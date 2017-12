Ανάλυση SNP/USD

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν ανάμεικτα με τον S&P 500 (US 500) [i] υψηλότερα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ ο δείκτης τεχνολογίας NASDAQ (US Tech 100) κινήθηκε πτωτικά. Η πτώση του NASDAQ επήλθε αφού η Apple, η οποία έχει την υψηλότερη σταθμισμένη τιμή του δείκτη, έκλεισε 2,62% χαμηλότερα. Η πτώση της τιμής της Apple οφείλεται στο ότι αρκετοί αναλυτές προέβλεψαν χαμηλότερη ζήτηση για το iPhone X αφού ανέλυσαν τις παραγγελίες των προμηθευτών.

Οι πιο δυνατές επιδόσεις σημειώθηκαν στα ETF ενέργειας (US Energy ETF +0.83%) και αγοράς ακινήτων (US Real Estate ETF +0.45%), ενώ οι πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώθηκαν στα ETF τραπεζών (US Banks ETF -0.75%) και τεχνολογίας (US Technology -0.65%).

Την Τετάρτη, αναμένονται τα αποτελέσματα της Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών, οι Εκκρεμείς Πωλήσεις κατοικιών, οι πωλήσεις του Redbook Store και στοιχεία από το Mortgage Bankers' Association.

Pivot: 2691

Support: 2683 2680 2675

Resistance: 2691 2675 2702

Scenario 1: Θέσεις πώλησης κάτω από το 2691.00 με στόχους τα 2683.50 & 2680.00. Scenario 2: Πάνω από το 2691.00 αναζητήστε περαιτέρω άνοδο με στόχους τα 2696.00 & 2702.00. Comment: Όσο το 2691.00 προκαλεί αντίσταση, αναμένετε στροφή στα 2683.50. ο ενδοημερήσιος RSI είναι πτωτικός και καλεί για περαιτέρω πτώση.

ΠΗΓΗ: iForex