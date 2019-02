Ποια ξενοδοχεία ανά τον κόσμο ξεχωρίζει το Forbes Travel Guide για το 2019

Από τη συντακτική ομάδα του Forbes Travel Guide

Το Forbes Travel Guide δημοσίευσε τη λίστα των πολυτελών ξενοδοχείων ανά τον κόσμο τα οποία ξεχώρισε για το 2019, απονέμοντάς τους τα Star Awards του, τα οποία αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των επιλογών για τους ταξιδιώτες, τόσο σε παραδοσιακά "δυνατές" στον συγκεκριμένο τομέα πόλεις, όσο και σε νέους προορισμούς.

Εικοσιένα νέα πεντάστερα ξενοδοχεία έκαναν κλασσικούς "παίκτες" όπως η Μανίλα (The Peninsula Manila), το Βανκούβερ (Fairmont Pacific Rim) και το Παρίσι (Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel) να λάμψουν ακόμη περισσότερο, ενώ μέρη όπως η Κουάλα Λουμπούρ (Crockfords at Resorts World Genting), η Λισαβόνα (Four Seasons Hotel Ritz Lisbon) και η Κωνσταντινούπολη (Raffles Istanbul) εξασφάλισαν για πρώτη φορά την είσοδό τους στη λίστα των πέντε αστέρων.

Τα βραβεία του Forbes Travel Guide δεν περιορίζονται ωστόσο στα πεντάστερα, αλλά αφορούν και έναν μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων. Τα 49 νέα ξενοδοχεία της κατηγορίας εκτείνονται στον χάρτη από το COMO The Treasury και το Park Hyatt Saigon του Περθ της Αυστραλίας έως το Palácio Tangará του Σάο Πάολο και το The K Club του Δουβλίνου και από το The Resort at Paws Up της Μοντάνα έως το The Chedi Muscat στο Ομάν.

Ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία συναντά κανείς στη λίστα των 62 νέων Προτεινόμενων από πλευράς του Forbes Travel Guide καταλυμάτων. Από το The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort στο Χαϊνάν της νότιας Κίνας μέχρι το Zemi Beach House Resort & Spa στην βρετανική Ανγκουίλα στην Καραϊβική, έως το Alcron Hotel στην Πράγα και το Shangri-La Hotel στην Ντόχα του Κατάρ, οι κριτές του Forbes Travel Guide συνάντησαν και κατέγραψαν υποδειγματικούς παρόχους ξενοδοχειακών υπηρεσιών στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Forbes Travel Guide, παλαιότερα γνωστό ως Mobil Travel Guide, ήταν ο πρώτος δημιουργός του συστήματος κατανομής αστέρων για ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια και κέντρα σπα στις ΗΠΑ, το 1958. Από τότε οι συντάκτες και συνεργάτες του, οι οποίοι κινούνται ινκόγκνιτο, ως απλοί πελάτες, έχουν καταλύσει σε χιλιάδες ξενοδοχεία και έχουν δειπνήσει σε ισάριθμα εστιατόρια, ενώ έχουν ζήσει από πρώτο χέρι την εμπειρία εκατοντάδων κέντρων σπα ανά τον πλανήτη.

Για να δείτε τη λίστα, πατήστε εδώ.