Του Billy Bambrough

Το Bitcoin και το υπόλοιπα κρυπτονομίσματα βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο μετά την αναφορά τους στο νέο άλμπουμ του Αμερικανού ράπερ Eminem "Kamikaze" - ένα σημάδι ότι το bitcoin διεισδύει σιγά σιγά σε διαφορετικά επίπεδα της κοινωνίας.

Στο ένατο κομμάτι του άλμπουμ, το "Not Alike" -στο οποίο συμμετέχει ο Royce Da 5'9 '- ο Royce τραγουδάει τον εξής στίχο: "Remember everybody used to bite Nickel, now everybody doing bitcoin".

Το γεγονός ότι έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό αποτέλεσε μία βασική κινητήρια δύναμη για την τιμή του bitcoin, η οποία πέρυσι ήταν περίπου στα $20.000 από περίπου $1.000 ανά νόμισμα στις αρχές του έτους. Η τιμή του bitcoin έκτοτε υποχώρησε, όπως και οι τιμές των περισσότερων από τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα και τώρα διαπραγματεύεται περίπου στα $7.000.

Η "αγορά ταύρων” του περασμένου έτους σηματοδότησε πολλές αναφορές του bitcoin στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική, καθώς οι παραγωγοί υπερασπίστηκαν αλλά και επιτέθηκαν στο ψηφιακό νόμισμα.

Στην κωμωδία κινουμένων σχεδίων "Family Guy", ο κύριος χαρακτήρας Peter Griffin προτείνει το bitcoin ως μία λύση στο οικονομικό πρόβλημα της οικογένειάς του.

Στο "Dope", μια αμερικανική ταινία, ο κύριος χαρακτήρας αρχίζει να πωλεί ναρκωτικά στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας bitcoin.

Στη σειρά "The Big Bang Theory", η παρέα έψαξε για ένα χαμένο λάπτοπ στο οποίο είχαν ένα bitcoin, το οποίο ο Sheldon και οι φίλοι του αγόρασαν επτά χρόνια νωρίτερα.

Η αναφορά στο άλμπουμ του Eminem είναι σημαντική, καθώς δεν υποδηλώνει ένα γρήγορο τρόπο να βγάλει κανείς χρήματα, ούτε ένα τρόπο να πωλεί κανείς παράνομο εμπόρευμα στο διαδίκτυο, αλλά μάλλον κάτι που "κάνουν όλοι".

Εν τω μεταξύ, μία νέα έρευνα από τον οικονομολόγο Joost van der Burgt, σύμβουλο πολιτικής στην Ολλανδική Εθνική Τράπεζα, έχει διαπιστώσει ότι οι κινήσεις των τιμών του bitcoin ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αναζητήσεις στο Google - καθώς αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων. Και υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο για ανάπτυξη.

Ο Van der Burgt είπε στο CNBC ότι η συσχέτιση μεταξύ των αναζητήσεων Google για το bitcoin και της τιμής του κρυπτονομίσματος ήταν σχεδόν σε "τέλεια αντιστοιχία" μέχρι τα τέλη του 2017.

"Αν υπάρχει πολύς θόρυβος παντού, δεν έχει σημασία ποιες ακριβώς είναι οι ειδήσεις που βγαίνουν... κανείς δεν θέλει να μείνει απ’έξω και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι του", δήλωσε ο Van der Burgt.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Coinbase και διεξήχθη από ερευνητές της Qriously, έδειξε ότι περίπου το 18% των Αμερικανών φοιτητών δήλωσαν ότι κατέχουν (ή είχαν στην κατοχή τους) bitcoin ή κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με αυτό του γενικού πληθυσμού.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση του Imperial College, το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα αναμένεται να γίνουν "mainstream” ως τρόπος πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς πολλοί από τους σπουδαστές που ερωτήθηκαν από το Coinbase γίνονται μέρος του κόσμου της απασχόλησης.

Το Kamikaze του Eminem, επιτίθεται επίσης στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος υπήρξε στόχος του ράπερ και στο παρελθόν.

Στο πρώτο κομμάτι "The Ringer", ο Eminem λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τη μυστική υπηρεσία να συναντηθεί αυτοπροσώπως μαζί του, να δει αν έχει διασυνδέσεις με τρομοκράτες.