Οι Ολλανδοί ιδρυτές της e-πλατφόρμας πληρωμών που χρησιμοποιούν τα Netflix και Spotify είναι πλέον δισεκατομμυριούχοι

Της Ariel Shapiro

Ο Pieter van der Does, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της ολλανδικής εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Adyen, είναι πλέον δισεκατομμυριούχος λόγω του "άλματος" των μετοχών της εταιρείας κατά 12% την τελευταία εβδομάδα.

Ο 49χρονος Van der Does, κατέχει μερίδιο 4,8% στην εταιρεία η αξία του φτάνει σε λίγο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Πέρυσι πούλησε μετοχές αξίας άνω των 53 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την IPO της Adyen.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Van der Does εισέρχεται στη λέσχη δισεκατομμυριούχων. Πέρασε αυτό το κατώφλι όταν η μετοχή εκτοξεύτηκε ξανά τον Ιούλιο. Αυτή την εβδομάδα σηματοδοτεί την επιστροφή του στο κλαμπ για πρώτη φορά από την επιβράδυνση της αγοράς στα τέλη του 2018.

Ο έτερος ιδρυτής της Adyen και επικεφαλής τεχνολογίας, ο 51χρονος Arnout Schuijff, έγινε δισεκατομμυριούχος την ίδια ημέρα που η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 13 Ιουνίου του 2018. Με μερίδιο 6,4% και περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από την πώληση μερικών μετοχών κατά τη διάρκεια της δημόσιας εγγραφής, ο Schuijff αξίζει σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Schuijff και Van der Does συνεργάζονται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου από το 2000, σύμφωνα με τον επικεφαλής επικοινωνίας της Adyen, Hemmo Bosscher. Ο Schuijff και ο αδελφός του, Joost, ξεκίνησαν τη Bibit, μια άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών. Ο Van der Does προσλήφθηκε στην ομάδα πωλήσεων και τελικά προήχθη σε εμπορικό διευθυντή. Η Royal Bank of Scotland εξαγόρασε την Bibit το 2004 για $100 εκατομμύρια.

Όταν ο Schuijff αποφάσισε να δημιουργήσει την πλατφόρμα που θα γινόταν η Adyen, πήρε μαζί του τον Van der Does για να χειριστεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να είναι το πρόσωπο της επιχείρησης επιτρέποντας στον Schuijff να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση της τεχνολογίας. "Έκαναν μια πολύ καλά μελετημένη συμφωνία όταν ίδρυσαν την εταιρεία", επισήμανε ο Bosscher.

Το 2006, δημιούργησαν την Adyen, το όνομά της οποίας σημαίνει "ξεκινώ από την αρχή" στη γλώσσα του Σουρινάμ. Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε για να δέχεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών πληρωμής και νομισμάτων και έχει υιοθετηθεί από κολοσσούς της βιομηχανίας τεχνολογίας όπως το eBay, το Spotify και το Netflix.

Σε μια χρονιά που πολλές εταιρείες τεχνολογίας παρέπαιαν, η Adyen αναπτυσσόταν. Την ημέρα της αρχικής δημόσιας εγγραφής, η Adyen διαπραγματεύτηκε στο διπλάσιο επίπεδο της τιμής της IPO. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 επεξεργάστηκε πληρωμές συνολικού ύψους 82 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας άλμα 43% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης το εργατικό της δυναμικό κατά περισσότερο από 25% το περασμένο έτος, προσθέτοντας περίπου 200 υπαλλήλους στο μισθολόγιο.

Όσον αφορά τους δύο δισεκατομμυριούχους, είναι χαμηλών τόνων. Οι Schuijff και Van der Does εξακολουθούν να πηγαίνουν με τα παλιά τους ποδήλατα έως τα γραφεία της Adyen στο Άμστερνταμ. Ο Van der Does εμμένει στα αγαπημένα του χόμπι: αναρρίχηση και ορειβασία.

Οι Schuijff και Van der Does μπορεί να μην είναι οι τελευταίοι δισεκατομμυριούχοι της Adyen. Ο Joost Schuijff, ο οποίος επένδυσε στην εταιρεία, κατέχει σχεδόν το 3% των μετοχών και επίσης πούλησε 226 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές όταν η Adyen μπήκε στο χρηματιστήρια. Η αξία του είναι λίγο κάτω από 800 εκατ. δολάρια.