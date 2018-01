Ανάλυση SNP/USD

Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ ξεκίνησαν το νέο έτος με πολύ καλές επιδόσεις κυμαίνοντας κοντά σε ρεκόρ υψηλά με το δείκτη S&P 500 (US 500) [i] να καταγράφει σημαντική άνοδο και το δείκτη τεχνολογίας NASDAQ (US Tech 100) να ανεβαίνει 1.68%. Το ασθενέστερο δολάριο βοήθησε σε κάποιο βαθμό τις αμερικανικές εξαγωγές να γίνουν φθηνότερες. Οι μετοχές βιοτεχνολογίας (US Biotech ETF + 2,37%) και ενέργειας (US Energy ETF + 1,59%) είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες είχε ο τομέας υπηρεσιών (US Utilities ETF -1,03%). Η εταιρεία επεξεργαστών AMD (+ 6,8%) παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις καθώς ο αντίπαλος της Intel παρουσίασε τον πρώτο του επεξεργαστή που περιλαμβάνει πυρήνα γραφικών AMD. Η Alibaba έφτασε (+6.53%) υψηλότερα καθώς ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τη Honda στην αναδυόμενη τεχνολογία "connected cars”, ενώ για πρώτη φορά το UC browser του για κινητά είναι πιο δημοφιλές στην Ασία απ’ ότι το προϊόν της Google’s.Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ ανακοινώνουν στοιχεία για τις πωλήσεις οχημάτων, το δείκτη πωλήσεων καταστημάτων Redbook, τις δαπάνες κατασκευής, το δείκτη κατασκευής ISM και το δείκτη ενυπόθηκων δανείων.

Pivot: 2681.5

Support: 2681.5 2674.5 2668

Resistance: 2698.25 2702 2706

Scenario 1: θέσεις αγοράς πάνω απο το 2681.50 με στόχους τα 2698.25 & 2702.00. Scenario 2: κάτω απο το 2681.50 αναζητήστε περαιτέρω πτώση με στόχους τα 2674.50 & 2668.00. Comment: ο RSI είναι ανοδικός και καλεί για περαιτέρω άνοδο.

