Έχασε το Όσκαρ αλλά κέρδισε $21,4 δισ. από την εξαγορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας της GE

Ο δισεκατομμυριούχος Steven Rales, συμπαραγωγός της τελευταίας ταινίας κινουμένων σχεδίων του Wes Anderson, "Isle of Dogs", αποχώρησε από την τελετή των βραβείων της Ακαδημίας χωρίς αγαλματίδιο. Ώρες μετά την ήττα του από την ταινία "Spider - Man: Into The Spider Verse", o Rales αναδείχτηκε τελικά νικητής.

Η Danaher, η εταιρεία που ίδρυσε ο Steven μαζί με τον αδερφό του Mitchell Rales το 1981, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει τη βιοφαρμακευτική επιχείρηση της General Electric έναντι $21,4 δισεκατομμυρίων σε μετρητά. Αυτή η εξαγορά ενισχύει την κοινή περιουσία του Steven και του Mitchell Rales. H τιμή της μετοχής της Danaher σημείωσε άνοδο σχεδόν κατά 9% τη Δευτέρα και το μερίδιο των δύο αδερφών στη Donaher ανέρχεται στο 7%.

Τα αδέρφια Rales παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Forbes to 1985. To άρθρο με τίτλο "Raiders in Short Pants", είχε επικεντρωθεί τότε στα φιλόδοξα σχέδια δύο νεαρών αδερφών. "Τα παιδιά παίζουν το "παιχνίδι" των εξαγορών. Ο Steven Rales και ο αδερφός του Mitchell δεν είναι ακριβώς παιδιά αλλά 34 και 29 ετών αντίστοιχα" είχε γράψει η ρεπόρτερ του Forbes Lisa Gubernick.

Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ουάσινγκτον και επέλεξαν να εγκαταλείψουν την εταιρία ακινήτων του πατέρα τους για να ιδρύσουν την επιχείρηση τους, Equity Group Holdings, το 1979. Οι αδερφοί Rales πραγματοποίησαν την πρώτη τους εξαγορά το 1981 και αγόρασαν την Weatherford για $5,3 εκατομμύρια όταν ήταν μόλις 30 και 25 ετών. H εξαγορά της συγκεκριμένης εταιρίας ήταν μόνο η αρχή για τα δύο αδέρφια.

Δύο χρόνια αργότερα, αγόρασαν την εταιρεία REIT που δύσκολα τα έβγαζε πέρα καθώς μέχρι το 1975 δεν είχε δηλώσει κέρδη. Άλλαξαν το όνομα της REIT σε "Danaher" ένα χρόνο αργότερα. H REIT που ήταν κοντά στη χρεοκοπία λειτούργησε ως φορολογικό καταφύγιο την ίδια ώρα που πραγματοποιούσαν διάφορες εξαγορές από ελαστικά μέχρι προϊόντα αλουμινίου. "Προερχόμαστε από ένα background που έχει σχέση με την αγορά ακινήτων" δήλωσε ο Steven στο Forbes το 1985 "και καταλαβαίνουμε πως οι φορολογικές απώλειες μπορούν να είναι ωφέλιμες για την ταμειακή ροή".

Οι αδερφοί Rales δεν είχαν άδικο. Κατάφεραν να μετατρέψουν την Danaher σε έναν βιομηχανικό όμιλο αξίας $19,9 εκατ.. Επίσης ξεχώρισαν την Fortive, μια βιομηχανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας και το λογισμικό, από την Danaher το 2016. Ανεξάρτητα από τη Danaher, η Fortive στην οποία το μερίδιο των αδερφών ανέρχεται στο 9%, κέρδισε σε πωλήσεις $6,5 δισεκατομμύρια το 2018.

Και τα δύο αδέρφια έχουν υπηρετήσει ως πρόεδροι της Danaher από τότε που την ίδρυσαν. Ο Mitchel ήταν επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και ο Steven του διοικητικού συμβουλίου. Πέρα από την επιχείρηση και οι δύο ασχολούνται και με άλλα πράγματα.

Ο Mitchel Rales δημιούργησε το Μουσείο τέχνης Glenstone με τη σύζυγό του Emily το 2006. Το Forbes εκτιμά ότι το ζευγάρι έχε δωρίσει έργα τέχνης αξίας τουλάχιστον $1 δισ. στο Glenstone το οποίο βρίσκεται έξω από την Ουάσιγκτον σε μια έκταση 200 στρεμμάτων. Το μουσείο εκθέτει ένα μεγάλο μέρος της συλλογής των Rales καθώς και έργα καλλιτεχνών όπως του Willem de Kooning και Pollock.

Τον Οκτώβριο του 2018, το Glenstone άνοιξε επίσης το Pavilions, μία επέκταση του μουσείου 204.000 τετραγωνικών ποδιών. Ο Steven από την άλλη έχει τη δική του εταιρεία παραγωγής και ήταν συμπαραγωγός σε πολλές ταινίες του Wes Anderson, συμπεριλαμβανομένων της "Moonrise Kingdom", της "The Grand Budapest Hotel" όπως και της "Ιsle of Dogs".

Τον Απρίλιο, η Wall Street Journal ανάφερε για πρώτη φορά πως ο όμιλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την βιοφαρμακευτική εταιρεία της GE. Παρά το γεγονός πως εκείνη την περίοδο η GE επέλεξε να μην προβεί σε κάποια συμφωνία, η Danaher πραγματοποίησε το 2018 εξαγορές ύψους $2 δισεκατομμυρίων. Έξι μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ο CEO και πρόεδρος της Danaher, Larry Culp, προσχώρησε στην GE ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Με την εξαγορά της GE Biopharma, η Danaher, της οποίας ο κλάδος Life Sciences δήλωσε κύκλο εργασιών $6,4 δισεκατομμυρίων το 2018, αναμένεται να προσθέσει περίπου $3,2 δισεκατομμύρια στα έσοδά της το 2019 σύμφωνα με τοποθέτηση της Danaher.

"Μακροπρόθεσμα αυτό φαίνεται σαν μια καλή κίνηση για την Danaher" δήλωσε ο Kevin Huang αναλυτής της CFRA Research. "Η εξαγορά αυτή εξαφανίζει έναν σημαντικό ανταγωνιστή και ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Danaher στο τμήμα μάλιστα με την υψηλότερη ανάπτυξή".