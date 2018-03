"Η Ρωσία του Putin και η δική μου Ρωσία"

της Lidia Gregg, μαθήτριας στο Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University

Στις 18 Μαρτίου ο Putin θα εξασφαλίσει (σ.σ. εξασφάλισε με βάση τα αποτελέσματα) μια νέα εξαετή θητεία ως πρόεδρος της Ρωσίας. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αμφισβητείται. Το Levada Center, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες δημοσκοπικές εταιρείες της Ρωσίας, τοποθετεί το ποσοστό δημοτικότητας του Putin στο 81%.

Ανήκω στην πρώτη μετά-σοβιετική γενιά των Ρώσων. Γεννήθηκα το 1992, τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα σε ορφανοτροφείο σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Peshnigort, στη δυτική πλευρά των Ουραλίων. Οι μνήμες από την παιδική μου ηλικία είναι ευχάριστες. Οι χειμώνες περνούσαν με σκι και φτιάχνοντας χιονάνθρωπους, την άνοιξη παίζαμε με τα ρεύματα του λιωμένου χιονιού που έφτανε στη λίμνη, το καλοκαίρι μαζεύαμε βατόμουρα, και το φθινόπωρο ψάχναμε για μανιτάρια.

Θυμάμαι με αγάπη την πρώτη μου βόλτα με ένα Lada. Η Anna Ivanovna, μία από τους φροντιστές του ορφανοτροφείου, μας πήγε εμένα και τους φίλους μου με το μεταχειρισμένο πράσινο Lada που είχε αγοράσει μαζί με τον σύζυγό της. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Στη σοβιετική εποχή, συνήθως χρειαζόταν ένας χρόνος μετά από την αγορά, για να παραδοθεί το αυτοκίνητο. Ήμουν εννέα χρονών τότε και ενθουσιασμένη. Ένα Lada ήταν το αυτοκίνητο στο οποίο έβλεπα τον εαυτό μου μέσα.

Στις 14 Μαρτίου 2014 η Anna Ivanovna με πήρε μαζί με τους φίλους μου στο τοπικό δημοτικό κτήριο για να μας εκπαιδεύσει σχετικά με τις διαδικασίες των εκλογών στη Ρωσία. Αυτός ήταν ένας άλλος τρόπος να δηλώσει ότι έπρεπε να ψηφίσει και ότι το εκλογικό τμήμα θα έκλεινε την ώρα που τελείωσε τη δουλειά της. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να μας αφήσει μόνους μας, πήγαμε μαζί της. Θυμάμαι το προσωπικό του ορφανοτροφείου να συζητά για τις εκλογές. Ο Putin ήταν ο αγαπημένος τους. Ο λόγος ήταν απλός: οι ζωές τους βελτιώθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είχαν δουλειές, φαγητό στο τραπέζι και τα παιδιά τους εκπαιδευόταν. Τι άλλο θα μπορούσαν να χρειαστούν;

Όταν φτάσαμε, το εκλογικό κέντρο είχε πολύ κόσμο. Το ορφανοτροφείο και το σχολείο ήταν οι μεγαλύτεροι εργοδότες του χωριού, επομένως είδα τους δασκάλους μου στο σχολείο και άλλους υπαλλήλους στο ορφανοτροφείο, να στέκονται στην ουρά, συζητώντας για την κατάσταση της χώρας. Φωτογραφίες του Putin ήταν σε κάθε τοίχο. Κυκλοφορούσε ένα φυλλάδιο με τις λεπτομέρειες όλων των υποψηφίων. Υπήρχαν έξι υποψήφιοι για την προεδρία -μαζί με τον Putin, τον μόνο που αναγνώρισα, αν και μου έκανε εντύπωση ότι μεταξύ των υποψηφίων ήταν και μια γυναίκα. Αν μπορούσα να ψήφιζα, ξέρω ότι θα ψήφιζα ό,τι και οι φροντιστές μου, τον Putin.

Είμαι Αμερικανίδα τώρα, υιοθετημένη από Τεξανούς γονείς. Μετακόμισα στο Ντάλας το 2005, πήγα σε δημόσιο σχολείο, έγινα μαζορέτα, έπαιζα τύμπανα στην ορχήστρα του λυκείου. Ο πατέρας μου, μου εμφύσησε τη φιλελεύθερη σκέψη και μια αγάπη για τους Dallas Cowboys. Στο Πανεπιστήμιο, άρχισα να μελετώ την χώρα καταγωγής μου. Τώρα, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια, καταλαβαίνω καλύτερα γιατί οι φυσικοί μου γονείς με έδωσαν στο κράτος.

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τους επηρέασε όλους, μεταξύ των οποίων και τους φυσικούς μου γονείς. Με την αποτυχία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων του Yegor Gaidar, η χώρα υπέστη οικονομική κρίση στη μετάβαση από τον σοσιαλισμό στον καπιταλισμό. Οι ταυτότητες άλλαξαν μαζί με τις πολιτικές δομές. Η κυβέρνηση έγινε δυσλειτουργική. Το σοβιετικό κράτος πρόνοιας κατέρρευσε. Το χάος είχε σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό, όπως, σύμφωνα με όσα γράφει η Svetlana Alexievich στο βιβλίο της Secondhand Time: The Last of the Soviets, αλκοολισμό, βία και αυτοκτονίες. Αυτή η κληρονομιά βοηθάει να εξηγηθεί για ποιον λόγο οι γονείς μου αποφάσισαν να με δώσουν στο ορφανοτροφείο και γιατί οι φροντιστές μου υποστήριζαν τον Putin. Οι Ρώσοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές ήθελαν ένα κράτος που να είναι λειτουργικό, και ήθελαν μια σταθερή ζωή. Η ψήφος τους υπέρ του Putin τα υποσχόταν αυτά.

Αυτή η πίστη στον Putin δεν είναι εντελώς οργανική. Στην απομακρυσμένη περιοχή της χώρας, όπου υπήρχαν μόνο τρία τηλεοπτικά κανάλια, όλα κρατικά. Με βάση τη νομοθεσία, κάθε υποψήφιος δικαιούνταν μέχρι και μια ώρα την ημέρα κάλυψη, αλλά ο Putin απολάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησα από τη Ρωσίδα φίλη μου Νατάσα, και η ίδια υιοθετημένη στο Τέξας από το ορφανοτροφείο μου, ποιον θα ψήφιζε. Ο Putin ήταν πρόεδρος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Θα τον ψήφιζε διότι, "ως επί το πλείστον”, της άρεσε ο τρόπος με τον οποίο διοικούσε τη χώρα.

Αντιλαμβάνομαι το συλλογισμό της Νατάσας, αλλά η άποψή μου έχει αλλάξει. Η αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης από τον Putin, διαδραματίζει έναν μεγάλο ρόλο στην επίδραση της κοινής γνώμης. Όλοι οι υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές –καθώς και αυτοί που σκέφτηκαν να είναι υποψήφιοι- το πέρασαν αυτό. Η Ksenia Sobchak, είχε παρουσιαστεί ως "ακατάλληλη" από τα ρωσικά ΜΜΕ. Ο Alexei Navalny, ο πιο σημαντικός αντίπαλος της κυβέρνησης, που αγωνίζεται για την καταπολέμηση της κυβερνητικής διαφθοράς και τις κρατικές κλοπές, έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Στις 18 Μαρτίου ο Putin δεν θα πάρει την ψήφο μου. Σημαντικές αλλαγές στην κυβέρνηση προέρχονται από την αλλαγή γενιάς. Ακόμη και ο Dmitri Medvedev προειδοποίησε ότι η απουσία πραγματικού πολιτικού ανταγωνισμού στη Ρωσία, θα οδηγούσε σε "πολιτική στασιμότητα". Στη διάρκεια της θητείας του Putin, οι πολίτες της Ρωσίας έχουν αλλάξει. Ο Putin μπορεί να έχει καλύψει τις βασικές ανάγκες των φροντιστών μου στο ορφανοτροφείο, αλλά οι άνθρωποι πλέον δεν ανησυχούν αποκλειστικά για την επιβίωση των οικογενειών τους. Αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για θέματα όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η ελευθερία έκφρασης και η πολιτική συμμετοχή. Ο Putin εκπροσωπεί μια γενιά με την οποία εγώ δεν μπορώ να βρω σύνδεση.

Ωστόσο, με τον Alexei Navalny να έχει αποκλειστεί, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος που να μπορεί να ηγηθεί της Ρωσίας. Οι άλλοι υποψήφιοι είναι εξίσου ανεπαρκείς –είναι είτε ξεπερασμένοι, άπειροι, είτε και τα δύο. Αυτό αφήνει μία μόνη επιλογή. Ο Putin θέλει υψηλό ποσοστό συμμετοχής για να δείξει στον κόσμο ότι έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Ο πιο ξεκάθαρος τρόπος για τους Ρώσους να τον βγάλουν λάθος, είναι να απέχουν.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.iiss.org/en/politics%20and%20strategy/blogsections/2018-4cda/march-4b14/putins-russia-and-mine-7c01