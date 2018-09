Μια σύντομη αναδρομή του θρυλικού Volkswagen Beetle

Του Michael Solomon

Μετά από 80 χρόνια, το Beetle της Volkswagen έφτασε στο τέλος της διαδρομής του. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα σταματήσει την παραγωγή του διάσημου "Σκαθαριού" το 2019.

Το Beetle πρωτοπαρουσιάστηκε στη δεκαετία του 1930, επί Αδόλφου Χίτλερ, ως το "αυτοκίνητο του λαού". Σχεδιασμένο από τον Φέρντιναντ Πόρσε, το αυτοκίνητο με τις χαρακτηριστικές καμπύλες ήταν οικονομικό, πρακτικό και αξιόπιστο. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το "Σκαθάρι" (όπως μετονομάστηκε) έγινε σύμβολο της δεκαετίας του 1960 και επικράτησε η αντίληψη "ό,τι είναι μικρό είναι και όμορφο".

Η Γερμανία σταμάτησε να κατασκευάζει Beetle στα τέλη της δεκαετίας του '70, αλλά το 1998 η Volkswagen λάνσαρε το New Beetle, που είχε τον "αέρα" του αρχικού αυτοκινήτου. Μια άλλη έκδοση κυκλοφόρησε το 2012, αλλά οι πωλήσεις συνεχώς μειώνονταν (στα 15.000 μοντέλα πέρυσι από 43.000 το 2013), οπότε ήρθε η ώρα το "Σκαθάρι" να πεθάνει.

Ως φόρο τιμής η Volkswagen θα κυκλοφορήσει τα δύο τελευταία μοντέλα, το Final Edition SE και το Final Edition SEL. Μέχρι τότε, ακολουθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή του Beetle.

1938

Σε μια προσπάθεια να κατασκευαστεί ένα προσιτό οικονομικά αυτοκίνητο για τους Γερμανούς εργαζόμενους, ο Αδόλφος Χίτλερ έδωσε εντολή στον μηχανικό Φέρντιναντ Πόρσε να σχεδιάσει ένα απλό, οικονομικό αυτοκίνητο για τον λαό. Το Type 1, όπως ονομάστηκε το πρώτο Beetle που παρήχθη, δανείστηκε στοιχεία από παλιότερα οχήματα της Porsche, αλλά και της τσεχοσλοβακικής Tatra. Τον Μάιο του ίδιου έτους, ο Χίτλερ εγκαινίασε το εργοστάσιο της Volkswagen στο Γούλφσμπεργκ. Η μαζική παραγωγή σταμάτησε εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά είχαν ήδη κατασκευαστεί ορισμένα μοντέλα για αξιωματικούς του γερμανικού στρατού.

1946

Μετά το τέλος του πολέμου, το εργοστάσιο τέθηκε υπό τον έλεγχο των Βρετανών. Έως το τέλος του έτους, πάνω από 10.000 οχήματα κατασκευάστηκαν και μία δεκαετία αργότερα είχαν πουληθεί ένα εκατομμύριο Type 1.

1959

Υπό την καθοδήγηση του Γουίλιαμ Μπέρνμπαχ της διαφημιστικής εταιρείας Doyle Dane Bernbach (DDB), με έδρα τη Νέα Υόρκη, δημιουργήθηκε η διαφήμιση "Think small" για τη Volkswagen. Σαράντα χρόνια αργότερα, αυτή η διαφήμιση βραβεύθηκε ως η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια του 20ού αιώνα.

1968

Αυτήν τη χρονιά, το Type 1 ονομάζεται "Beetle", δηλαδή "Σκαθάρι", και η Disney παρήγαγε την πρώτη από τις έξι συνολικά ταινίες με πρωταγωνιστή τον Herbie, ένα ανθρωπόμορφο Beetle με το νούμερο 53 στο καπό του. Το 2018, ένα Beetle που πρωταγωνίστησε στις ταινίες του 1977 και 1982 βγήκε σε δημοπρασία και πωλήθηκε έναντι 128.700 δολαρίων.

1971

Η Volkswagen λανσάρει ένα πολυτελές μοντέλο, το Super Beetle. Την επόμενη χρονιά, στις 17 Φεβρουαρίου του 1972, το Beetle κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ πωλήσεων που διατηρούσε μέχρι τότε η Ford με το Model T για τέσσερις δεκαετίες.

1998

Γνωρίστε το New Beetle. Μετά από 60 χρόνια, η Volkswagen ανανέωσε ριζικά το αυτοκίνητο με γραμμές που θύμιζαν το Type 1. Το εν λόγω μοντέλο ενσωμάτωνε τετρακύλινδρο κινητήρα 115 ίππων, και την επόμενη χρονιά ο Μάικ Μάιερς οδήγησε μια... groovy έκδοσή του στην ταινία "Austin Powers: The Spy Who Shagged".

2018

Με τις πωλήσεις να καταγράφουν αρνητικά ρεκόρ, η Volkswagen ανακοίνωσε το τέλος της παραγωγής του Beetle. Θα υπάρξουν δύο τελευταία μοντέλα, το Final Edition SE (η τιμή του θα ξεκινά από τα 25.995 δολ.) και το Final Edition SEL (από 29.995 δολ.), τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε κάμπριο εκδόσεις.

Οπότε, πρέπει να πούμε αντίο στο αγαπημένο μας "Σκαθάρι"; Όπως είπε ο επικεφαλής του Volkswagen Group της Αμερικής, "ποτέ μη λες ποτέ".