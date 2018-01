Ανάλυση SNP/USD

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως ο S&P 500 (US 500) [i] έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ την τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά έκλεισε στο κόκκινο μετά από μια πτώση την τελευταία ώρα των συναλλαγών. Τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα ETF κοινής ωφέλειας (US Utilities ETF +0.10%) και μη-κυκλικά (US Non-cyclicals ETF +0.16%), ενώ η ασθενέστερη απόδοση παρατηρήθηκε στην βιοτεχνολογία (US Biotech ETF -0,88% -0,86%). Η AMD, εταιρεία σχεδιασμού τσιπ, της οποίας οι γραφικές μάρκες είναι δημοφιλείς μεταξύ ορισμένων κρυπτονομισμάτων, υποχώρησε κατά 2,37% την τελευταία ημέρα του έτους.

Την Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθούν μερικά θεμελιώδη στοιχεία, όπως οι πωλήσεις των καταστημάτων Redbook, οι δαπάνες κατασκευών, ο δείκτης κατασκευής ISM και τα στοιχεία των δεικτών της Ένωσης Στεγαστικών Δανείων.

Pivot: 2689

Support: 2681 2678 2674

Resistance: 2689 2691.75 2696

Scenario 1: Θέσεις πώλησης κάτω από το 2689.00 με στόχους τα 2681.00 & 2678.00. Scenario 2: Πάνω από το 2689.00 αναζητήστε περεταίρω άνοδο με στόχους τα 2691.75 & 2696.00. Comment: Ο RSI είναι μεικτός προς πτωτικός.

