Τα 50 κορυφαία Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ για διεθνείς φοιτητές

Του Carter Coudriet

Με όλη αυτή τη ρητορική του Λευκού Οίκου για το κλείσιμο των συνόρων τα τελευταία δύο χρόνια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο αριθμών των φοιτητών που πάνε στις ΗΠΑ για σπουδές έχει μείνει στάσιμος. Παρότι οι ΗΠΑ φιλοξενούν πάνω από 1 εκατ. ξένους φοιτητές, ο αριθμός των νεοαφιχθέντων διεθνών φοιτητών στη χώρα υποχώρησε κατά 6,6% το 2017, σύμφωνα με την ΙΙΕ, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που καταγράφει τις διεθνείς ανταλλαγές στην εκπαίδευση.

Ακόμη και τα Πανεπιστήμια που δίνουν προτεραιότητα στους διεθνείς φοιτητές έχουν υποστεί πλήγμα από αυτή την τάση. Στη φετινή λίστα του Forbes με τα 50 κορυφαία Πανεπιστήμια για διεθνείς φοιτητές (δείτε την πλήρη λίστα παρακάτω), το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών από άλλες χώρες από το 7,6% που ήταν το 2009, αυξήθηκε στο 11,3% το 2016 και ενισχύθηκε οριακά στο 11,5% το 2017.

Ωστόσο, παρά τη χρονική συγκυρία, δεν οφείλεται αποκλειστικά στον Trump αυτή η επιβράδυνση. "Σίγουρα ευσταθεί αυτό το επιχείρημα, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας”, αναφέρει ο Marcelo Barros, ιδρυτής της εταιρείας παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας σε διεθνείς φοιτητές, International Advantage. "Η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια”, αναφέρει η Rajika Bhandari, σύμβουλος στρατηγικής στην IIE. "Η εισροή νέων διεθνών φοιτητών αρχίζει να κοπάζει”.

Το 2016, οι φοιτητές των αμερικανικών κολεγίων, πλήρωσαν κατά μέσο όρο ετήσια καθαρά δίδακτρα ύψους 8.202 δολ. στις δημόσιες σχολές και 21.189 δολ. στις ιδιωτικές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Student Loan Hero, θυγατρικής της Lending Tree. Το ποσό αυτό συχνά είναι υψηλότερο για διεθνείς φοιτητές οι οποίοι συνήθως δεν λαμβάνουν γενναιόδωρα πακέτα βοήθειας.

Και τα δύο ποσά είναι αστρονομικά σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες - οι ΗΠΑ έχουν τα δεύτερα υψηλότερα δίδακτρα μεταξύ των χωρών με τα καλύτερα πανεπιστήμια. Πρώτο στη λίστα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μέσα δίδακτρα στη Νότια Κορέα - από όπου κάθε χρόνο, από το 2012, προέρχονται όλοι και λιγότεροι φοιτητές που πάνε στις ΗΠΑ για σπουδές - είναι λιγότερα από 8.500 δολάρια στα ιδιωτικά κολέγια και κάτω από 5.000 δολ. στα δημόσια. Στην Κίνα, τη Νο1 χώρα προέλευσης διεθνών φοιτητών στις ΗΠΑ, οι νεαροί μπορούν να φοιτήσουν στα δημόσια κολέγια καταβάλλοντας δίδακτρα από 3.000 δολ. έως 10.000 δολάρια. Ορισμένες χώρες επεκτείνουν τα προσιτά πακέτα τους και σε μη πολίτες. Τα γερμανικά κολέγια συνήθως δεν έχουν δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές, παρότι το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης άρχισε το 2017 να χρεώνει τους φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ με ετήσια δίδακτρα 3.400 δολ. και πάλι πρόκειται για "τιμή ευκαιρίας” αν συγκριθεί με τα αμερικανικά κολέγια. Τα δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές στη Γαλλία θα αυξηθούν αντιστοίχως στα 3.200 δολ. Ετησίως, αρχής γενομένης το φθινόπωρο του 2019.

Στις ΗΠΑ πολύ λίγες σχολές προσφέρουν σημαντικές μειώσεις στα δίδακτρα για διεθνείς φοιτητές. Στη λίστα του Forbes με τα 650 κορυφαία κολέγια, μόνο πέντε - το Princeton (το Νο. 1 πανεπιστήμιο για διεθνείς φοιτητές), του Yale (No. 2), το MIT (No. 3), το Harvard (No. 4) και το Amherst (No. 8) - λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση των διεθνών φοιτητών στη διαμόρφωση των διδάκτρων και διαθέτουν πολιτικές πλήρους οικονομικής βοήθειας. Πολλά κολέγια έχουν ένα από τα δύο: Κάποια προσφέρουν οικονομική βοήθεια, αλλά δέχονται λιγότερους διεθνείς φοιτητές με χαμηλό εισόδημα, και άλλα δέχονται υποψηφίους ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο αλλά δεν εγγυώνται μείωση στα δίδακτρα.

Προκειμένου να τους βοηθήσουν να πληρώσουν, κάποιες κυβερνήσεις ξένων χωρών επενδύουν σε προγράμματα υποτροφιών που προωθούν τις σπουδές στο εξωτερικό. Τέτοια προγράμματα για παράδειγμα έτρεχαν για κάποιο διάστημα σε Βραζιλία και Σαουδική Αραβία, αλλά πλέον δεν είναι σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17 οι φοιτητές που ήρθαν στις ΗΠΑ από τη Σαουδική Αραβία ήταν κατά 14% λιγότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Μετά τη λήξη του προγράμματος υποτροφιών στη Βραζιλία, το 2016 ο αριθμός των Βραζιλιάνων φοιτητών στις ΗΠΑ μειώθηκε κατακόρυφα κατά 45% μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2014-15 και 2016-17.

Οι περικοπές από σημαντικά κράτη-”τροφοδότες” διεθνών φοιτητών, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην αύξηση του αριθμού τους. Η Σαουδική Αραβία και η Βραζιλία είναι αντίστοιχα η τέταρτη και δέκατη χώρα προέλευσης διεθνών φοιτητών στις ΗΠΑ. Συνδυαστικά, την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18 ήρθαν στις ΗΠΑ από τις δύο χώρες 25.000 λιγότεροι φοιτητές, σε σχέση με το 2014-15.

Ανεξάρτητα από τους εξωγενείς παράγοντες, τα πιο αξιόλογα πανεπιστήμια ενισχύουν τη βοήθεια που προσφέρουν σε διεθνείς φοιτητές για να πάρουν το πτυχίο τους. Μεταξύ των ετών 2007 και 2017, το μέσο ποσοστό αποφοίτησης για τους διεθνείς φοιτητές αυξήθηκε κατά σχεδόν έξι ποσοστιαίες μονάδες, στο 76,8%.

Η λίστα

Για την κατάρτιση της λίστας με τα καλύτερα πανεπιστήμια για διεθνείς φοιτητές, χρησιμοποιήσαμε τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων και ακολουθήσαμε τη φιλοσοφία μας "περισσότερα οφέλη από κόστη”. Αξιολογήσαμε την ποιότητά τους με βάση τη μεθοδολογία μας για την κατάταξη των κορυφαίων κολλεγίων, λάβαμε υπόψιν το ποσοστό αποφοίτησης των διεθνών φοιτητών και "επιβραβεύσαμε” τα πανεπιστήμια που προσφέρουν πλήρη οικονομική στήριξη στους διεθνείς φοιτητές και λαμβάνουν υπόψη την εισοδηματική τους κατάσταση.

Αναλυτικά η πλήρης λίστα με τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια για διεθνείς φοιτητές το 2019: