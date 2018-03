Φασούλι το φασούλι...

Του Συμεών Ρωμύλου



Αφορμή για όσα ακολουθούν ήταν το εξής περιστατικό: Πλήρωσα μέσω web banking κάποια ασφάλιστρα και υπήρξε και χρέωση 0,30 Ευρώ για "έξοδα". Έστειλα στην ασφαλιστική το αποδεικτικό με την εξής σημείωση: "Η κοινή εντύπωση για τις ‘κακές’ κλπ. εταιρίες δημιουργείται από την εν γένει συμπεριφορά τους, πχ., όταν χρεώνουν 0,30 ευρώ για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. Κρίμα!"

Έλαβα απάντηση που θα αντιληφθείτε το περιεχόμενό της από την ανταπάντησή μου. Έγραψα:

Ευχαριστώ για την τυποποιημένη απάντησή σας.

Φράσεις όπως:

"Η δική σας γνώμη, είναι σημαντική για εμάς, γιατί μας βοηθά να δούμε τις δικές σας ανάγκες και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε προς τους ασφαλισμένους μας" δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα αν δεν συνοδεύονται από ανάλογες πράξεις. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη των Πελατών σας...

Σας διαβεβαιώνω ότι, για εμένα, το θέμα δεν είναι οικονομικό, αλλά θέμα αρχής. Επί πλέον, λόγω ιδιότητος, θλίβομαι όταν ενέργειες Εταιρειών δημιουργούν δυσμενείς εντυπώσεις για τις "κακές" Επιχειρήσεις. Και η εντύπωση που δημιουργεί η απαίτηση του ευτελούς ποσού των 0,30 Ευρώ είναι κάκιστη.

Επί της ουσίας: Τί σημαίνει το δικολαβίστικο "από την στιγμή που για την πληρωμή των ασφαλίστρων εμπλέκεται τρίτος"; Ακόμη και αυτό δείχνει ότι υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας! Ως προς αυτή την "εμπλοκή τρίτου", σε τί διαφέρει η εξόφληση μέσω web banking, από την:

• " …πάγια εντολή με την οποία θα συνδέσετε το συμβόλαιό σας για την εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω της κάρτας σας ή τραπεζικού λογαριασμού σας." για την οποία συμφωνήσατε με την τράπεζα να μην υπάρχει χρέωση;

Για την περίπτωση που θεωρείτε τους Πελάτες σας τόσο "άσχετους" σας πληροφορώ ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι το κόστος σας για τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης είναι πολύ μεγαλύτερο από 0,30 Ευρώ όταν (ψιλο-εκβιαστικά και υποτιμώντας -και πάλι- τη νοημοσύνη μας) γράφετε ότι μπορούμε να εξοφλήσουμε τα ασφάλιστρά μας χωρίς χρέωση και:

• Με επίσκεψή σας στο ταμείο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρίας μας.

• Με φυσική παρουσία στα Διοικητικά Κέντρα της Εταιρίας μας στο Μαρούσι και την Αργυρούπολη για την εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

Με τιμή...

Αν απορείτε για την αντίδρασή μου εξηγούμαι: Όπως ανέφερα πιο πάνω, το θέμα δεν είναι οικονομικό (υποθέτω δεν είναι σχεδόν για κανένα). Απλώς, ίσως με το χρόνο, γίνομαι όλο και λιγότερο ανεκτικός και εξεγείρομαι όταν δεν μας αντιμετωπίζουν ως ενήλικες, ως στοιχειωδώς νοήμονες, ως "ενσυνείδητα" άτομα. Οι πάντες αντιμετωπίζουν τους πάντες ως αθύρματα. Το κράτος, οι πολιτικοί, οι περισσότεροι συνδικαλιστές και, γενικά, όσοι νοιώθουν "ισχυροί", ακόμη και στιγμιαία. Επί πλέον, όταν κάποιες επιχειρήσεις δεν τηρούν τα "χρηστά ήθη των συναλλαγών" αμαυρώνουν την δημόσια εικόνα των επιχειρήσεων, γενικώς -και αυτό, λόγω ιδιότητας, με θλίβει.

Από καταβολής κόσμου, για τους πωλητές ισχύει κάτι σαν αξίωμα: "θεωρείς ότι πέτυχες πώληση μόνο μετά την είσπραξη της αξίας της!" Προφανώς, το όποιο κόστος για τη διαδικασία είσπραξης της αξίας του πωληθέντος περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του και στην τιμή πώλησής του. Επομένως, ποτέ κανείς δεν διανοήθηκε ότι μπορεί να ζητήσει πρόσθετη επιβάρυνση του αγοραστή όταν αυτός εξοφλεί το τιμολόγιο!

Κάθε πωλητής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να αποδέχεται την εξόφληση της απαίτησής του με κάποιον τρόπο και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του αγοραστή. Δηλαδή, εκτός αν έχει προσυμφωνηθεί με τον αγοραστή διαφορετικά, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να διατηρεί τουλάχιστον ένα ταμείο. Αν, για να διευκολύνει τους πελάτες του, τους προσφέρει και άλλες επιλογές που εκείνοι θα προτιμούσαν, μπράβο του, οι πελάτες του θα το εκτιμήσουν αναλόγως!

Ακόμη και όσοι ΔΕΝ έχουν ιδέα περί λογιστικής αντιλαμβάνονται ότι το κόστος είσπραξης της αξίας μιας πώλησης δεν μπορεί να υπολογίζεται χωριστά για κάθε πώληση! Οι τιμές πώλησης επιβαρύνονται με κάποιο ποσοστό για "γενικά έξοδα" στα οποία περιλαμβάνεται και το συνολικό κόστος των διαφορετικών διαδικασιών είσπραξης.

Πώς, λοιπόν, προέκυψε το θέμα "έξοδα: 0,30 ευρώ";

Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από τις τράπεζες πώς, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι! Έτσι, όποτε διαπιστώνουν την ύπαρξη άφθονων… φασουλιών επινοούν τρόπους για τη… συγκομιδή τους!

Δεν γνωρίζω αν οι τράπεζες απαιτούν από τις ΔΕΚΟ κλπ. τα 0,30 ευρώ ή άλλο ποσό για κάθε είσπραξη και ποιος από τις δύο πρότεινε να χρεώνονται οι καταναλωτές. Γνωρίζω, όμως, ότι δεν χρεώνουν για κάθε υπηρεσία που έχει κόστος για αυτές. Παρ’ όλα αυτά, χρεώνουν για την εξόφληση των λογαριασμών ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, όχι όμως ΟΤΕ-Cosmote… Ή, ακόμη και για τις ιδιαίτερα κοστοβόρες πράξεις στο γκισέ, άλλοτε χρεώνουν και άλλοτε όχι.

Γενικώς, οι πρακτικές που εφαρμόζουν με τις διάφορες χρεώσεις τους δείχνουν… "πέραν πάσης αμφιβολίας" ότι η τιμολογιακή πολιτική τους ΔΕΝ είναι "cost plus" -και δεν θα μπορούσε να είναι λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Για παράδειγμα, όταν χρεώνουν προμήθεια χ% επί της αξίας μιας συναλλαγής τότε, ανάλογα με το ύψος της αξίας της, μπορεί να έχουν από ζημία μέχρι κέρδος που να καλύπτει πολλές φορές το κόστος διεκπεραίωσής της.

Άλλο παράδειγμα: οι τράπεζες δεν καλύπτουν το κόστος τήρησης πολλών λογαριασμών (π.χ. μισθοδοσίας) όπου οι καταθέτες διατηρούν ασήμαντα υπόλοιπα. Όμως, δεν χρεώνουν τους λογαριασμούς αυτούς με κάποιο "κόστος τήρησης λογαριασμού".

Ασφαλώς υπάρχει λογική εξήγηση για όλα αυτά, οι τράπεζες δεν έχουν άγνοια του τί και πόσο τους κοστίζει κάθε υπηρεσία που προσφέρουν! Όμως, το σημαντικό εν προκειμένω είναι ότι, έτσι αποφάσισαν οι ίδιες, οπότε, το γιατί, όσο δεν μας χρεώνουν, ούτε μας μέλει, ούτε μας αφορά!

Μετά από τα πιο πάνω νομίζω ότι προκύπτει ότι οι τράπεζες χρεώνουν ΜΟΝΟ όταν μπορούν, όταν έχουν την ισχύ, τη δύναμη να το επιβάλουν! Έχουν, δε, αυτή τη "δύναμη" ΜΟΝΟ όταν οι προμηθευτές (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές, ή όποιος άλλος) τους το επιτρέπουν ή τους το προτείνουν -μόνον έτσι, μπορούν και "get away with it"!

Δεν κατηγορώ τίς τράπεζες! Οι τράπεζες δικαιούνται -και ως ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Ο μόνος λόγος που αναφέρθηκα σε αυτές ήταν για να καταδείξω ότι αυτές οι χρεώσεις δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κόστος κάποιας χωριστής υπηρεσίας που, τάχα, λαμβάνουν όσοι εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους με την λιγότερο ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ κοστοβόρο διαδικασία του webbanking! Παγκοσμίως, η μεταφορά ποσών από λογαριασμό οφειλέτη σε λογαριασμό δικαιούχου, εντός της ίδιας Τράπεζας, είναι μία… αέναη διαδικασία.Όμως, καμία τράπεζα δεν χρεώνει τους ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ με "έξοδα"!

Υ.Γ. Τα πιο πάνω, σχεδόν αυτολεξεί, "τεκμηριώνουν" αίτημά μου προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή να μου επιστρέψει η Ασφαλιστική τα 0,30 ευρώ.