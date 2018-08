Forbes: Οι πιο καλοπληρωμένοι ηθοποιοί στον κόσμο για το 2018

Μπορεί ο George Clooney να μην βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του εδώ και χρόνια, ωστόσο ο τραπεζικός του λογαριασμός δεν το... έχει καταλάβει. Χάρις κυρίως στην πώληση της εταιρείας του, Casamigos Tequila, σε μια συμφωνία που άγγιξε το 1 δισ. δολάρια, ο Clooney βρέθηκε πλουσιότερος κατά 239 εκατομμύρια δολάρια (προ φόρων) την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2017 μέχρι την 1η Ιουνίου του 2018.

Έτσι ο 57χρονος δεν δυσκολεύτηκε να κατακτήσει την 1η θέση της ετήσιας λίστας του Forbes με τους πλέον καλοπληρωμένους ηθοποιούς, στην οποία προσμετρώνται τόσο τα εντός όσο και τα εκτός επαγγέλματος εισοδήματα. Η συμφωνία με τη βρετανική Diageo για την πώληση της Casamigos Tequila του απέφερε 233 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επιπλέον έσοδά του προέρχονται από χορηγίες και δικαιώματα παλαιότερων ταινιών του.

Η Casamigos ιδρύθηκε το 2013 από τον Clooney, τον δραστηριοποιούμενο στον χώρο των νυχτερινών κέντρων Rande Gerber και τον μεγιστάνα του real estate, Mike Meldman. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του ζητήματος, οι τρεις τους επένδυσαν από 600.000 δολάρια ο καθένας και κατείχαν ίσο ποσοστό πριν την εξαγορά.

​​Δεύτερος ακολουθεί ο Dwayne ‘The Rock” Johnson, που κέρδισε 124 εκατ. δολάρια προ φόρων, χάρις σε προπληρωμές, αλλά και μερίδιο από τα κέρδη blockbusters όπως το "Jumanji: Welcome to the Jungle". Η τεράστια αναγνωρισιμότητα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επέτρεψε να διαπραγματευτεί επταψήφιο νούμερο αμοιβής πέραν της συμβολαίου του για promotion, γεγονός που διπλασίασε το εισόδημά του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

"Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει το βασικότερο στοιχείο στην προώθηση μιας ταινίας για εμένα", δήλωσε μεταξύ άφλλων ο Johnson στο Forbes.

Την τριάδα συμπληρώνει ο Robert Downey Jr., που κέρδισε 81 εκατομμύρια δολάρια. Ο Iron Man διαπραγματεύεται ακόμη με "σιδερένια γροθιά", αποσπώντας 15 εκατ. Δολάρια, ακόμη και για την περιορισμένη εμφάνισή του στην ταινία Spider-Man: Homecoming. Κέρδισε δε πολύ περισσότερα για το Avengers: Infinity War. Ο συμπρωταγωνιστής του, Chris Hemsworth (No. 4 στη λίστα. με 64,5 εκατομμύρια), έφτασε στο απόγειο της καριέρας του, χάρις κυρίως σε ταινίες της Marvel, όπως το Thor: Ragnarok.

Μαζί, οι 10 πιο καλοπληρωμένοι ηθοποιοί στον κόσμο κέρδισαν σε έναν χρόνο 748,5 εκατομμύρια δολάρια, προ εισφορών και φόρων. Οι άνδρες συνεχίζουν να υπερτερούν κατά κράτος των γυναικών συναδέλφων τους, που κέρδισαν - η αντίστοιχη δεκάδα - 186 εκατομμύρια την ίδια περίοδο, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο.

Στην πέμπτη θέση, φιγουράρει ο πλέον αναγνωρίσιμος ηθοποιός της Κίνας, Jackie Chan, με 45,5 εκατομμύρια, ο οποίος εμφανίστηκε σε έξι ταινίες που βγήκαν στις αίθουσες μέσα στο 2017.

Από "γνώριμες" φυσιογνωμίες που επιστρέφουν στο top 10, ο Will Smith επιστρέφει στο No 6, με 42 εκατομμύρια, με "ατμομηχανή" τα 20 εκατ. που κέρδισε από την παραγωγή Bright του Netflix.

Την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν ο πρωταγωνιστής του Bollywood, Akshay Kumar στο νο 7 με 40,5 εκατ. δολάρια, ο "βασιλιάς" του home video Adam Sandler στο Νο 8 με 39,5 εκατ. δολάρια, ο έτερος πρωταγωνιστής του Bollywwod Salman Khan στο Νο 9 με 38,5 εκατ. δολάρια και ο "Captain America, κατά κόσμον Chris Evans στο Νο 10 με 34 εκατ. δολάρια.