Γιατί οι μετοχές της US Steel μειώθηκαν κατά 50% το 2018 παρά τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα

της Trefis Team

Η US Steel Corporation, μια αμερικανική εταιρεία παραγωγής χάλυβα η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και στην Κεντρική Ευρώπη, είδε τις μετοχές της να μειώνονται σημαντικά το 2018. Από τότε που οι δασμοί στην εισαγωγή χάλυβα εφαρμόστηκαν επίσημα την 1η Ιουνίου του 2018 η μετοχή της εταιρείας μειώθηκε από περίπου $37 σε $18 στα τέλη του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Αν ρίξουμε μια ματιά σε ολόκληρο το έτος θα δούμε πως η US Stell έχει χάσει περισσότερο από το 50% της αξίας της και συγκεκριμένα από τα $39,40 τον Ιανουάριο του 2018 βρέθηκε στα $18,24 στον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Αν και οι δασμοί κανονικά έπρεπε να βοηθήσουν τις εγχώριες εταιρείες χάλυβα, η ιστορία έδειξε ότι οι μόνο δασμοί δεν αρκούν.

Mε τα εγχώρια χαλυβουργεία να λειτουργούν σε ποσοστό άνω του 80% της παραγωγικής τους δυναμικής και με μια εντυπωσιακή άνοδο πριν από ένα χρόνο, ο χάλυβας παραμένει ένα παγκόσμιο εμπόρευμα με παγκόσμια αγορά. Η επιβολή δασμών μετατόπησε τη ζήτηση προς τις εγχώριες εταιρείες χάλυβα, αλλά δε βοήθησε στην αντιμετώπιση της κατάστασης με την προσφορά, η οποία παραμένει χαμηλή σε τοπικό επίπεδο.

Οι Αμερικανικές βιομηχανίες που καταναλώνουν χάλυβα πρέπει τώρα να πληρώσουν υψηλότερους φόρους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για αυτές τις εισαγωγές. Είχαμε δει μάλιστα μια παρόμοια μείωση της τιμής των μετοχών της US Steel όταν επιβλήθηκαν δασμοί το 2002. Πέρυσι μαζί με την US Steel πολλοί από τους ανταγωνιστές, όπως η Nucor και η Steel Dynamics, είδαν επίσης μείωση της τιμής των μετοχών τους. Ωστόσο, οι δασμοί αποτελούν μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ακολουθούν οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν την μετοχή της US Steel σε πτώση.

Επιχειρηματικό μοντέλο

H US Steel κατασκευάζει χάλυβα χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς μύλους οι οποίοι είναι χρονοβόροι, σύνθετοι και παρέχουν περιορισμένη ευελιξία. Η Nucor και η Steel Dynamics, από την άλλη, χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς μίνι μύλους που είναι μικρότεροι σε μέγεθος και επίσης χρησιμοποιούν θραύσματα για την παραγωγή του χάλυβα γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος των πρώτων υλών. Μικρότερο μέγεθος σημαίνει χαμηλότερες απαιτήσεις σε κεφάλαιο και εργασία, υψηλότερη ευελιξία στην παραγωγή γεγονός που αποδεικνύεται χρήσιμη σε δύσκολες επιχειρηματικές καταστάσεις. Έτσι η US Steel έχει δει μικρότερη αύξηση στα κέρδη της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της κατά την διάρκεια των ετών.

Δεν υπάρχουν ελεύθερες ταμειακές ροές

Η US Steel κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της και αύξησε το guidance της για το 2018. Ωστόσο η αγορά δεν φαίνεται να εντυπωσιάστηκε από αυτό. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αδυναμία της εταιρείας να δημιουργήσει ελεύθερες ταμειακές ροές. Παρόλο που το πρόγραμμα των $2 δισ., το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2020, αναμένεται να προσθέσει από $275 εκατ. έως $375 εκατ. ετησίως στα ΕΒΙΤDA της εταιρείας, η αγορά δεν φαίνεται να έχει εντυπωσιαστεί καθώς η εταιρεία ξοδεύει πολλά μετρητά. Το κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 80% το 2018, αυτό όμως δεν σημαίνει και περισσότερα μετρητά. Η εταιρεία αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το 2018 με καθαρές ταμειακές εκροές ύψους $433 εκατ. δολαρίων. Οι υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, περίπου $1 δισ., για το οικονομικό έτος του 2018 φαίνεται πως είναι η βασική αιτία για την ταμειακή του ροή.

Λάθος timing

Οι επενδυτές της US Steel φαίνεται να τιμωρούν τη διοίκηση της εταιρείας για τις λάθος αποφάσεις που έχει πάρει σε λάθος χρόνο. Η εταιρεία ξοδεύει χρήματα για την ανανέωση των υφισταμένων εγκαταστάσεών της την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστές εμφανίζονται έτοιμοι να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές χάλυβα λόγω των δασμών. Μπορεί η βελτίωση των εγκαταστάσεών της να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη μακροπρόθεσμα, οι επενδυτές ωστόσο δεν φαίνεται να εντυπωσιάστηκαν από το χρονοδιάγραμμα ενός τόσο μεγάλου προγράμματος επένδυσης.