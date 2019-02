Με νέο tweet ο Elon Musk διακινδυνεύει τη θέση του ως CEO

Ο Elon Musk βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας ενός νέου tweet και αυτή τη φορά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναζητά την απόφαση που θα τον απομάκρυνε τελικά από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από τον ομοσπονδιακό δικαστή να αναζητήσει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία καθώς ο ίδιος δε συμμορφώθηκε με τον συμβιβασμό του περασμένου Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους όρους του συμβιβασμού αυτού, τα μηνύματα του Musk θα έπρεπε να περνούν από έλεγχο, μια διαδικασία που δημοσίως απέρριψε.

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι ο Μusk δε ζήτησε ή δεν έλαβε έγκριση πριν από τη δημοσίευσή του tweet της 19ης Φεβρουαρίου σύμφωνα με το οποίο ανέφερε στους 25 εκατομμύρια followers του ότι η Tesla θα κατασκευάσει περίπου μισό εκατομμύριο αυτοκίνητα φέτος. Τέσσερις ώρες αργότερα, ο Musk άλλαξε το σχόλιό του στο Twitter σημειώνοντας ότι η παραγωγή θα φτάσει τον ετησιοποιημένο ρυθμό των 500.000 μονάδων μέχρι το τέλος του έτους. Ο γενικός διευθυντής της Tesla Dane Butswinksas, το άτομο που θα έπρεπε να ελέγχει τα tweets του Musk παραιτήθηκε την επόμενη ημέρα.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.