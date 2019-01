To Four Seasons Astir Palace Hotel Athens ένα από τα σημαντικότερα νέα ξενοδοχεία του 2019 στον κόσμο

Τα καινούρια ξενοδοχεία που θα κάνουν αίσθηση το 2019 τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα του τουριστικού κόσμου παρουσιάζει το Forbes και περίοπτη θέση ανάμεσα σε αυτά κατέχει το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Η πρώτη επιδρομή της καναδικής εταιρείας στην Ελλάδα μάς οδηγεί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Όταν το κομψό, παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό σύμπλεγμα ανοίξει τις πόρτες του στις 29 Μαρτίου, θα περιλαμβάνει τρεις ιδιωτικές παραλίες, τρεις πισίνες, μια ακαδημία τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα σπα και κέντρο υδροθεραπείας, εμπνευσμένα από τις διδαχές του Ιπποκράτη.

Η λίστα του Forbes περιλαμβάνει συνολικά 17 ξενοδοχεία: άλλα είναι αμμουδερά ησυχαστήρια με μαγευτική θέα στη θάλασσα και άλλα είναι ψηλά, αστραφτερά οικοδομήματα στην καρδιά των πόλεων. Πρόκειται για εντυπωσιακά, ολοκαίνουρια ξενοδοχεία που θα χαρίσουν μαγικές εικόνες στην εποχή που τα πάντα φωτογραφίζονται και δημοσιεύονται αλλά και αξέχαστες αναμνήσεις τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά, εκτός από το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens μια θέση στη λίστα του Forbes καταλαμβάνουν: το "Encore Boston Harbor", το "Rosewood Miramar Beach", το "The Westbund Hotel Shanghai", το "The Biltmore, Mayfair", το "Hotel Bennett", το "Halekulani Okinaw", το "Hotel Okura Manila", το "Four Seasons Hotel São Paulo at Nações Unidas", το "Orient Express Mahanakhon Bangkok", το "Equinox", το "Mandarin Oriental" στη Ντόχα, το "Rosewood Hong Kong", το "The Mansion" στο MGM Cotai Macau, το "Grand Fiesta Americana Punta Cana Los Corales", το "The Lodge at Blue Sky" και το "Conrad Washington".