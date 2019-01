Χρυσές Σφαίρες 2019: Οι υποψηφιότητες και οι πιθανοί νικητές

Καθώς οι υποψήφιοι και το κοινό ετοιμάζονται για την απονομή των Χρυσών Σφαιρών αυτή την Κυριακή, η κοινότητα των παικτών διαδικτυακών στοιχημάτων έχει ήδη επιλέξει τους νικητές.

Σύμφωνα με τα πονταρίσματα των παικτών, το "A Star Is Born" είναι το φαβορί για να κερδίσει στην κατηγορία της "καλύτερης δραματικής ταινίας". Στην κατηγορία "Μιούζικαλ ή Κωμωδία", ως επικρατέστεροι νικητές φαντάζουν το ιστορικό δράμα "The Favourite" και η βιογραφική ταινία "Vice" που καταπιάνεται με την ζωή του Dick Cheney. Επίσης, ο Alfonso Cuaron φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη για την ταινία "Roma".

Στα βραβεία που αφορούν τους ηθοποιούς, οι προβλέψεις θέλουν τον Bradley Cooper να κατακτά το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία "A Star Is Born", ενώ η συμπρωταγωνίστρια του, Lady Gaga, αναμένεται να κερδίσει το βραβείο στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία.

Στα τηλεοπτικά βραβεία του θεσμού, τα "Killing Eve", "The Marvelous Mrs. Maisel" και "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", αποτελούν τα φαβορί στις κατηγορίες τους.

Η τελετή της απονομής των 76ων Χρυσών Σφαιρών θα μεταδοθεί από το NBC την Κυριακή 6 Ιανουαρίου. Στη λίστα με τους υποψηφίους που ακολουθεί, τα φαβορί της κάθε κατηγορίας είναι τονισμένα.

Ταινίες

Καλύτερη ηθοποιός σε Β’ ρόλο

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Καλύτερος ηθοποιός σε Β’ ρόλο

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Καλύτερος ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Christian Bale, Vice

Viggo Mortinson, Green Book

Robert Redford, The Old Man and the Gun

John C Riley, Stan And Ollie

Καλύτερος ηθοποιός σε Δραματική ταινία

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Καλύτερη ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Olivia Colman, The Favourite

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Charlize Theron, Tully

Elsie Fisher, Eighth Grade

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Καλύτερη ηθοποιός σε Δραματική ταινία

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Καλύτερη ταινία Μιούζικαλ ή Κωμωδία

The Favourite

Green Book

Vice

Mary Poppins Returns

Crazy Rich Asians

Καλύτερη Δραματική ταινία

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Black Panther

A Star Is Born

Bohemian Rhapsody

Καλύτερος σκηνοθέτης

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuaron, Roma

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Green Book

Καλύτερο σενάριο

Roma

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Vice

Green Book

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

A Quiet Place

Isle of Dogs

Black Panther

First Man

Mary Poppins Returns

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

"All The Stars," Black Panther

"Girl in the Movies," Dumpling

"Requiem for a Private War," A Private War

"Revelation," Boy Erased

"Shallow," A Star is Born

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spiderman: Into the Spiderverse

Τηλεόραση

Καλύτερη ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Bruhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Καλύτερη ηθοποιός σε Β’ ρόλο σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Καλύτερος ηθοποιός σε Β’ ρόλο σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

Καλύτερη ηθοποιός τηλεοπτικής σειράς, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, Glow

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

Καλύτερος ηθοποιός τηλεοπτικής σειράς, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Sasha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Καλύτερη ηθοποιός σε Δραματική τηλεοπτική σειρά

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Καλύτερος ηθοποιός σε Δραματική τηλεοπτική σειρά

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

The Kominsky Method

Kidding

Barry

Καλύτερη Δραματική τηλεοπτική σειρά

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Καλύτερη τηλεταινία ή μίνι σειρά

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal