Ας μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα για την οικονομική κατάσταση των γυναικών

Της Ruthie Ackerman

Χρειάζονται 20 δευτερόλεπτα περίπου και αρκετό θράσος για να κάνεις μια ανάρτηση στο Twitter στην οποία θα ισχυρίζεσαι πως "σχεδόν κάθε οικονομικός δείκτης έχει βελτιωθεί από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ". Αλλά χρειάζονται ελάχιστα δευτερόλεπτα για να δεις τα νούμερα και να συνειδητοποιήσεις πως, στην καλύτερη, η ανάρτησή σου ήταν παραπλανητική και, στη χειρότερη, ήταν ξεκάθαρα λάθος.

Women’s unemployment rate is at a 65 year low & almost 1.9 M more women are working today than in January 2017.



Almost every economic metric has improved since POTUS took office— and nearly 55% of employment gains have occurred among women!#WomensEconomicEmpowerment