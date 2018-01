Ανάλυση SNP/USD

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες [i] των ΗΠΑ συνέχισαν την άνοδο προς το υψηλότερο επίπεδο ρεκόρ όλων των εποχών. Ο S&P 500 (US 500) έχει ήδη φτάσει κοντά στην υψηλότερη μηνιαία άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2017. Τα ETF ενέργειας (US Energy ETF +2.00%) και κυκλικά (US Cyclicals ETF +1.59%) ήταν μερικά με την καλύτερη απόδοση της ημέρας. Η αγορά ακινήτων (US Real Estate ETF -0.41%) και κοινής ωφελείας (US Utilities ETF -0.41%) σημείωσαν την πιο αδύνατη απόδοση.

Η Delta Air Lines έκλεισε κατά 5,06% υψηλότερα, καθώς τα στοιχεία για τα κέρδη που δημοσιεύθηκαν ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Την Παρασκευή, οι JP Morgan Chase και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν στοιχεία σχετικά για τα κέρδη. Επίσης, οι πωλήσεις λιανικών πωλήσεων και επιχειρηματικών απογραφών θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Pivot: 2756

Support: 2756 2745.5 2744

Resistance: 2770 2776 2787

Scenario 1: Θέσεις αγοράς πάνω από το 2756.00 με στόχους τα 2770.00 & 2776.00. Scenario 2: Κάτω από το 2756.00 αναζητήστε περαιτέρω πτώση με στόχους τα 2748.50 & 2744.00. Comment: Ο RSI δείχνει ανοδική δυναμική.

ΠΗΓΗ: iForex