Οι κορυφαίες digital εταιρείες

Της Andrea Murphy

Το Forbes Digital 100 αποτελεί την κατάταξη των κορυφαίων εισηγμένων εταιρειών, πληροφορικής, hardware, μέσων ενημέρωσης, ψηφιακών καταστημάτων λιανικής πώλησης και τηλεπικοινωνιών που διαμορφώνουν το ψηφιακό κόσμο. Η λίστα είναι παγκόσμια καθώς σε αυτή περιλαμβάνονται εταιρείες από 17 χώρες.

Η Amazon καταλαμβάνει την κορυφή. Η online εταιρεία λιανικής πώλησης έχει δει την μετοχή της να εκτοξεύεται με την τιμή της σχεδόν να διπλασιάζεται τον τελευταίο χρόνο. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έφτασε στις 4 Σεπτεμβρίου το $1 τρισεκατομμύριο. Αυτό καθιστά την Amazon τη δεύτερη αμερικανική εταιρεία που ξεπερνά το όριο του $1 τρισεκατομμυρίου μετά την Apple (No.38) που το ξεπέρασε τον Αύγουστο. Τη δεύτερη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η Netflix. Oι ιδιωτικές συνδρομές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας που ανήλθαν για το 2017 στα $11,7 δισεκατομμύρια. Ξεκινώντας το 2010 η Netflix επεκτάθηκε στις διεθνείς αγορές και αυτές τώρα αντιπροσωπεύουν το 43,5% των εσόδων.

Οι αμερικανικές εταιρείες καταλαμβάνουν σχεδόν τη μισή λίστα με 49 εταιρείες και κυριαρχούν στη κορυφή. Δεκαεννέα από τις top 25 εταιρείες προέρχονται από τις ΗΠΑ. Μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα είναι Twitter (No.21), Microsoft (No.69), Spotify (No.71) και Hewlett Packard Enterprise (No. 99). H κορυφαία εταιρεία της Κίνας είναι η Tencent Holdings και βρίσκεται στη θέση 18. Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το πιο δημοφιλές, στην Κίνα, app για κινητά, WeChat, διαθέτει επίσης μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των οnline παιχνιδιών για κινητά, ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και βίντεο streaming. Τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 71,7% το 2017 κυρίως χάρις στα παιχνίδια για κινητά, των υπηρεσιών cloud και των on - demand βίντεο. Σημειωτέον πως το πιο δημοφιλές παιχνίδι για κινητά, το Honour of Kings, έχει πάνω από 200 εκατομμύρια μηνιαίους παίκτες.

Η λίστα Digital 100 περιλαμβάνει εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Οι εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής αποτελούν το 35% της λίστας. Μετά από αυτές ακολουθούν εταιρείες hardware και εξοπλισμού με 26 επιχειρήσεις και εταιρείες ημιαγωγών με 23 επιχειρήσεις. Ωστόσο οι κατηγορίες της συγκεκριμένης βιομηχανίας δεν λένε πάντα όλα όσα κάνει μια εταιρεία. Η Amazon.com η Νο1 εταιρεία της λίστας, κατηγοριοποιείται ως εταιρεία λιανικής. Και ενώ το λιανικό εμπόριο αντιπροσωπεύει τα περισσότερα από τα $108,3 δισεκατομμύρια έσοδα της εταιρείας, ο κλάδος cloud της έφερε πέρυσι $17,5 δισεκατομμύρια ή το 16% των πωλήσεων..

Για να συγκεντρώσουμε τις 100 digital εταιρείες, πρώτα εστιάσαμε στις εταιρείες τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης, online λιανικής και στις τηλεπικοινωνίες που συμπεριλαμβάνονταν στην ετήσια κατάταξη του 2018 με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, Global 2000. Σε αυτή προσθέσαμε τις εταιρείες που εισήλθαν στα χρηματιστηριακά ταμπλό μετά την έκδοση του Global 2000 τον Μάιο. Οι εταιρείες ταξινομήθηκαν με βάση διάφορα κριτήρια συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των κερδών, της αύξησης του ενεργητικού και της απόδοσης της μετοχής κατά το προηγούμενο έτος.

Οι δέκα κορυφαίες digital εταιρείες σύμφωνα με το Forbes.



1. Amazon

2. Netflix

3. NVIDIA

4. Salesforce.com

5. ServiceNow

6. Square

7. Analog Devices

8. Palo Alto Networks

9. Splunk

10. Adobe Systems