Η Beyoncé και ο Jay – Z με την περιοδεία "On the run II" κέρδισαν περισσότερα από $250 εκατ.

Η Beyoncé και ο Jay κέρδισαν $253,5 εκατ. από την περιοδεία τους "On the Run II Tour", αναφέρει το BillBoard. Το ταξίδι τους ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συνέχισε σε 48 γήπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική για να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου στο Σιάτλ. Με τις δύο εμφανίσεις τους στο Στάδιο του Λονδίνου κέρδισαν το ποσό των $11 εκατομμυρίων και πούλησαν περισσότερα από 125.000 εισιτήρια ενώ με τη διήμερη εμφάνισή τους στο στάδιο Mercedes – Benz της Ατλάντας κέρδισαν $14,1 εκατομμύρια.

Όπως φαίνεται και από το όνομα της περιοδείας, η "Οn the Run II" αποτελεί τη συνέχεια της περιοδείας του ζευγαριού το 2014 "Οn the Run Tour". Στην προηγούμενη περιοδεία κέρδισαν $109,6 εκατομμύρια πραγματοποιώντας 21 εμφανίσεις και το Billboard την "έστεψε" κορυφαία περιοδεία R&B/Hip – Hop της χρονιάς.

Η περιοδεία "On the Run II" διπλασίασε τα προηγούμενα νούμερα όσον αφορά τα τις συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων (980.000 έναντι 2.177.000). Ειδικότερα η φετινή περιοδεία έφερε ένα ελαφρώς υψηλότερο μέσο όρο ανά εμφάνιση ($5,281 εκατ. έναντι $5,219 εκατ.) παρά το γεγονός πως διπλασιάστηκε ο αριθμός των εμφανίσεων. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το ζευγάρι με την μεγαλύτερη δύναμη στον χώρο της μουσικής εξακολουθεί να αυξάνει την δημοτικότητά του.

Ώθηση στη φετινή περιοδεία της Beyoncé και του Jay – Z έδωσε η κυκλοφορία του κοινού τους άλμπουμ, "Everything Is Love". Παρά το γεγονός πως δεν πραγματοποιήθηκε προαναγγελία της κυκλοφορίας, ότι κυκλοφόρησε Σάββατο και ότι για δύο ημέρες κυκλοφορούσε αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Tidal, το "Everything is Love" έκανε το ντεμπούτο του στο Νο.2 του Billboard 200. Η επιτυχία του άλμπουμ είχε ως αποτέλεσμα το single "APES**T” να βρεθεί στο Νο.13 του Billboard Hot 100. Σε αυτό το βίντεοκλίπ το ζευγάρι εμφανίζεται να τριγυρίζει στο Μουσείο του Λούβρου.

Εδώ εντοπίζεται το παράδοξο της υπόθεσης: Παρά την τεράστια επιτυχία, η "On the Run II" έφερε κέρδη που αντιστοιχούν μόνο στο 20% της κοινής τους περιουσίας.