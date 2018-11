Ο άνθρωπος που βγάζει 400 εκατ. δολάρια τον χρόνο από νεκρούς celebrities

Τα κεντρικά γραφεία της Authentic Brands αποτελούν ένα ιδιαίτερα σαγηνευτικό "νεκροταφείο". Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Marilyn Monroe κρέμεται επάνω από το γραφείο της εισόδου.

Απέναντί του, ο Elvis Presley τραγουδά και υπογράφει αυτόγραφα σε ένα βίντεο που παίζει σε ατελείωτη λούπα. Σε κοντινή απόσταση, τα χρυσά γάντια του μποξ του Μοχάμεντ Άλι βρίσκονται δίπλα σε ένα μαυροκόκκινο ζευγάρι κάλτσες, εμπνευσμένες από το Thriller του Μάικλ Τζάκσον.

Μέριλιν, Έλβις, Άλι, Τζάκσον: είναι τέσσερις από τις πλέον κερδοφόρες νεκρές προσωπικότητες στον κόσμο, δημιουργώντας έσοδα της τάξης των 509 εκατ. δολαρίων μόνον πέρσι, το 2017.

Τα brand τους, μάλιστα, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Authentic Brands Group, δημιουργήματος του Jamie Salter.

"Δεν υπάρχουν πολλές εταιρίες ή οργανισμοί επιχειρηματικής διαχείρισης δικαιωμάτων που να λειτουργούν σωστά", τονίζει ο Salter, 55 ετών. Συνήθως τα δικαιώματα ανήκουν σε μέλη των οικογενειών, που έχουν μικρή ή καθόλου επιχειρηματική εμπειρία.

"Ζουν κυρίως από τη μουσική ή από συγκεκριμένα τμήματα των assets. Δεν χτίζουν όμως μακρόπνοα brands, κι αυτό δεν είναι ζήτημα θέλησης, απλώς πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να τον κάνουν".

Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα πώς να παίρνει ένα νεκρό brand και να του δίνει εκ νέου ζωή από τον Salter. Ξεκίνησε κάνοντάς το με παλαιωμένες μάρκες παπουτσιών όπως τα Airwalk - και συνέχισε προχωρώντας στον χώρο των celebrities. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Authentic Brands έχει φθάσει να έχει έσοδα 400 εκατ. δολαρίων τον χρόνο.

Για την Marilyn Monroe, o Salter αγόρασε το 80% των δικαιωμάτων το 2012 για ένα ποσό που κινήθηκε μεταξύ 20 και 30 εκατ. δολαρίων, περικόπτοντας παράλληλα τις 300 συμφωνίες για δικαιώματα διάφορων προϊόντων - από T-shirts μέχρι μαγνητάκια για το ψυγείο - σε 80. Στη συνέχεια και αφού το brand έδειχνε ανοδική τάση, εξαγόρασε και το υπόλοιπο 20% και έφθασε τις συμφωνίες στον "στρογγυλό" αριθμό 100, εντάσσοντας εκεί και προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούσε η Monroe όσο ζούσε - όπως το άρωμα Chanel No. 5.

"Μπορείς να πουλήσεις μια ποσότητα Χ αρωμάτων Marilyn Monroe σε καταστήματα μαζικών λιανικών πωλήσεων ή να κάνεις μια συμφωνία με τη Chanel για το Chanel No. 5", λέει ο Salter. "Μια συμφωνία για το No. 5 δεν πληρώνει εξίσου καλά, ωστόσο είναι σημαντικό για το brand γιατί δημιουργεί πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Συν τοις άλλοις, η αλήθεια είναι ότι φορούσε Chanel No. 5".

O Salter ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, οδηγώντας από μαγαζί σε μαγαζί προσπαθώντας να πουλήσει εξοπλισμό για windsurfing. Στη συνέχεια αγόρασε μια επιχείρηση snowboard αντί 35.000 δολαρίων, για να την πουλήσει έναντι 5 εκατ. δολαρίων, τέσσερα χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, την Ride Snowboards, την οποία και εισήγαγε στο χρηματιστήριο το 1993. Καθώς η Nike "μυρίστηκε" ευκαιρία, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας του έφτασε τα 450 εκατ. δολάρια, για να βυθιστεί ωστόσο όταν η Nike έκανε πίσω.

Τότε έκανε τη στροφή του στη διαχείριση δικαιωμάτων, συνιδρύοντας την Lifestyle Brands, που αγόρασε και έβγαλε από τη "ναφθαλίνη" κοιμώμενα brands όπως η Airwalk. Όταν η Payless Shoe Source αγόρασε την εταιρεία του έναντι 85 εκατ. δολαρίων, ο ίδιος ένωσε τις δυνάμεις του με τον ειδικό εκκαθαριστή Jeff Hecktman στην διαχείριση της Hilco Consumer Capital. Ξόδεψαν από κοινού 220 εκατ. δολάρια μέσα σε περίοδο τεσσάρων ετών σε εξαγορές brands όπως Polaroid, Sharper Image και Linens ‘N Things.

Το 2010, ο Salter εγκατέλειψε την Hilco και με ίδια κεφάλαια της τάξης των 20 εκατ. Δολαρίων, δημιούργησε την Authentic Brands, συγκεντρώνοντας περί τα $250 εκατ., κυρίως με τη στήριξη της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Leonard Green & Partners. Στην εταιρεία επένδυσαν τόσο η General Atlantic όσο και δισεκατομμυριούχοι όπως η οικογένεια Walton και ο George Soros. Ο Salter κατέχει ακόμη το 12% της εταιρείας και σε συμμαχία με την Leonard Green ελέγχουν το 51%.

Μία από τις πρώτες εμπειρίες του Salter στον κόσμο των… διάσημων νεκρών ήλθε με την περιουσία και τα δικαιώματα του Bob Marley, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκόμενων συγγενών - περί τους 12 - έκανε πολύ δύσκολη τη λήψη αποφάσεων. Όταν ο Salter προσπάθησε να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά, του την αρνήθηκαν.

Ακολούθως κινήθηκε για το brand της Marilyn Monroe και, αρχικά, η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική. Τελικώς η Anna Strasberg, χήρα του μάνατζερ της Monroe, Lee Strasberg (στον οποίο είχε αφήσει την περιουσία της η Monroe), συμφώνησε να του πουλήσει το 80%. Τρία χρόνια αργότερα του πούλησε και το υπόλοιπο ποσοστό.

Ο Έλβις ακολούθησε. Ο Salter αγόρασε τον κύριο όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από το brand του Elvis Presley, μεταξύ αυτών και μέρος της Graceland, αντί 150 εκατ. δολαρίων το 2015. Με την ίδια συμφωνία, απέκτησε δικαιώματα στο brand του Μοχάμεντ Άλι, τα οποία είχαν πουληθεί από την οικογένεια του μποξέρ χρόνια πριν τον θάνατό του στην ίδια εταιρεία που διαχειριζόταν τo brand του Presley’s.

Στο μεταξύ, η επιχείρηση γύρω από το όνομα της Monroe κατέστη τόσο επιτυχημένη μετά την έλευση του Salter, που έφτασε να πληρώσει τα ίδια χρήματα για το 20% μετά την επιτυχία με εκείνα που είχε πληρώσει για το 80% λίγα χρόνια νωρίτερα.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε ποτέ τα ακριβή στοιχεία της συναλλαγής, ωστόσο οι γνώστες του χώρου δηλώνουν εντυπωσιασμένοι.

"Άρχισαν να μας προσεγγίζουν διάφοροι agents και celebrities - λέγοντάς μας ότι έχουν δει τη δουλειά που έχει κάνει με τη Μέριλιν, τον Έλβις και τον Μοχάμεντ και αναζητώντας συνεργασία", τονίζει ο ισχυρός άνδρας της Authentic Brands.

Τελευταία, ο Salter αφήνει το αποτύπωμά του και σε ζώσες προσωπικότητες. Πρόσφατα ήλθε σε συμφωνία με τον Shaquille O’Neal που τους κάνει συνδιοκτήτες του brand του Shaq, ενώ ο βετεράνος μπασκετμπολίστας του NBA αποκτά μερίδιο στην Authentic Brands, λίγο μικρότερο από εκείνο του Salter. Οι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο η συμφωνία, σύμφωνα με τον Salter, επέδρασε θετικά τόσο στο brand του Shaq, όσο και στην αξία της εταιρείας.