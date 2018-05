iFOREX Καθημερινή Ανάλυση - 07.05.2018

Παρά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία του τομέα απασχόλησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το NFP, το δολάριο έφθασε σχεδόν σε υψηλά 4 μηνών σε σχέση με άλλα σημαντικά νομίσματα, ενώ ο δείκτης USDX σημείωσε άνοδο 0,19%. Εν τω μεταξύ, η τουρκική λίρα (TRY) διαπραγματεύθηκε για πρώτη φορά πάνω από 4,29, καθώς οι επενδυτές θεωρούν προβληματικό τον πληθωρισμό, τις υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και την πολιτική αβεβαιότητα στην Τουρκία.

Ο χρυσός κυμάνθηκε σε υψηλά μιας εβδομάδας, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται εμπορικές συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ την Παρασκευή απελευθερώθηκε κατάλογος απαιτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ζήτησαν σημαντικές παραχωρήσεις από την Κίνα για την επίλυση της σύγκρουσης. Το αργό πετρέλαιο έφθασε σε νέα ρεκόρ το Νοέμβριο του 2014, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους με το Ιράν παραμένουν.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, ενώ ο NASDAQ (US Tech 100) κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα σε υψηλότερο επίπεδο, ενώ οι Dow Jones Industrial Average (US 30) και S&P 500 (US 500) μείωσαν τις εβδομαδιαίες απώλειές τους.

Τη Δευτέρα, η Ελβετία πρόκειται να δημοσιεύσει τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), ενώ οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν αργότερα τα στατιστικά στοιχεία για την Καταναλωτική Πίστη. Την Τρίτη, η Αυστραλία πρόκειται να δημοσιεύσει τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τις Λιανικές Πωλήσεις.

ΠΗΓΗ: iForex