν τα όργανα. Κακός χαμός! Το αίμα θα τρέξει ποτάμι!

Ύστερα θα βγει ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης να πει ότι δεν είμαστε Far west αλλά ευνομούμενο κράτος. Να πληροφορήσουμε όμως τον κ. Υπουργό, ότι στο πραγματικό Far west εκεί στη μακρινή Καλιφόρνια, επειδή παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια έξαρση κλοπών σε αγροτικές περιοχές και σε αγροτικά προϊόντα, ο τοπικός Σερίφης δημιούργησε ειδική υπηρεσία που ασχολείται με τα αγροτικά θέματα. Όχι κάτι σαν τη δική μας τέως αγροφυλακή για να χωρίζει όσους τσακώνονται για τα σύνορα των χωραφιών τους ή για να πιάνει τους κλεφτοκοτάδες. Ειδική υπηρεσία, που δικτυωμένη στην αγροτική πιάτσα μαθαίνει που πάνε τα κλεμμένα και ψάχνει να βρει άκρη. "Ασχολήθηκαν με το θέμα και έμαθαν πολλά” αναφέρει ο πρόεδρο των μεταποιητών αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Αμερικής. "Μέσα σε ένα χρόνο (2016) είχαμε 34 κλοπές φορτίων με ξηρούς καρπούς (σσ είναι από τα ακριβότερα φορτία) και φέτος πάμε πολύ καλά γιατί είμαστε προετοιμασμένοι γι αυτό” συμπληρώνει.



Πριν λίγα χρόνια, μεγάλη εταιρεία παραγωγής τρακτέρ, διαφήμιζε πανευρωπαϊκά ότι η Ιρλανδέζικη Αστυνομία, αγόρασε τα προϊόντα της για να τα χρησιμοποιεί στην αστυνόμευση της υπαίθρου.



Σε εμάς πάλι, εάν πάρεις τηλέφωνο το τοπικό αστυνομικό τμήμα και πεις μου κλέβουν τον μετασχηματιστή για ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε, σου απαντούν "είμαι μόνος στο τμήμα δεν έχω βοήθεια να στείλω”. Να γιατί προκόβουν οι αγρότες πέραν του Ατλαντικού και είναι ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές! Επενδύουν και είναι ήσυχοι ότι θα τύχουν βοήθειας σε κάθε τομέα. Στην φυτοπροστασία, στην καλλιέργεια αλλά και στην αστυνομική προστασία και την απάτη. Και μη μου πείτε από την άλλη ότι δεν έχει φυσικά μειονεκτήματα η Ιρλανδία; Τα τυριά της όμως είναι γνωστά παντού. Γιατί να μην είναι αφού οι άνθρωποι ασχολούνται με τη δουλειά τους και όχι να δηλώσουν τον κλεμμένο μετασχηματιστή!



Να πληροφορήσουμε επίσης τον κ Υπουργό ότι κανείς αγρότης ή κτηνοτρόφος ή ευρύτερα κάτοικος επαρχίας δεν θα ασπαστεί τις απόψεις του περί μη χειροδικίας στην προκειμένη περίπτωση. Σε πιθανή δίκη με σχετικό περιεχόμενο, είναι βέβαιο, θα συρρεύσουν παθόντες από όλη τη χώρα και θα πρέπει έγκαιρα να φροντίσουν να διαχειριστούν το θέμα. Τόση είναι η αγανάκτηση!



Απόγνωση, εγκατάλειψη, θυμός, αίσθημα αυτοσυντήρησης, φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα ικανό να δυναμιτίσει ακόμη και τα πιο γερά θεμέλια συντηρητικών κοινωνιών, όπως είναι κατά παράδοση οι αγροτικές.



Δεν προσπαθούμε να προειδοποιήσουμε κάποιον ή κάποιους πόσο μάλλον τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Το θέμα είναι γνωστό και με παραμέτρους που μας ξεπερνούν. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στο ευρύ κοινό θέματα που απασχολούν την πρωτογενή παραγωγή και της επαρχία και να προλάβουμε πριν γίνουμε πραγματικό far west και να ακούγονται πιστολίδια στους κάμπους και τις ραχούλες.



Πέρυσι, έκλεψαν μετασχηματιστές την ώρα της Ανάστασης. Ήξεραν ότι όλοι ήταν στις εκκλησίες και στα σπίτια τους και ανενόχλητοι έκαναν τη δουλειά τους.



Καλωσορίσατε λοιπόν στο αυθεντικό Ρουμελιώτικο Πάσχα, καλωσορίσατε στο Ρουμελιώτικο Far west!

* Ο κ. Δημήτρης Αντωνόπουλος είναι Αγροτοοικονομολόγος Msc - Παραγωγός Κελυφωτού Φιστικιού