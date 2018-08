O Michael Jackson θα ήταν σήμερα 60 ετών: ο Βασιλιάς της Ποπ σε αριθμούς

Εάν δεν είχε φύγει πρόωρα από τη ζωή το 2009, ο Michael Jackson θα ήταν σήμερα 60 χρονών. Ο βασιλιάς της ποπ έγινε διάσημος χάρη στα αμέτρητα ταλέντα του, από τραγουδιστής και συνθέτης έως δεινός χορευτής, ωστόσο συγκεντρώνει μια λίστα εντυπωσιακών αριθμών μετά το μισό αιώνα του πάνω στη Γη. Ιδού μερικοί από αυτούς:

4,2 δισ. δολάρια: Τα συνολικά προ φόρων κέρδη της καριέρας του Michael Jackson, πριν αλλά και μετά το θάνατό του, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

2,1 δισ. δολάρια: Τα προ φόρων κέρδη του βασιλιά της ποπ από το θάνατό του το 2009.

825 εκατ. δολάρια: Τα ετήσια κέρδη του το 2016 -η μεγαλύτερη αμοιβή που έχει λάβει ποτέ ένας celebrity σε ένα έτος

8 εκατομμύρια: οι πωλήσεις άλμπουμ στις ΗΠΑ για το "Off the Wall", το σόλο ντεμπούτο του Jackson το 1979

33 εκατομμύρια: οι πωλήσεις άλμπουμ στις ΗΠΑ Η.Π.Α για το follow-up του 1982, "Thriller".

$1.764.705.88: Τα ανά λεπτό έσοδα του "Captain ΕΟ" της διάρκειας 17 λεπτών και αξίας 300 εκατ. δολ. ταινίας του Jackson, που προβαλλόταν στα θεματικά πάρκα της Disney.

$47,5 εκατ.: Το ποσό που πλήρωσε ο Jackson για να αγοράσει τον κατάλογο εκδόσεων ATV, που φιλοξενεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles, το 1985.

115 εκατ. δολάρια: Η πληρωμή του Τζάκσον για το μισό του καταλόγου με αντάλλαγμα τη συγχώνευσή του με την Sony το 1995.

750 εκατ. δολάρια: Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από το καταπίστευμα του Jackson για την πώληση του μισού του καταλόγου Sony / ATV το 2016.

72: Αριθμός δευτερολέπτων που ο Jackson έμεινε ακίνητος πριν ξεκινήσει το σόου του στο 27o Super Bowl.

17,5 εκατ. δολάρια: Το ποσό που έδωσε ο Jackson για να αγοράσει την Neverland το 1988.

270: Αριθμός στρεμμάτων στην Neverland.

2: Αριθμός διαφορετικών σιδηροδρομικών γραμμών μέσα στην Neverland.

8: Number of Grammys won by Jackson in 1984, an all-time one-night record.

14: Αριθμός κατηγοριών για τις οποίες ο Jackson αθωώθηκε στη διάρκεια της δίκης του 2005 για σεξουαλική παρενόχληση, απαλλάσσοντάς τον από όλες τις κατηγορίες.

38: Ο συνολικός αριθμός υποψηφιοτήτων του Jackson για Grammy

13: Τα βραβεία Grammy που κέρδισε ο βασιλιάς της ποπ.

8: Ο αριθμός των Grammys που κέρδισε ο Τζάκσον το 1984, ρεκόρ βραβείων μέσα σε μια νύχτα

501: Ο αριθμός των παραστάσεων του "Τhe Immortal World Tour", μια περιοδείας μετά το θάνατό του που έγινε ως κοινοπραξία ανάμεσα στο καταπίστευμά του και το Cirque du Soleil.

360 εκατ. δολάρια: Οι συνολικές ακαθάριστες πωλήσεις εισιτηρίων για το Immortal

2020: Το έτος που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το μιούζικαλ του Broadway με θέμα τον Michael Jackson.