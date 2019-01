Γιατί η Amazon Go μπορεί σύντομα να αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε

της Andria Cheng

Με τις εταιρείες λιανικής να εργάζονται πυρετωδώς για να ακολουθήσουν τη μόδα με τα καταστήματα χωρίς ταμεία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους αγοραστές που δεν θέλουν να χρονοτριβούν, το Amazon Go, το κατάστημα του τεχνολογικού κολοσσού, φαίνεται πως είναι καλά προετοιμασμένο και έτοιμο για να επωφεληθεί από αυτή την τάση.

Μια επίσκεψη στο Amazon Go, που μετρά λίγους μήνες λειτουργίας, στην California Street στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και αποτελεί μία από τις εννέα τοποθεσίες της Amazon Go που διαθέτει η εταιρεία, μπορεί να μας προσφέρει κάποιες ενδείξεις για τον τρόπο που γίνονται οι αγορές.



Ένα απόγευμα που στο μαγαζί υπήρξε σταθερή και συνεχής ροή πελατών, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με παιδιά, παρατηρήσαμε μερικούς "έμπειρους" πελάτες να μπαίνουν μέσα, να παίρνουν τα προϊόντα που θέλουν και να φεύγουν αμέσως και μερικούς άλλους που επισκέπτονταν το κατάστημα για πρώτη φορά. Οι φιλικοί υπάλληλοι, φορώντας πορτοκαλί στολές, έδιναν υπομονετικά σε αυτούς που δεν γνώριζαν, οδηγίες για το πώς δηλαδή να κατεβάσουν την εφαρμογή Amazon Go, να σκανάρουν τον κωδικό QR (η Amazon αυτόν τον κωδικό τον χαρακτηρίζει "κλειδί") στην είσοδο και απλά να δουν, όπως είπε ο υπάλληλος, το "μαγικό" να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Οι πελάτες έθεσαν διάφορες ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τον τρόπο αγοράς. Δηλαδή με το ότι θα μπορούσαν να πάρουν ό,τι ήθελαν και να αποχωρήσουν από το κατάστημα με το σύστημα να τους χρεώνει μόνο για αυτό που τελικά πήραν μαζί τους και όχι για αυτό το προϊόν που μπορεί να κατέβασαν από το ράφι, να το κοίταξαν και να το ξανατοποθέτησαν στη θέση του.

Και τι γίνεται αν οι πελάτες βάλουν κάποια προϊόντα σε λάθος θέση; Καμία ανησυχία, όλα τα ράφια διαθέτουν αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύουν ένα τέτοιο λάθος ώστε ο πελάτης να μην χρεώνεται. Μόλις ο πελάτης εξέρχεται από το κατάστημα στην εφαρμογή εμφανίζονται αναλυτικά οι αποδείξεις των αγορών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα για έναν μπαμπά που μπαίνει με την οικογένειά του; Αυτός σαρώνει κάθε μέλος της οικογένειας στην εφαρμογή του και το καθένα από αυτά είναι ελεύθερο να περιφέρεται στο κατάστημα και να ψωνίζει ό,τι θέλει με το σύστημα να χρεώνει τον λογαριασμό του μπαμπά.

Την ίδια ώρα που οι υπόλοιπες επιχειρήσεις λιανικής όπως 7 – Εleven, Kroger και Walmart’s Sam’s Club, δημιούργησαν τις δικές τους ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οποίες μπορείς να βγαίνεις από το κατάστημα χωρίς να πληρώνεις, το "Just Walk Out Shopping” της "Amazon Go” έχει ενθουσιάσει τους καταναλωτές.

"Αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά μαγική και ανυπομονώ να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις" δήλωσε ένας πελάτης σε μια αξιολόγηση της Yelp έξω από το κατάστημα του Σαν Φρανσίσκο.

Η Amazon άνοιξε το πρώτο Amazon Go για τους υπαλλήλους της δοκιμαστικά στο Σιάτλ, στα τέλη του 2016 και άνοιξε ένα κατάστημα στο κοινό τον Ιανουάριο του 2018. Ακολούθησαν οκτώ άλλα καταστήματα πέρυσι, τρια εκ των οποίων είναι στο Σιάτλ, δύο στο Σαν Φρανσίσκο και τρία στο Σικάγο. Η Amazon δήλωσε ότι σκοπεύει να ανοίξει άλλο ένα, το τέταρτο δηλαδή, στο Σικάγο. Επίσης ετοιμάζεται να ανοίξει ένα κατάστημα στη Νέα Υόρκη χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε και το που.

Η Amazon αναμένεται να ανοίξει 3.000 καταστήματα Amazon Go μέχρι το 2021 και λέγεται πως εξετάζει να επεκταθεί στο Λονδίνο, σε αεροδρόμια αλλά και σε πανεπιστημιουπόλεις.

Τα περισσότερα καταστήματα είναι μεγέθους 1.200 έως 2.300 τετραγωνικών ποδιών αλλά η Amazon σχεδιάζει και καταστήματα διαφορετικού μεγέθους. Έχει ανοίξει, για παράδειγμα, το μικρότερο μέχρι σήμερα, Amazon Go, μέσα στον χώρο των γραφείων του στο Σιάτλ.

Σχεδόν όλα τα καταστήματα της Amazon Go έχουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Yelp, μια μέση βαθμολογία από 4 έως 5 αστέρια και στην εφαρμογή της Apple έχουν 4,5 αστέρια. "Ένιωσα σαν να βρίσκομαι στο μέλλον" δήλωσε ένα πελάτης στο Σιατλ. "Έπρεπε να ελέγξω την Amazon Go στο Σιάτλ. Κοίταξα τα προϊόντα, πήρα και άφησα πίσω στα ράφια πολλά προϊόντα πριν φύγω. Η απόδειξή μου ήταν σωστή και την έλαβα μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που έφυγα από το κατάστημα".

Μερικοί πελάτες ωστόσο παραπονέθηκαν ότι το κατάστημα δεν είχε τα πράγματα που ήθελαν. Για παράδειγμα στο κατάστημα του Σαν Φρανσίσκο ενώ υπήρχαν εμφιαλωμένα τσάγια δεν υπήρχε τσάι δίπλα στον καφέ στο ράφι με τα ροφήματα.

Σύμφωνα με τον Mahaney της RBC, η πενταμελής ομάδα του έκανε αρκετές επισκέψεις στα καταστήματα της Amazon Go στο Σαν Φρανσίσκο για να παρακολουθήσει τον αριθμό των αγοραστών και να δει τι αγόρασαν. Περίπου 25 άτομα εμφανίστηκαν σε ώρα μη αιχμής και 110 σε ώρα αιχμής.

Οι εκτιμήσεις λένε πως οι ετήσιες πωλήσεις κάθε καταστήματος της Amazon Go μπορούν να φτάσουν τα 1,5 εκατ. δολάρια κατά μέσο όρο με βάση ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά κατά μέσο όρο 10 ώρες την ημέρα για περίπου 279 ημέρες τον χρόνο και πως οι πελάτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο $10 ανά επίσκεψη και ότι σε κάθε κατάστημα οι ημερήσιοι επισκέπτες ανέρχονται σε 400 με 700.

Αν πολλαπλασιάσουμε αυτό το 1,5 εκατ. με τα 3.000 καταστήματα έως το 2021 τότε θα έχουμε ετήσιες πωλήσεις ύψους $4,5 δισεκατομμυρίων!

Και με τόσο ενθουσιασμό από την πλευρά των καταναλωτών ένα νέο Αmazon Go ακριβώς δίπλα σου ίσως να είναι απλά θέμα χρόνου!.