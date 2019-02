Το μεγάλο βήμα του Netflix που αναμορφώνει την "οικονομία" του Hollywood

Των Dawn Chmielewski και Natalie Robehmed

Στο Netflix γίνεται πλέον "συνήθεια" να ξεπερνά σε δαπάνες τους παραδοσιακούς "παίκτες" στο Hollywood, είτε αυτό αφορά τα 12,5 εκατ. δολάρια τα οποία πλήρωσε πριν δύο χρόνια στο Sundance για το δράμα εποχής Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Mudbound είτε την υπογραφή συμβολαίου ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τη δημιουργό του Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, για τη δημιουργία αποκλειστικού καταλόγου νέων σειρών.

Πλέον ο γίγαντας του streaming διευρύνει τα όρια έτι περαιτέρω, με μια πραγματική "σταυροφορία" εν όψει Όσκαρ, με επίκεντρο την καμπάνια 30 εκατ. δολαρίων για εκείνο της Καλύτερης Ταινίας, με την υποψηφιότητα του "Roma", μια ισπανόφωνη σινεφίλ παραγωγή γύρω από τη ζωή μιας οικιακής βοηθού στην Πόλη του Μεξικού. Πρόκειται για διπλάσιο ποσό εκείνου που πλήρωσε το Netflix προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα της ταινίας και υπερδιπλάσια σε σχέση με τις εκστρατείες των υπόλοιπων στούντιο παραγωγής για την κατάκτηση του σχετικού Όσκαρ.

"Είναι η πλέον επιθετική καμπάνια που έχω δει για οποιαδήποτε ταινία, πόσο μάλλον για ταινία που δεν είναι γυρισμένη στα αγγλικά, ασπρόμαυρη και χωρίς πρωταγωνιστές - σταρ", τονίζει ο Tony Angellotti, στέλεχος στρατηγικής στην Universal Pictures, ο οποίος εργάζεται στην καμπάνια του βασικού αντιπάλου του Roma για την κορυφή των Όσκαρ, του Green Book.

Το να κερδίσει ένα φιλμ - ή ακόμη και να προταθεί για - το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παραδοσιακά δίνει μια δεύτερη μεγάλη ώθηση στην προβολή του στις κινηματογραφικές αίθουσες, γεγονός που αυξάνει και τα έσοδα των στούντιο παραγωγής από τα δικαιώματα που πωλούν για τηλεοπτική προβολή και streaming.

Αυτό ισχύει ειδικά για ταινίες μικρότερου μπάτζετ. Ο νικητής της περασμένης χρονιάς, The Shape of Water, κέρδισε το μισό του box office μετά την υποψηφιότητα για το Όσκαρ, σύμφωνα με την Comscore. Αυτό μεταφράζεται σε άμεσα κέρδη όταν η ταινία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη. Η ανταγωνίστρια του Roma, παραγωγή της Disney, Black Panther, με 700 εκατ. δολάρια έσοδα από εισιτήρια στις ΗΠΑ, αναμένεται να κερδίσει άλλα 50 εκατ. από δικαιώματα για προβολή στη μικρή οθόνη.

Το Netflix, ωστόσο, δεν ενδιαφέρεται για το box office. Προφανώς, προέβαλε το Ρόμα σε 1.100 κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό έγινε αποκλειστικά για να έχει το δικαίωμα να λάβει υποψηφιότητα για τα Oscar, καθώς η Ακαδημία δεν εξετάζει ταινίες οι οποίες δεν έχουν προβληθεί στο σινεμά. Σχεδόν το σύνολο των εσόδων 15,8 δισ. δολαρίων του 2018 είχε ως πηγή τους 139 εκατομμύρια συνδρομητές του, που πλήρωσαν κατά μέσο όρο 9 ευρώ τον μήνα για την υπηρεσία streaming.

Για να κρατήσει αυτούς τους συνδρομητές και να προσελκύσει και νέους, το Netflix πρέπει να προσελκύσει συντελεστές από την αφρόκρεμα του Hollywood για την παραγωγή θελκτικού περιεχομένου. Κι αυτό ειδικά τώρα που οι ανταγωνιστές του σε αυτό το επίπεδο, όπως η Disney, ετοιμάζουν τις δικές τους υπηρεσίες streaming.

"Κάτι τέτοιο θα τους διευκολύνει να μπορούν να πουν σε μεγάλους δημιουργούς ταινιών ότι δεν χρειάζεται να δουλεύουν για κάποιο από τα παραδοσιακά μεγάλα στούντιο για να κερδίσουν Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ελάτε να δουλέψετε για μας, είναι το μήνυμά τους", σημειώνει, αναφερόμενος στο Netflix, ο Chris Aronson, στέλεχος του τμήματος διανομής στην Twentieth Century Fox.

Καλωσήρθατε στα νέα "μαθηματικά" των Όσκαρ, όπου πλέον δεν μετρούν τα αποκόμματα εισιτηρίων του box office, αλλά οι κερδισμένοι ή χαμένοι συνδρομητές και το τι επιθυμεί να παρακολουθεί κάποιος, καθήμενος αναπαυτικά στον καναπέ του. Το πραγματικό blitzkrieg του Netflix στο επίπεδο του μάρκετινγκ, που αγγίζει τα 2,4 δισ. δολάρια για να γίνει γνωστό το πρωτότυπο περιεχόμενό του. Η δαπάνη - ρεκόρ για την προώθηση έφερε αύξηση συνδρομητών κατά 29 εκατομμύρια.

Πριν την καμπάνια του Roma, το Netflix εξαγόρασε την εταιρεία marketing της οποίας η πρόεδρος και CEO, Lisa Taback, είχε οργανώσει τις επιτυχημένες καμπάνιες για τις ταινίες παραγωγής Harvey Weinstein, Shakespeare In Love και The King’s Speech. Στη συνέχεια, δαπάνησε δεκάδες εκατομμύρια για τη αγορά διαφημιστικών χώρων στην εμβληματική Sunset Strip του Hollywood.

Η στρατηγική των μεγάλων δαπανών για την κατάκτηση βραβείων έχει ήδη δουλέψει για το Netflix στο επίπεδο των τηλεοπτικών σόου. Το 2017, για παράδειγμα, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το The Crown. Το streaming στην πλατφόρμα του, προς το παρόν, αφορά στη μερίδα του λέοντος τηλεοπτικό περιεχόμενο (86%) και μόλις κατά 14% κινηματογραφικό. Όπως όμως αποδεικνύει η καμπάνια εν όψει Όσκαρ, το Netflix αυξάνει εκθετικά τους πόρους που θα διαθέτει για κινηματογραφικό περιεχόμενο, όπως αποδεικνύει και η πρόσφατη "στρατολόγηση" του Martin Scorsese.

Τα πράγματα βέβαια για το Netflix δεν θα είναι ρόδινα. Οι αντίπαλοί του στον χώρο του streaming, με εξίσου ή περισσότερο βαθιές "τσέπες", στρατολογούν επίσης μεγάλα ονόματα και εισέρχονται με αξιώσεις στον χορό των Όσκαρ. Η Amazon Prime Video έγινε η πρώτη υπηρεσία streaming που έλαβε υποψηφιότητα για όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2017 με το Manchester by the Sea, μολονότι δεν το κέρδισε. Η Hulu, από την άλλη, έλαβε επίσης την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, με το ντοκιμαντέρ Mnding the Gap, καθώς και εκείνη στρέφει την προσοχή της από το τηλεοπτικό στο κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Προσδεθείτε λοιπόν και προμηθευτείτε ποπ κορν. Η εποχή του ανελέητου ανταγωνισμού σε αυτό το επίπεδο μόλις άρχισε.