Ανάλυση SNP/USD

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ [i] αρχικά διαπραγματεύθηκαν με σαφήνεια στο κόκκινο την Τετάρτη, αλλά κατάφεραν να φθάσουν σε επίπεδο ουσιαστικά αμετάβλητο από τις τιμές κλεισίματος της Τρίτης. Ενώ οι δείκτες της αγοράς ενυπόθηκων δανείων σημείωσαν άνοδο, οι αγορές έδειχναν ανήσυχες για τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές εισαγωγής και εξαγωγής και για τις πιθανότητες της Κίνας που ενδεχομένως να σταματήσουν την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Τα ETF Τραπεζών (US Banks ETF +1.23%) και χρηματιστηριακών (US Financials ETF +0.80%) είχαν την καλύτερη απόδοση, ενώ τα ETF ακινήτων (US Real Estate ETF -1.31%) και κοινής ωφελείας (US Utilities ETF -1.13%) σημείωσαν την χειρότερη απόδοση της Τετάρτης. Η Delta Air Lines έκλεισε με 2.82% υψηλότερα με την κυκλοφορία των κερδών την Πέμπτη πριν το άνοιγμα των συναλλαγών. Οι τράπεζες JP Morgan Chase και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν τα κέρδη την Παρασκευή πριν το άνοιγμα των συναλλαγών.

Την Πέμπτη αναμένονται να ανακοινωθούν οι νέες αιτήσεις ανεργίας, το επίπεδο προϋπολογισμού - Treasury και τα στατιστικά των στοιχείων ενεργητικού/πίστωσης της Federal Reserve.

Pivot: 2737

Support: 2737 2731 2726

Resistance: 2752 2755 2760

Scenario 1: Θέσεις αγοράς πάνω από το 2737.00 με στόχους τα 2752.00 & 2755.00. Scenario 2: Κάτω από το 2737.00 αναζητήστε περαιτέρω πτώση με στόχους τα 2731.00 & 2726.00. Comment: Ο RSI δίνει μεικτές προς ανοδικές ενδείξεις.

ΠΗΓΗ: iForex