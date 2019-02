ΟΣΚΑΡ 2019: Οι υποψήφιοι και τα φαβορί

Της Natalie Robehmed

Ήρθε η ώρα να βάλετε τα στοιχήματά σας.

Αυτή την Κυριακή, τα Όσκαρ επιστρέφουν για να σας χαρίσουν μια συναρπαστική βραδιά. Η τελετή απονομής θα γίνει χωρίς οικοδεσπότη για πρώτη φορά από το 1989, αφού ο κωμικός Kevin Hart αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα ομοφοβικά του σχόλια στο Twitter. Αλλά αυτή δεν θα είναι η μόνη πρωτοτυπία στην πιο λαμπερή διοργάνωση του Χόλιγουντ.

Η Netflix πέτυχε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας με το "Roma", τη μοναδική ταινία που έχει διεκδικήσει ποτέ βραβείο χωρίς καταγεγραμμένο box office –και αντανακλά την εκκολαπτόμενη κυριαρχία του streaming. H ημι-αυτοβιογραφική, ασπρόμαυρη ταινία του Alfonso Cuaron θα κοντραριστεί στην ίδια κατηγορία, μεταξύ άλλων, με το "Green Book" της Universal Pictures, το blockbuster της Marvel "Black Panther" και το "BlackKklansman" της Focus Features. Για την ώρα το "Roma" δείχνει να κονταροχτυπιέται με το "Green Book", με θέμα τη διαφυλετική φιλία ενός πιανίστα και του οδηγού του, ως τα αγαπημένα των διαδικτυακών εταιρειών στοιχηματισμού. Εάν κερδίσει, θα σηματοδοτήσει το πρώτο αγαλματίδιο Καλύτερης Ταινίας για υπηρεσία streaming.

Η διαδικτυακή κοινότητα στοιχημάτων έχει επιτυχημένο ιστορικό στην ακρίβεια των επιλογών. Οι "αγαπημένοι" του περασμένου έτους κέρδισαν στο 83% των κατηγοριών. Οι bet makers προέβλεψαν σωστά τα 20 από τα 24 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των βραβείων ηθοποιίας. Το 2017 και το 2016, οι προτιμώμενες ταινίες των εταιρειών στοιχηματισμού απέσπασαν τα δύο τρίτα των βραβείων Όσκαρ.

Η φετινή απονομή θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στο θέατρο Dolby στο Χόλιγουντ.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των υποψηφίων, με τα αγαπημένα κάθε κατηγορίας να αναδεικνύονται με bold.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks The Internet

Spider-Man: Into The Spider-Verse

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Spike Lee, BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at The Garden

Period. End of Sentence.

ΜΟΝΤΑΖ

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Capernaum

Cold War

Never Looks Away

Roma

Shoplifters



ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Border

Mary Queen of Scots

Vice

ΜΟΥΣΙΚΗ

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"All The Stars," Black Panther

"I'll Fight," RBG

"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns

"Shallow," A Star Is Born

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings," The Ballad Of Buster Scruggs

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

ΗΧΟΣ

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice