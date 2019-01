Forbes: Οι καλύτερες και οι χειρότερες τράπεζες της Αμερικής το 2019

Οι αμερικανικές τράπεζες έσπασαν κάθε ρεκόρ το 2018 με τρία διαδοχικά τρίμηνα ιστορικής κερδοφορίας. Τα κέρδη 62 δισ. δολαρίων του τραπεζικού τομέα το τρίτο τρίμηνο αντιστοιχούν σε αύξηση 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η απόδοση 1,41% επί των στοιχείων του ενεργητικού ήταν η υψηλότερη των τελευταίων 32 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εταιρείας Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC).

"Οι μεγαλύτερες τράπεζες λειτουργούν από μια θέση ισχύος", λέει ο Chris Vanderpool, ανώτατος αναλυτής της S&P Global Market Intelligence. "Οι τράπεζες απολαμβάνουν ισχυρούς ισολογισμούς αυτή τη στιγμή και η διαρκής επέκταση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου βοήθησε στη δημιουργία κερδών - ρεκόρ. Η πιστοληπτική ικανότητα εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή", πρόσθεσε ο ίδιος.

Ωστόσο, κάποιες ρωγμές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς οι JPMorgan Chase και Wells Fargo δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Wall Street στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα. "Καθώς προχωράμε στο 2019, παροτρύνουμε τους ηγέτες της χώρας μας να υιοθετήσουν έναν εποικοδομητικό τόνο συνεργασίας, ο οποίος θα ενισχύσει το ήδη ισχυρό καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Jamie Dimon.

Υπάρχουν πάνω από 5.000 τράπεζες και αποταμιευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στην κορυφή. Τα 100 μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας 13,8 τρισ. δολαρίων, ήτοι το 78% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ. Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και η κερδοφορία ποικίλλουν αναλόγως το πιστωτικό ίδρυμα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το Forbes εξέτασε τα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να καταρτίσει τις λίστες με τις καλύτερες και τις χειρότερες τράπεζες της Αμερικής. Πρόκειται για την δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατάρτισης της εν λόγω λίστας η οποία "γεννήθηκε" από τις στάχτες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.

Συγκεκριμένα, το Forbes συγκέντρωσε από την S&P Global Market Intelligence τα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη, την πιστοληπτική ικανότητα και την κερδοφορία των 100 μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Οι δέκα δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη βασίζονται στα επίσημα στοιχεία των τραπεζών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στους δείκτες μέτρησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απόδοση των κοινών μετοχών, η απόδοση του μέσου ενεργητικού, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, ο δείκτης αποτελεσματικότητας, οι καθαρές επιβαρύνσεις ως ποσοστό του συνόλου των δανείων και η αύξηση των λειτουργικών εσόδων.

Στην κορυφή της λίστας προβάλλει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Home BancShares. Η τράπεζα του Αρκάνσας φέρει κορυφαίες αποδόσεις στους 6 από τους 10 δείκτες μέτρησης, περιλαμβανομένου και του δείκτη αποδοτικότητας. Σημειώνεται ότι η αύξηση των λειτουργικών εσόδων της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 28% κατά το προηγούμενο 12μηνο. Η τράπεζα άνοιξε τις πόρτες της πριν από 20 χρόνια κατά τα οποία αύξησε τα περιουσιακά της στοιχεία κατά 15 δισ. δολάρια μετά από 23 εξαγορές. Λειτουργεί σε τέσσερις πολιτείες με σημαντική παρουσία στην Φλόριντα.

Στην δεύτερη θέση της λίστας με τις καλύτερες αμερικανικές τράπεζες φιγουράρει η First Merchants με έδρα την Ιντιάνα που σκαρφάλωσε δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ανέρχεται στα 10 δις. δολάρια, ενώ τα αποθέματά της είναι σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της.

Στην κορυφαία πεντάδα των αμερικανικών τραπεζών περιλαμβάνονται επίσης οι Community Bank System, CVB Financial και SVB Financial. Ακολουθούν οι Axos Financial, Western Alliance Bancorp. East West Bancorp, Prosperity Bancshares και Cathay General Bancorp για να ολοκληρώσουν το top 10.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo—διαθέτουν συνολικά κεφάλαια ύψους 8,8 τρις. δολαρίων ή το ήμυσι των συνολικών κεφαλαίων των αμερικανικών τραπεζών. Όλες τους καταλαμβάνουν θέσεις κάτω από τα μέσα της λίστας. Η JP Morgan για παράδειγμα που είναι η καλύτερη από τις "big 4" των αμερικανικών τραπεζών καταλαμβάνει την 53η θέση στη λίστα, έχοντας χάσει 13 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Η Citigroup κατατάσσεται στην θέση 80, η Wells Fargo στην θέση 85 και η Bank of America έρχεται τελευταία καταλαμβάνοντας την 89η θέση.

Η Fulton Financial και η Banc Of California έρχονται να κλείσουν την λίστα του Forbes με τις 100 καλύτερες τράπεζες της χώρας καταλαμβάνοντας τις 2 τελευταίες θέσεις.

*Για να δείτε αναλυτικά όλη την λίστα με τις καλύτερες και χειρότερες τράπεζες των ΗΠΑ πατήστε εδώ